Анализы. Референсы - не норма

Когда мы обращаемся с жалобой к врачу, он обычно назначает анализы. Это ключевой способ диагностики, который показывает общую картину нашего здоровья. Но многие путают референсы с нормой. Референсы – это среднее значение данного показателя. И они могут ввести вас в заблуждение.

Когда вы занимаетесь своим здоровьем и на вопрос про анализы отвечаете: «У меня все в норме», следует новый вопрос: «А откуда вы знаете, что это норма?» Вы прочитали об этом или специалист вам сообщил? На основании каких данных сделан этот вывод?»

Можно ли полагаться на референсы?

Многие не знают, что в правом столбце бланка, на который мы привыкли ориентироваться и считаем, что там показаны нормы, проставлены референсные значения. А референсы – это не норма.

Референсы – это среднее значение показателя, которое получили при обследовании группы условно здоровых добровольцев (то есть тех, у кого в этот момент не выявлено никаких недугов, но люди, которым не поставлен диагноз, – это не равно «здоровые» люди).

Пример: в группе женщин 15-70 лет измерили ферритин и выяснили, что диапазон показателя варьируется в пределах 6-140. Далее от каждого крайнего значения промежутка отняли по 2,5% и получили референсное значение.

Референсы не дают распознать отклонения, которые можно предотвратить, чтобы в перспективе избежать развития болезни. То есть, пока не проявляются симптомы, а анализы не выходят за референсный диапазон, человек считается здоровым.

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Референсные интервалы пересматривают раз в пять лет. Яркий пример: нижнюю границу уровня глюкозы в крови стабильно пересматривают в сторону повышения. Диабет и кардио-сосудистые проблемы неуклонно молодеют.

Получается, что значение референса, которое лет десять тому назад давало основание поставить диагноз, теперь считается нормальным.

Новая норма для гемоглобина – 115г/л. А ведь это первый тревожный звоночек анемии. А почему выпадают волосы, нарушен сон, повышена раздражительность? Поменяйте шампунь и сходите к неврологу.

Получается, что, ориентируясь на референсы, трудно говорить о ранней диагностике.

Внутри самих референсов выделяют оптимальные цифры – узкие коридоры, которые известны профильным специалистам. Они показывают более точную картину здоровья. Пример: внутри референсного интервала вит-на В12 (187-833 пг/мл) отмечается его оптимальный уровень (>500) и дефицит (<200-300).

И когда доктор в постановке диагноза ориентируется лишь на референсы, а в анализах, например, показатель 190 пг/мл, то вам вынесут вердикт «здоров». А про анемию никто и думать не станет.

Нормы указаны в клинических рекомендациях, статьях специалистов и научных исследованиях. Но кто их изучает?

Поэтому мы можем годами ходить с недиагностированной нехваткой железа, витаминов комплекса В, патологиями щитовидной железы и прочими отклонениями.

Если ваш доктор опирается только на референсы и не в курсе про оптимальные показатели, то выявить отклонения он может лишь при выходе значений за пределы указанного референса. А это довольно опасно.

Нормы – это коридор значений, при которых орган / система функционирует без отклонений.

Пример: у пациента есть жалобы, а результаты анализов вписываются в референс, то:

Врач не видит диагностического критерия, чтобы поставить диагноз и назначить терапию (это по доказательной медицине).

С позиции превентивной медицины есть сбой функций органа / системы, который важно скорректировать и устранить.

Будьте внимательны к своему здоровью.опубликовано econet

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