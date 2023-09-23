Ароматерапия вместо таблеток: как лечиться эфирными маслами

Ароматерапия и эфирные масла находят широкое применение в сфере красоты, здоровья, психологического комфорта. Масла многих растений обладают ценными свойствами и способны не только успокаивать, ухаживать за внешностью, но и лечить самые различные заболевания. Для вас 5 эфирных масел, наиболее полезных для здоровья

Эфирные масла, которые производят из плодов, цветов, листьев различных культур обладают широким спектром ценных качеств. Какие масла максимально полезны для здоровья, и как их грамотно использовать? Что важно помнить: благодаря дистилляции ароматические масла имеют высокую концентрацию, и даже 1-2 капель такого масла оказывается вполне достаточно, чтоб добиться нужного результата.

Ароматические масла для здоровья

Женщины с удовольствием применяют этот ароматный продукт природы для укрепления здоровья, ухода за кожей, укрепления волос и ногтей, снятия стресса, обретения душевного равновесия, в быту, в терапевтических целях, на кухне, для борьбы с насекомыми. Список при желании можно продолжить. Ведь эфирные масла обладают таким диапазоном полезных качеств, что без них сложно обойтись в обычной жизни.

Ароматерапия и здоровье женщины

Эту группу аромамасел по праву называют женской. Сюда относятся герань, лаванда, шалфей, роза, ромашка, фенхель, иланг-иланг. Это, главным образом, цветочные запахи. Красота и здоровье представительниц прекрасного пола в большой мере зависят от гормонального баланса в организме. А все масла, изготовленные из цветов, могут положительно влиять на его нормализацию.

Женский организм переживает этапы, когда гормональный фон изменяется — подростковый период, беременность, климакс. Каждый период имеет особые проблемы и тогда аромамасла окажут организму поддержку.

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У подростков беспокойство вызывают кожные высыпания, потливость, болезненно проходящая менструация. Кожа нередко бывает жирная, и для снятия проблем полезно использовать масла чайного дерева и лавандовое. Можно смазывать в натуральном виде прыщи или вводить масла в другие продукты по уходу за кожей.

Если беспокоят месячные, помощь окажут мятное, лимонное, тимьяновое, ромашковое масла. Как применять: добавляем по 2 капли каждого масла на 10 мл базового и наносим за 3 дня до начала и во время менструации на область низа живота и спины дважды-трижды вдень.

Климакс. В этот болезненный для женщин период полезным окажется использование прогормональных масел (жасмин, шалфей, лаванда, иланг-иланг, герань, роза, лаванда). Если говорить о методах применения масел, то эффективными будут аромаванны и массажи.

Применение эфирных масел при заболеваниях

С годами могут напомнить о себе сложности с сердечно-сосудистой системой. Это и скачки артериального давления, болевые ощущения в сердце, приступы тахикардии и аритмии. В этом случае помогут аромамасла иланг-иланг, лаванды, апельсина, жасмина, герани. Способы применения: аромалампы, ванны, аромакулоны. Лимонное и апельсиновое масла вводят в чай, сок (это помогает очистить сосуды от накоплений холестерина).

Это полезно помнить! В целях применения внутрь аромамасла выбирают исключительно надежного качества. Перед использованием желательно посоветоваться с доктором.

Варикозное расширение вен. В этом случае применяют лимонное, кипарисовое масла. Их вводят в крем для ног и употребляют внутрь. Мята имеет свойство снимать усталость нижних конечностей. Ее масло тоже придется кстати.

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При проблемах гинекологии, воспалении в половой сфере (кандидоз), нарушение микрофлоры. Эффективны будут спринцевания, сидячие ванночки, тампоны с ароматическими маслами. Чтобы приготовить ванночку, масла разводим в малом объеме кефира/йогурта, вливаем в ванночку. Вполне достаточно 5-7 капель аромамасла лаванды/чайного дерева на одну процедуру.

Для спринцевания подойдут масла розовое, чайного дерева, лаванды, пачули. 2-3 капли одного из перечисленных масел разводим в ч. ложке спиртовой настойки календулы (купить в аптеке) и добавляем в 100 мл тёплой кипяченой воды. Проводим спринцевания перед сном. После процедуры полезно поставить тампон. Смесь для тампона: на 1 ст. ложку жирного йогурта/ кефира по 1 капле масел лавандового, чайного дерева, пачули, ладана (можно взять 1-2 масла – тогда всего должно быть 4 капли). Тампон ставим перед сном.

Молочница. Положительный эффект окажут тёплые сидячие ванночки с маслами лаванды, эвкалипты, чайного дерева. Как приготовить ванночку: берём произвольно 5-7 капель масла/смеси масел. Масла заранее смешиваем с малым объемом пищевой соды. Ванночку принимаем 1-15 мин.

Простуды. Данная проблема может касаться всех членов семьи. Позитивный эффект окажут мятное, чайного дерева, лавандовое, эвкалиптовое, лимонное, тимьяновое аромамасла. Способы применения масел при простудных заболеваниях самые различные: это ингаляция, растирание, массаж, капли в нос, компресс, аромалампа.

Ароматерапия и аромамасла для красоты.

Добавляем аромамасла в любимый крем, молочко, тоник, маски для лица и таким образом усиливаем эффект ценных ингредиентов косметики. Существуют масла для каждого отдельного типа кожи. Единственное, что важно - это правильно их подобрать и применять в подходящей концентрации.

В вопросе ухода за лицом предпочтение отдаётся цветочным маслам, маслам цитрусовых, хвойных растений.

