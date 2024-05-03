Ашваганда: бесценный адаптоген для надпочечников, мозга и щитовидной железы

Трава ашваганда является сильным адаптогеном. Ее использовали с древних времен для лечения и профилактики различных заболеваний. Ашваганда оказывает необычайно позитивный эффект на следующие системы организма: иммунную, неврологическую, эндокринную, репродуктивную.

Ашваганда является известным адаптогенном, широко применяемым в медицине аюрведы. Эта трава позитивно влияет на щитовидную железу, имеет ярко выраженные нейропротекторные, анти-тревожные, антидепрессивные и противовоспалительные возможности. И это далеко не весь список полезных способностей ашваганды.

В Индии эту траву зовут «сила жеребца», так как она применяется для укрепления иммунитета. Кроме того, растение прозвали «индийский женьшень» из-за свойств усиливать выносливость, ослаблять стресс, и это еще не все.

Польза ашваганды для здоровья

Ашваганда помогает снизить содержание кортизола и сбалансировать гормональную работу щитовидки.

Ее применяют при перепадах настроения и в профилактике дегенеративных недугов.

Целебные возможности ашваганды:

оптимизация функций щитовидки

излечение усталости надпочечников

снижение беспокойства и депрессивных состояний

снижение стресса

усиление выносливости

профилактика и терапия злокачественных новообразований

торможение дегенерации мозговых клеток

стабилизация содержания сахара в крови

снижение показателя холестерина

укрепление иммунного ответа

Преимущества и использование ашваганды

1. Оптимизация функций щитовидки

Ашваганда дает поддержку щитовидке у пациентов с болезнью Хасимото и гипотиреозом. Кроме того, эта трава имеет свойства, усиливающие функции щитовидки. По этой причине она может не подойти тем, кто страдает, например, болезнью Грейвса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Снятие усталости надпочечников

Ашваганда очень подходит для поддержки функций надпочечников. Надпочечники - эндокринные железы, отвечающие за производство гормонов стресса (это кортизол и адреналин).

Когда надпочечники испытывают перегрузку из-за чрезмерного физического или психологического стресса, возможно развитие так называемой усталости надпочечников. Это негативно влияет на прочие гормоны, например, прогестерон, вызывающий бесплодие.

3. Борьба со стрессом

Наиболее важное свойство ашваганды - ее возможность действовать как природное средство от тревожности. Ашваганда активирует концентрацию, снимает усталость. Ключевое преимущество этого растения - отсутствие или самый незначительный побочный результат.

4. Борьба с депрессией

Ашваганда повышает устойчивость организма к стрессам, даже улучшает самооценку. Поэтому ашваганду допустимо использовать как стабилизатор настроения при сложных проявлениях депрессии.

5. Нормализация содержания сахара в крови

Ашваганда имеет антидиабетические свойства, так как в ней присутствуют фенольные вещества (флавоноиды). Последние имеют гипогликемическую активность. Таким образом, экстракт растения подойдет для усиления чувствительности к инсулину.

6. Борьба против онкологических заболеваний

Ашваганда оказывает противоопухолевое действие, уменьшает и предотвращает рост злокачественных клеток. Экстракт этого адаптогена способствует ингибированию разрастания онко клеток молочной железы и важных внутренних органив. Ашваганда дает возможность предотвратить развитие злокачественных клеток благодаря иммунным и антиоксидантным возможностям.

Также растение помогает ослабить побочную реакцию на противораковых агентов, ослабляющих иммунную защиту.

7. Уменьшение клеточной дегенерации головного мозга и улучшение памяти

Стрессы оказывают разрушительное влияние на мозг и нервную систему. Ашваганда оберегает наш мозг от дегенерации, угрожающей нейродегенеративными проблемами в виде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Ашваганда имеет в составе сильные антиоксиданты, разрушающие свободные радикалы. Компоненты в составе растения улучшают познавательную функцию.

8. Усиление иммунного ответа

Ашваганда является адаптогеном, который снижает содержание гормонов стресса, она способна усилить иммунную защиту и ослабить воспалительные процессы. Это происходит за счет производства иммуноглобулина.

9. Усиление выносливости

Ашваганда помогает усилить выносливость в процессе физической активности. Она оказывает положительное успокаивающее и бодрящее действие на мозг и помогает снизить показатель стрессовых гормонов, усилить мотивацию и выносливость. Экстракт ашваганды усиливает кардиореспираторную выносливость примерно через 2-3 месяца приема.

10. Усиление силы мышц

Ашваганда помогает наращивать мышечную массу и силу. Она придется кстати спортсменам, практикующим силовые упражнения. При приеме ашваганды наблюдаются, наращивание мускулатуры в области рук и груди, минимизация повреждений мускулов из-за физических упражнений, подъем тестостерона и падение содержания жира в организме.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet