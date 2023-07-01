Аюрведа: 10 способов избавиться от насморка быстро

Систематический насморк приносит массу неудобств и портит не только самочувствие, но и настроение своему обладателю. У насморка 2 причины. Во-первых, зимние холода и сырая погода. Сопутствовать ему могут боль в горле и лихорадка. Насморк может также развиться и как аллергическая реакция.

Насморк одолевает нас, если в пазухах / носовом проходе накапливается слизь. Избыточная выработка слизи - способ удаления вирусов и аллергических агентов.

Методы Аюрведы, которые избавят от насморка

Ингаляции на пару

Можно применить паровой ингалятор. Или просто берем кастрюльку с горячей водой. Накрываем голову полотенцем. Наклонившись, вдыхаем пар, исходящий из емкости. Не стоит наклоняться чересчур низко, чтобы пар не обжег лицо и дыхательные пути. Глаза в процессе манипуляции закрыты. Периодически делаем паузу.

Пьем воду

Оптимальный водный баланс в теле способствует разжижению слизи в носовом проходе. Пользу принесут чаи из трав с добавлением меда, горяченький супчик. Так вы сможете избавиться от заложенности. Лучше избегать кофеиносодержащих напитков - они сушат слизистую.

Если насморку сопутствует боль в горле: готовим и выпиваем раствор из ½ стак. подогретой воды с 1 ч. лож. сока лимона и 2 ч. лож. меда.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Пряности

«Работают» как противозастойные продукты. Пользу принесут имбирь, черный перец, гвоздика и прочие продукты с похожими свойствами. Например, черный перец имеет в составе соединение капсаицин, действующее на нервные волокна, регулирующие интенсивность производства слизи.

Чай из имбиря / свежий имбирь

Пить чай из имбиря полезно дважды-трижды в сутки.

Можно нарезать имбирь и съесть с добавлением каменной соли.

Чеснок

Можно сварить своеобразный суп, прокипятив 3-4 зубчика чеснока (предварительно измельчить) в стак. воды. Варим 3-5 мин., процеживаем и смешиваем с малым объемом соли / сахара.

Мёд

Натуральный мёд ослабляет симптоматику насморка.

Размешиваем 2 ч. лож. меда в стак. теплой воды и пьем дважды в день. Можно ввести в состав 1 ч. лож. лимонного сока и ½ ч. лож. сока имбиря.

Базилик

Можно просто жевать 3-4 листочка базилика перед завтраком и до отхода ко сну.

Чай из базилика: варим 8-10 листочков базилика и 5 гвоздик в 1 стак. воды 10 минут. Потом добавляем сахар и пьем дважды в день.

Гвоздика

Биоактивность данного растения направлена против вредных бактерий и ряда вирусов. Кроме антимикробных свойств масло гвоздики борется с воспалениями.

Куркума

Берем чашку подогретого молока и вводим 1 ч. лож. порошка куркумы. Пьем каждый день перед отходом ко сну.

Замачиваем половину ч. лож. куркумы (измельчить) в чашке горчичного / кунжутного масла. Нагреваем состав на огне, позволяем задымить. Не спеша вдыхаем дымок через 1 ноздрю, потом через вторую. Проводим манипуляцию дважды в день.

Солевые капли

Смешиваем половину ч. лож. поваренной соли с 2 чашками подогретой воды. Пипеткой закапываем по 3-5 кап. в каждую ноздрю, запрокинув голову. Состав прочистит нос от избытка слизи.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet