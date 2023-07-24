Анемия: Какие продукты нарушают всасывание железа

✅Анемия (или малокровие) — это снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток (эритроцитов) или же снижение количества ключевого белка, переносящего кислород (гемоглобина), ниже определенного значения. Нормальные уровни гемоглобина и эритроцитов различны в разных группах пациентов, они связаны с возрастом и полом. У мужчин гемоглобин выше, у женщин он обычно ниже. То же касается и количества эритроцитов.

Анемия – это часто встречающееся заболевание крови, причиной которого в большинстве случаев является дефицит железа. Бывают ситуации, когда лечение малокровия кажется невозможным. В таких случаях врач сообщает пациенту, что его организм так устроен. Анемия всегда указывает на то, что в нашем организме что-то функционирует не так.

Анемия: причины возникновения и как лечить

Последствия малокровия могут оказаться серьезными. Нехватка железа затрудняет транспортировку кислорода из легких в ткани, а также продукцию энергии (в митохондриях), что приводит к аноксии и ослаблению организма. Анемия нарушает метаболизм, синтез ДНК и работу нейротрансмиттеров, что становится причиной проблем с памятью.

Самые частые причины анемии

Дефицит пищевых компонентов , необходимых для выработки крови: железа, фолиевой кислоты, витамина В12, витамина С, меди.

, необходимых для выработки крови: железа, фолиевой кислоты, витамина В12, витамина С, меди. Проблемы, связанные с неправильным поглощением пищевых компонентов : нарушение кишечника непереносимой едой, чаще всего, глютеном и молоком. За повреждение кишок отвечают паразиты (Giardia lamblia, глисты) и грибы (Candida albicans). Причиной возникновения проблем, связанных со всасываемостью железа, может оказаться дефицит соляной кислоты в желудке. Недостаточную концентрацию соляной кислоты трудно диагностировать самостоятельно. Это задача врача или диетолога.

: нарушение кишечника непереносимой едой, чаще всего, глютеном и молоком. За повреждение кишок отвечают паразиты (Giardia lamblia, глисты) и грибы (Candida albicans). Причиной возникновения проблем, связанных со всасываемостью железа, может оказаться дефицит соляной кислоты в желудке. Недостаточную концентрацию соляной кислоты трудно диагностировать самостоятельно. Это задача врача или диетолога. Обильные месячные вызванные, между прочим, гормональными нарушениями, кровотечением пищеварительного тракта.

Мы можем диагностировать кровотечение пищеварительного тракта через анализ кала на кровь. Женщинам рекомендуются консультации гинеколога и исследования на отсутствие миом. Не надо игнорировать анемию, поскольку она в состоянии довести до серьезных проблем со здоровьем и может также быть сигналом, о скрытых заболеваниях.

Пациентам с анемией иногда прописывают синтетические дополнения железа. Они вроде бы помогают, но ненадолго. После завершения приема добавок уровень гемоглобина опять становится ниже нормы, что означает возврат анемии.

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Восполнение дефицита железа

Надо ввести в диету продукты, содержащие железо. К ним относятся:

яйца, амарант, жирная рыба, бобовые растения (чечевица, фасоль, горох);

заквас из свеклы, свекла, печенная в духовке;

орехи, миндаль, кунжут;

экологические сухофрукты (с исключением сульфата), в основном абрикосы; зеленые овощи;

другие продукты: келп, имбирь (как добавка к супам, травяному чаю);

специи: анис, тмин, мята, петрушка, тимьян, корица;

говядина (если нет аллергии на коровий белок).

Сок крапивы или сок петрушки – это хороший натуральный источник железа, фолиевой кислоты и витамина С. Однако помним: крапива не рекомендуется аллергикам. Для лечения малокровия отлично подойдут все зеленые овощи, поскольку они содержат хлорофилл, положительно влияющий на абсорбцию железа. Его называют «кровью растений», раз его строение напоминает строение крови человека.

Сравнение строения хлорофилла и гемоглобина

Какие продукты нарушают всасывание железа

В случае обнаружения анемии надо избегать продуктов, затрудняющих всасывание питательных веществ, в том числе железа. Это чай, кофе, алкоголь, всякого вида отруби, шпинат, шоколад, ревень, щавель, молочные продукты.

