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АСАФЕТИДА: пряность отдаляющая старость!

Источник: Econet 26 ноября 2024 5962
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Иранскую (а также афганскую и курдскую) пряность асафетида на родине называют инг, ферула вонючая, хинг, чёртов кал, подчеркивая отвратительный запах пряности. Но секрет хорошего вкуса асафетиды в том, что запах её становится удивительно приятным после обжаривания растения в масле.

АСАФЕТИДА: пряность отдаляющая старость!

Иранскую (а также афганскую и курдскую) пряность асафетида на родине называют инг, асмаргок, илан, ферула вонючая, хинг, чёртов кал. Восток – дело тонкое, и лучше бы нам не знать ни переводов, ни латинских уточнений, характеризующих асафетиду, потому что любое уточнение подчеркивает отвратительный запах пряности. В свежем виде асафетида способна нанести серьезный удар по всем кухонным ароматам, а также проникнуть в комнату и намертво впитаться в ковры и диваны.

Асафетида. Лечение радикулита, артрита. Здоровье сердца, половой сферы, почек

В чем же секрет хорошего вкуса асафетиды? А в том, что запах становится удивительно приятным после обжаривания растения в масле! По вкусу пряность несколько напоминает чеснок, но превосходит его по лечебным свойствам.

Целебные свойства и способ использования

Асафетида была весьма популярна как пряность и целебная трава в Римской империи. Ее использовали для лечения периодических головных болей по типу мигреней. И считалось, что это одно из самых действенных средств. А слава жареной асафетиды пошла от древнего трактата «Камасутра», в нем она значится как специя, устраняющая сердечную боль и отдаляющая старость!

АСАФЕТИДА: пряность отдаляющая старость!

Асафетида, используемая в пище:

  • снижает проявления полиартрита, радикулита, остеохондроза,
  • восстанавливает функцию надпочечников и половых желез,
  • избавляет от метеоризма,
  • лечит горло при простудах и ангинах (размешайте щепотку асафетиды и 1/2 ч. л. куркумы в стакане теплой воды и полощите горло),
  • помогает от зубной боли (щепотку асафетиды смешайте с несколькими каплями лимонного сока, чтобы получилась кашица, и приложите к десне или больному зубу, а чтобы подержалась подольше, можно прижать ее тампоном),
  • успокаивает нервную систему,
  • повышает умственную и физическую активность (добавляйте ее в различные блюда).

Готовая пряность – это миндалевидные зернышки обжаренной смолы или порошок асафетиды, которые являются заменителем чеснока, хорошо сочетаются с куркумой, тмином, черной горчицей и имбирем. В азиатской кухне асафетиду используют как приправу к баранине и рису. Мы можем добавлять ее в первые и вторые блюда по вкусу (от щепотки до 1/2 ч. л. на порцию).

Виктория Карпухина,  «Большая энциклопедия специй, приправ и пряностей»

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Источник: https://econet.by/

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целебные свойства радикулит нервная система

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