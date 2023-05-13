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Авитаминоз: Все признаки на вашем лице!

Автор: Econet 13 мая 2023 6354
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Авитаминоз является серьезной проблемой и не стоит относиться к этому халатно. Чтобы определить, в каких именно витаминах нуждается организм, необходимо сдать соответствующие анализы. Но если нет возможности обратиться к специалистам, тогда стоит обратить внимание на кожу лица.

Авитаминоз: Все признаки на вашем лице!

Кожа лица – главный индикатор внутреннего состояния организма. Внимательно рассмотрев свое отражение в зеркале, вам удастся понять, в каких именно веществах нуждается ваш организм.

Чего не хватает в организме? 8 подсказок

1. Бледная и сухая кожа – признак нехватки витаминов В12, A и C. Хронический недостаток В12 провоцирует нарушение обменных процессов и проблемы с нервной системой. В этом случае рекомендуется употреблять больше морепродуктов, красного мяса и печени. Витамины A и C необходимы для поддержки оптимального водно-солевого баланса и регенерации кожи. Старайтесь больше употреблять в пищу говяжьей печени, печени трески, грибов (белых сушеных), сладкого перца, капусты, домашних яиц, цитрусовых, ягод и зелени.

2. Бледная и сухая кожа губ свидетельствует о нехватке железа. Дефицит этого микроэлемента приводит к снижению кровяного давления и иммунитета. Для решения проблемы в рацион следует включить красное мясо, морскую капусту, отруби, злаки, сою, какао и зелень.

3. Повышенная жирность кожи лица возникает при дефиците витаминов B группы. В этом случае нужно больше есть говяжьей печени, сушеных белых грибов, домашних яиц и молочной продукции.

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4. Угри на лице – признак нехватки цинка и витамина A. Цинк принимает участие в процессе деления и замены клеток, содержится он в яичном желтке, сыре, отрубях, орехах и семенах подсолнечника. Примечательно, что месторасположение угрей указывает, на какие органы и системы нужно обратить пристальное внимание, то есть:

Авитаминоз: Все признаки на вашем лице!

  • высыпания вверху лба провоцируют проблемы с кишечником. В этом случае следует включить в рацион антиоксиданты. Высыпания внизу лба – признак нарушений в нервной системе. Решить проблему поможет полноценный ночной отдых и ароматерапия;
  • сыпь на носу свидетельствуют о наличии проблем с сердцем, связанных с высоким давлением и постоянными стрессами. В этом случае рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе и чаще заниматься любимым делом;
  • высыпания в области бровей говорят о проблемах в работе печени. Нужно пересмотреть рацион, обязательно исключить жирную пищу и алкоголь;
  • сыпь на правой щеке – признак аллергии и нарушений в работе дыхательной системы. Совет: нужно избавиться от вредных привычек, в частности, курения;
  • сыпь вокруг рта – признак наличия проблем с желудком. Чтобы избавиться от сыпи употребляйте в пищу больше овощей и фруктов. Если сыпь появилась по бокам подбородка, значит, перегружены почки и есть проблемы с половой системой (рекомендуется минимизировать потребление кофеина и натрия).

5. Отечность век – обычно признак нехватки йода, что в свою очередь приводит к нарушению работы щитовидки. Чтобы восполнить недостаток йода, употребляйте в пищу молочную продукцию, морепродукты, домашние яйца, бобовые, томаты, клубнику и йодированную соль.

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6. Морщины. С возрастом морщины появляются неизбежно и это абсолютно нормальный процесс. Но если морщины образуются слишком быстро и их много, значит, вам не хватает витамина E. Именно этот микроэлемент помогает коже долго оставаться упругой и эластичной. Чтобы исправить ситуацию, употребляйте в пищу растительные масла, орехи, семечки, отруби, облепиху и печень трески.

7. Если каждый день в процессе чистки зубов начинают кровоточить десна, значит, вашему организму не хватает C витамина. Употребляя продукты, богатые этим микроэлементом, вы сможете исправить ситуацию и укрепить иммунитет.

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8. Если волосы стали слишком сухими и ломкими, а также на голове появилась перхоть – ваш организм нуждается в биотине, то есть витамине B7. Употребляйте в пищу больше сои, бобовых, орехов, томатов, морской рыбы, мяса домашней курицы, яичных желтков и молочной продукции.

Придерживаясь этих рекомендаций, обязательно учитывайте, что дефицит конкретного витамина также вреден, как и его переизбыток. Поэтому не нужно впадать в крайности и употреблять только те продукты, которые содержат недостающий микроэлемент, поскольку это может спровоцировать гипервитаминоз. Перед корректировкой питания лучше проконсультироваться с опытным диетологом. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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