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АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Источник: Econet 24 июля 2023 6068
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Эти упражнения Ши дуань цзин подходят как для оздоровления суставов, так и для общего оздоровления.

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Упражнения этого комплекса выполняются резко, порывисто. При острой боли в суставах их не рекомендуется выполнять – они служат для профилактики заболеваний. Людям, страдающим артритами, можно использовать комплекс в реабилитационный период, после острой фазы заболеваний и выполнять комплекс после небольшой разминки.

Комплекс для разминки: 7 упражнений

  • Упражнение 1
  • Упражнение 2
  • Упражнение 3
  • Упражнение 4
  • Упражнение 5
  • Упражнение 6
  • Упражнение 7

Дыхание во время комплекса регулируется голосом: счет «раз», «два»… «восемь» произносите вслух. Счет вслух определит выдох (для произнесения слов потребуется выдыхание), а вдох – выполняйте произвольно!

Упражнение 1

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. Руки вытянуты перед собой, ладони широко раскрыты, обращены вниз. Спина выпрямлена. Взгляд направлен вперед (фото 1).

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 1

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 2

1. На счет «раз» колени немного сгибаются (поза всадника), руки резко сгибаются в запястьях (фото 2).

2. Возвращаемся в исходное положение (счет «два»).

Выполняем те же движения на 8 счетов – всего 4 подхода с небольшим перерывом после каждого (1–2 минуты).

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Упражнение 2

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. Руки вдоль туловища, ладони обращены к бедрам. Спина выпрямлена. Взгляд направлен вперед.

1. На счет «раз» колени немного сгибаются (поза всадника), руки резко сгибаются в локтях и поднимаются на уровень груди, запястья сжимаются в кулаки (фото 3).

2. На счет «два» возвращаемся в исходное положение.

Выполняем те же движения на 8 счетов – всего 4 подхода с небольшим перерывом после каждого (1–2 минуты).

Упражнение 3

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях перед грудью (на расстоянии 10 см от груди), ладони обращены наружу. Спина выпрямлена. Взгляд направлен вперед (фото 4).

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 3

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 4

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 5

1. На счет «раз» резко приседаем (полуприсед), руки быстро выпрямляются: движение отталкивания от груди (фото 5). И так же резко возвращаемся в исходную позицию.

Выполняем те же движения на 8 счетов –всего 4 подхода с небольшим перерывом после каждого (1–2 минуты).

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Упражнение 4

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях перед грудью (на расстоянии 10 см от груди), ладони обращены вниз. Спина выпрямлена. Взгляд направлен вперед (фото 6).

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 6

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 7

1. На счет «раз» резко приседаем (полуприсед), руки быстро сгибаются в запястьях – запястья свисают вниз (фото 7). И так же резко возвращаемся в исходную позицию.

Выполняем те же движения на 8 счетов – всего 4 подхода с небольшим перерывом после каждого (1–2 минуты).

Упражнение 5

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. Руки прямые, разведены в стороны, ладони обращены вниз. Спина выпрямлена. Взгляд направлен вперед (фото 8).

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 8

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 9

1. На счет «раз» резко приседаем (полуприсед), руки быстро сгибаются в запястьях – запястья свисают вниз, плечи и предплечья прямые (фото 9). И так же резко возвращаемся в исходную позицию.

Выполняем те же движения на 8 счетов – всего 4 подхода с небольшим перерывом после каждого (1–2 минуты).

Упражнение 6

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях на уровне плеч, ладони обращены вверх. Спина выпрямлена. Взгляд направлен вперед (фото 10).

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 10

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 11

1. На счет «раз» резко приседаем (полуприсед), руки быстро распрямляются, будто подбрасываем волейбольный мяч (фото 11). И так же резко возвращаемся в исходную позицию.

Выполняем те же движения на 8 счетов – всего 4 подхода с небольшим перерывом после каждого (1–2 минуты).

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Упражнение 7

Исходное положение: Стоя, ноги на ширине плеч. Руки вытянуты перед собой, ладони обращены вниз. Спина прямая. Взгляд направлен вперед.

1. На счет «раз» резко приседаем (полуприсед), руки быстро сгибаются в запястьях (запястья свисают вниз, предплечья и плечи не меняют положения). И так же резко возвращаемся в исходную позицию (фото 12).

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 12

АРТРИТ: 7 китайских упражнений для профилактики

Фото 13

2. На счет «два» резко приседаем (полуприсед), одновременно руки поворачиваются влево на 45° и быстро сгибаются в запястьях – запястья свисают вниз (фото 13). И так же резко возвращаемся в исходную позицию.

3. На счет «три» резко приседаем (полуприсед), одновременно руки поворачиваются влево на 90° и быстро сгибаются в запястьях (запястья свисают вниз). И так же резко возвращаемся в исходную позицию.

4. На счет «четыре» резко приседаем (полуприсед), одновременно руки поворачиваются влево на 135° (заносятся за спину) и быстро сгибаются в запястьях (запястья свисают вниз). И так же резко возвращаемся в исходную позицию.

На счет «пять», «шесть», «семь», «восемь» те же движения выполняются в правую сторону.

Всего выполняем 8 подходов с небольшим перерывом после каждого (2–3 минуты).опубликовано econet

Лао Минь "222 китайских исцеляющих упражнения для здоровья позвоночника и суставов"

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Источник: https://econet.by/

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здоровье упражнения координация разминка оздоровление спина позвоночник

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