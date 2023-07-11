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Аскаридоз: причины, диагностика, профилактика, особенности лечения

Автор: Econet 11 июля 2023 6524
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Заражение глистами обычно происходит в случае несоблюдения правил гигиены. Важно тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета. Аскаридоз – самый распространенный кишечный гельминтоз. Как яйца аскарид попадают в организм человека?

Аскаридоз: причины, диагностика, профилактика, особенности лечения

Аскаридоз – самый распространенный кишечный гельминтоз на планете. Заболеваемость наиболее высока у детей 2-10 лет и уменьшается с возрастом. Заражение происходит при проглатывании яиц глистов (это может случиться, если есть немытые фрукты и овощи).

Заражение аскаридозом

Аскаридоз вызывают паразиты Ascaris lumbricoides (иногда Ascaris suum - родственным паразитом свиней).Течение болезни может быть бессимптомным. Ранние симптомы – легочные (кашель); последующие симптомы - затрагивают ЖКТ: судороги, боль в животе из-за обструкции просвета ЖКТ червями. 

Даже малое число аскарид ведет к отсутствию аппетита у детей. 

Этиологический фактор

Черви Ascaris lumbricoides паразитируют в тонкой кишке. Заражение осуществляется при заглатывании инвазивных яиц. Далее в тонком кишечнике из яиц высвобождаются личинки и проникают в кровоток. После этого, проходя через печень (там личинки дозревает) и сердце, они доставляются в легкие, где проходят следующую стадию развития. Попадая в просвет альвеол, бронх и глотки, личинки проглатываются и проникают в тонкую кишку, где дозревают окончательно. Взрослые черви Ascaris lumbricoides жизнеспособны в течение 1–2 лет. Яйца активно удаляются из организма с экскрементами и дозревают до инвазивной стадии в почве. 

Аскаридоз: причины, диагностика, профилактика, особенности лечения

Диагностика аскаридоза

Лабораторное исследование кала. Диагноз подтверждается при обнаружении яиц Ascaris lumbricoides или взрослых червей в каловых массах.

Личинки могут быть обнаружены в мокроте в легочной фазе или позже, взрослые черви видны при рентгенографическом исследовании ЖКТ.

Профилактика аскаридоза

Профилактические меры против аскаридоза включают строгое соблюдение мер по гигиене.

Превентивные меры:

  • Мытье рук водой с мылом (желательно хозяйственным) перед кулинарной обработкой пищи.
  • Тщательная промывка и очистка сырых овощей и фруктов перед едой.
  • Отказ от сырых / немытых овощей в регионах, где экскременты человека применяют в качестве удобрения.
  • Испражнение в специально оборудованных для этого местах.
  • Профилактика геофагии у детей.

Особенности терапии 

Лечение должно быть строго индивидуальным. Профилактическое использование антигельминтных лекарств без уточнения вида гельминта недопустимо.

Терапия должна быть комплексной: включать как уничтожение глистов, так и ликвидацию негативных последствий их активности (малокровие, аллергию).

Антигельминтный препарат должен:

  • уничтожать личинки, 
  • уничтожать яйца, 
  • уничтожать взрослых паразитов.

Обязателен контроль результатов терапии паразитологическими методами.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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