Как эфирные масла используются в уходе за шевелюрой? Их добавляют в шампуни, бальзамы, прочие продукты этой линии. Позитивный эффект на волосы оказывают масла:лавандовое, розмариновое, тимьяновое, иланг-иланг, апельсиновое, чайного дерева.

5 эфирных масел, наиболее полезных для здоровья

Масло чайного дерева

Указанное масло помогает защититься от болезнетворных организмов - вирусов и бактерий. Добавляйте 1-2 капли продукта в аромамедальон, таким образом стимулируя иммунную защиту.

Чтобы обеззаразить воздух в доме и минимизировать риск распространения инфекции, если кто-то из домочадцев заболел, капаем 5 капель масла чайного дерева в аромалампу. Если одолела простуда, кашель, бронхит, полезно делать ингаляции с добавлением этого масла. Проведение ингаляции: в ёмкость с горячей водой вводим 4-5 капель продукта. Дышим над паром в продолжение 10-15 мин.

Масло бергамота

Данное масло оптимизирует функции нервной системы, помогает при бессоннице, стабилизирует артериальное давление. Масло оказывает позитивное воздействие на сосуды, разжижает кровь и понижает холестерин. Если вдыхать эфирное масло бергамота, это улучшит настроение, снимет ощущение напряженности. При простудах с указанным маслом делают ингаляции. Если одолел насморк, рекомендуется осуществлять растирания спины, шеи и груди следующей смесью: 1 ст. ложка оливкового масла и 3-5 капель бергамотового масла.

Масло бергамота помогает при ангине, тонзиллите, бронхите. Достаточно добавить в 1/3 стакана тёплой кипяченой воды по 2 капли масел бергамота и чайного дерева. Указанным составом полезно полоскать горло 3-5 раз в продолжение дня. Бергамотовое масло используют в терапии дерматологических инфекций – экземы, чесотки, герпеса. Продукт наносят на кожные покровы при ожогах, укусах насекомых.

Масло левзеи

Аромамасло левзеи дает возможность справиться с астеническими и депрессивными проявлениями, используется при упадке сил, стрессовом состоянии, утомлении. Достаточно капнуть 1-2 капли продукта перед отходом ко сну на подушку, и вы проснетесь с утра бодрым и активным.

Антистрессовый массаж: смешиваем 3 капли масла левзеи и по 2 капли масла авокадо и лаванды. Состав втираем в зону темени, затылка и висков.

Успокаивающая ванна: смешиваем 3 капли масла левзеи с любым эмульгатором на выбор (молоко, сливки, мед). Достаточно понежиться в тёплой воде с этим составом 20 минут, и вы ощутите успокоение. Эфир левзеи имеет терапевтический эффект. Оно убирает спазмы, расслабляет мускулатуру, снимает болезненные проявления и тошноту, убирает жжение и отёчность в случае укусов насекомых.

Указанный продукт применяют в послеоперационный период и после сложных заболеваний для сокращения срока реабилитации. При дерматологических недугах достаточно прикладывать на пораженные области компресс (на 10 мл базы 6-7 капель аромамасла) и делать обёртывания (на 500 мл тёплой воды 10 капель продукта) посредством простыни/полотенца.

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Масло эвкалипта

Масло эвкалипта используют в терапии инфекций, оно снимет воспаления в органах дыхательной системы, эффективно против простуды. Данное эфирное масло практикуют в лечении бронхита, гриппа. Его применяют в ингаляциях, полосканиях горла. Перед употреблением масло вводят в ст. ложку молока/мёда, а далее разводят в стакане тёплой воды.

Чтобы прополоскать горло, хватит 3 капель продукта, проводить манипуляцию полезно каждые 3-4 часа. Эфирное масло эвкалипта окажет помощь, если нужно сбить высокую температуру. Вот как это делается: 8-10 капель эвкалиптового масла вводят в ст. ложку оливкового масла/обычного детского крема и растирают состав по спине, акцентируя внимание на зоне лёгких, по грудной клетке (не захватывая сектор сердца). Растирания помогают при кашле и застойных явлениях в бронхах (проводятся перед отходом ко сну).

Масло сосны

Масло хвойного дерева сосны имеет противовоспалительное действие, облегчает дыхание, убирает кашель, способствует отделению мокроты, снижает воспаление органов дыхательной системы, нормализует кровоток в области лёгких. Смешиваем 20 капель продукта и 30 мл. оливкового масла, далее интенсивно растираем грудную клетку (облегчает мучительный кашель). При кашле, кроме того, пользу принесут ингаляции: капаем 2-3 капли соснового аромамасла в горячую воду и вдыхаем пар в течение 5 минут. Паровые ингаляции помогают даже при бронхиальной астме.

Масло сосны поможет расслабить организм, восстановить эмоциональный фон. Снимаем тревожность и раздражительность, выполняя следующее дыхательное упражнение. Наносим 7 капель соснового масла на ладони, энергично растираем, подносим ладони вертикально к лицу, на небольшом расстоянии. Делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание на 10 сек., теперь - медленный выдох. Процедуру проводим в продолжение нескольких минут.

Чтобы восстановить защитные резервы организма, снять головокружение, мигрень, тошноту, используют сосновые аромакулоны (достаточно 2-3 капли).

Бонус напоследок: применение аромамаслел в быту. Для влажной уборки применяют масла: мятное, хвойных культур (пихта, можжевельник, сосна), цитрусовых, цветочные (иланг-иланг, шалфея, герани, лаванды). Достаточно просто капнуть несколько капель выбранного масла в ёмкость с водой, которой вы будете мыть помещение.опубликовано econet

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