Если необходимо дополнение железа, в то же время надо исключить из нашего меню молочные продукты. Стоит выбирать кисломолочные продукты, такие как творог или кефир. Поглощение железа может быть нарушено витамином Е, принимаемым в качестве пищевого дополнения.

Во время лечения малокровия необходимо отказаться от приема фармакологических препаратов (болеутоляющих, противовоспалительных), поскольку они оказывают отрицательное воздействие на слизистую оболочку желудка. Нарушенная слизь, вполне возможно, не будет в состоянии создавать востребованное количество соляной кислоты, необходимой для поглощения железа.

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Должны ли мы принимать различные биодобавки и давать их детям

Это часто задаваемый пациентами вопрос. Мы можем помогать организму добавкой железа в виде хелата для ускорения насыщения организма витаминами. Однако применение хелата не должно продолжаться дольше, чем один месяц. Эти препараты обычно не вызывают мучительных запоров, но и не предохраняют от накапливания свободного железа в организме, что может влиять на работу печени, приводить к нарушению липидов и ДНК, а также побуждать процессы появления раковых клеток (что касается прежде всего женщин в менопаузе). Применение любого дополнения должно быть аргументировано, опираться на медицинские анализы и проходить под наблюдением врача.

Процесс насыщения организма железом зависит от того, какие факторы нарушили его поглощение. Если причиной повреждения кишечника оказываются пищевые непереносимости и аллергии, нам придет на помощь программа «Шесть шагов для избавления от аллергии» (см. главу VIII), которая снимет проблему применения без необходимости каких-либо дополнений железа. Таким образом, мне удалось повысить уровень гемоглобина у одной из пациенток с 6 до 11 г/дл в течение двух месяцев!

Причиной малокровия может оказаться также дефицит витаминов В12, В6, фолиевой кислоты. В таком случае я советую моим пациентам сделать анализ на концентрацию в крови этих компонентов. Существует также анализ на уровень витамина В6 в сыворотке крови, но он редко предлагается пациентам, поскольку довольно дорогой. В случае дефицита любого витамина из группы В стоит включить в нашу диету, содержащую комплекс этих витаминов, так называемый комплекс в виде хелатов.

Если применение рекомендаций не поможет, скорее всего, причиной дефицита железа окажутся другие заболевания: болезни почек или нарушения работы кишечника. Если страдаете заболеваниями кишечника, я предлагаю сделать анализ на обнаружение паразитов – лямблии, острицы.

Как диагностировать присутствие паразитов в организме

Бывают случаи, когда обнаружение наличия паразитов в организме совсем не простое дело.

Хорошим примером служат сложные для диагностики недуги 16-месячного ребенка: анемия, пятна на коже, гипервозбудимость, постоянный плач. Все исследования на присутствие паразитов давали отрицательные результаты. Причина заболевания была обнаружена Центром здоровья ребенка в Варшаве. Оказалось, мальчик заражен гиардиозом. Лямблия осела у него в желчном протоке. После постановки правильного диагноза я была готова начать соответствующее лечение. Сегодня ребенок полностью здоров.

Заражение простейшим животным Giardia lamblia часто проходит без симптомов. Однако малокровие может свидетельствовать об инфекции. Чаще всего встречающиеся симптомы это: тошнота, внезапные, жидкие, сферментированные стулы, запоры, боли брюшной полости.

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Поскольку сложно поставить диагноз на присутствие паразитов, для достоверности заболевания лучше всего применять два метода:

Микроскопийный метод – идентифицирует паразитов в кале. Проба стула собирается три раза с интервалом в четыре дня. Она оценивается лаборантом под микроскопом.

– идентифицирует паразитов в кале. Проба стула собирается три раза с интервалом в четыре дня. Она оценивается лаборантом под микроскопом. Энзиматический метод – обнаруживает присутствие антигенов простейшего животного в кале. Исследование можем сделать в двух классах: IgG и IgM – это антитела (белки) в крови, создаются через контакт с паразитом.

Если паразиты обнаружены в организме, главная задача состоит в их ликвидации. В таком случае необходимо пройти фармакологическое лечение. Лечение гиардиоза очень сложное, а фармакологические препараты имеют токсичное воздействие. Самое важное в процессе выздоровления – это иммунная система, которая в будущем справится с инфекцией.опубликовано econet

Автор Божена Кропка, из книги "Твой второй мозг - кишечник. Книга-компас по невидимым связям нашего тела",

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