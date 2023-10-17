Анализ крови: 18 тестов, которые расскажут о истинном состоянии здоровья

Для чего нужны анализы крови, какие методы тестирования состояния, состава крови существуют, зачем определять группу крови и многое другое - вы узнаете из этой полезной статьи...

Различные анализы крови позволяют получить информацию о составе крови и выявить состояние иммунной системы. Для правильного анализа крови берутся образцы этой жидкости, лимфатических узлов или костного мозга. Анализ крови является очень важным видом диагностирования различных заболеваний, позволяющий получить такие данные: присутствие бактерий (микробов), количество антител, состав плазмы, факторы свертывания крови. Он дополняется (если требуется) анализом образцов из лимфатических узлов или костного мозга.

Главные анализы крови

Тест 1. Коагулологический тест (Коагулограмма): Дозировка белка для свертывания

Этот вид обследования состоит в дозировки белка для коагуляции (фибриногена и факторов свертывания).

В чём состоит коагулограмма?

Коагулограмма — лабораторное исследование, которое делается на базе образца крови, для того чтобы оценить время необходимое плазме для свертывания.

Для чего делается коагулограмма?

Коагулологический тест требуется для определения нарушений свертывания:

проблемное свертывание, из-за которого возникают кровотечения;

слишком активная коагуляция, по причине которой возникает тромбоз.

Тест 2. Коагулологический тест (Коагулограмма): Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

В чём состоит активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)?

Данные анализ делается на базе образца плазмы крови, что позволяет исследование её свертывание (эндогенным путём).

Для чего делается АЧТВ?

АЧТВ делается в таких ситуациях:

определение факторов свертывания VIII и IX (гемофилия);

наблюдение антикоагулянтого лечения, используя гепарин;

определение антикоагулянта при системной красной волчанке.

Тест 3. Протромбиновое время (ПТВ)

В чём состоит протромбиновое время?

Протромбиновое время делается на образце плазмы для определения её свертывания (экзогенным путём).

Для чего делается ПТВ?

Протромбиновое время измеряется в таких целях:

определение геморрагической тенденции связанной с дефицитом факторов свертывания II, V, VII или X;

наблюдение антикоагулянтого лечения используя антивитамины К;

определение расстройств печени связанных с дефицитом витамина К.

Тест 4. Тромбиновое время (ТВ тест)

В чём состоит ТВ тест?

Тромбиновое время — лабораторное исследование, которое делается на образце плазмы для определения конечной фазы фибринообразования.

Для чего делается ТВ тест?

Тромбиновое время — важный индикатор, который делается в таких случаях:

болезни, которые ведут к ухудшению качества фибриногена (дисфибриногенемия);

расстройства, связанные с уменьшением количества фибриногена (гипофибриногенемия);

подтверждение фибринолиза.

Тест 5. Электрофорез белков

В чём состоит электрофорез белков?

Электрофорез белков состоит в разделении различных компонентов белков из плазмы под влиянием электрического поля для идентификации каждого из них.

Для чего нужен электрофорез белков?

Электрофорез белков необходим для исследования иммунного дефицита или количества иммуноглобулинов.

Тест 6. Гемограмма (Общий клинический анализ крови, ОАК)

В чём состоит общий клинический анализ крови?

Гемограмма состоит в анализе всех клеток крови:

средний объем эритроцитов;

внешний вид различных клеток;

содержание гемоглобина в эритроцитах;

соотношение объёма эритроцитов к общему объёму крови (гематокрит);

подсчет клеток;

содержание гемоглобина в крови.

Во время этого анализа устанавливается численность таких клеток крови:

эритроциты;

лейкоциты;

тромбоциты.

Это исследование делается с помощью микроскопа, используя каплю крови.

Для чего необходим общий клинический анализ крови?

Общий анализ крови (гемограмма) требуется для определения таких расстройств:

иммунные реакции;

воспаление;

анемия.

Мазок крови позволяет определить такие расстройства:

аномалия гемоглобина, которая деформирует эритроциты (при серповидноклеточной анемии);

заражение клеток паразитами (малярия);

наличие анормальных клеток в крови (лейкоз, инфекционный мононуклеоз).

Тест 7. Иммуноэлектрофорез и иммунофиксация

В чём состоит иммуноэлектрофорез?

Иммуноэлектрофорез состоит в электрофорезе, после которого делается специфическое осаждение каждого иммуноглобулина.

Для чего необходим иммуноэлектрофорез?

Этот вид исследования делается того чтобы определить наличие анормальных иммуноглобулинов в плазме.

Тест 8. Проба Ваалера-Роуза

В чём состоит проба Ваалера-Роуза?

Этот анализ состоит в направлении антител против присутствующих в плазме иммуноглобулинов.

Для чего необходима проба Ваалера-Роуза?

С помощью пробы Ваалера-Роуза можно выявить ревматоидный артрит.

Тест 9. Реакция Кумбса

В чём состоит реакция Кумбса?

Данный анализ позволяет определить (на базе образца крови), какие виды антител находятся на поверхности эритроцитов.

Для чего необходима реакция Кумбса?

С помощью реакции Кумбса можно определить такие нарушения:

несовместимость переливания;

гемолитическая болезнь новорожденного;

аутоиммунные заболевания.

Тест 10. Биохимический анализ крови

В чём состоит биохимический анализ крови?

Биохимический анализ крови — один из важнейших исследований, проводимых на крови. Более подробно читайте об этом анализе в этой статье: Состав крови здорового человека

Для чего необходим биохимический анализ крови?

Кровь — это не только сложная система обеспечивающая среду для обмена газов (О2 и СО2), но и комплексная биохимическая структура.

В зависимости от состава крови, можно определить или подтвердить различные заболевания и нарушения.

Основными индикаторами биохимического анализа крови являются:

гликемия (уровень глюкозы в крови);

содержание триглицеридов;

уровень холестерина в крови;

содержание различных гормонов;

содержание минералов (натрия, железа, кальция, хлора и калия);

содержание ферментов (трансаминазы);

содержание протидов и азотных соединений (мочевая кислота, билирубин, креатинин, фибриноген, альбумин, глобулины).

Тест 11. Определение группы крови

В чём состоит процедура определения группы крови?

Для того чтобы определить группу крови пациента, на образцы крови добавляются различные знакомые тест-сыворотки. В зависимости от того если эритроциты содержат или нет антигены которые взаимодействуют с антителами из сывороток, происходит реакция агглютинации.

По такому же принципу устанавливается и Резус-фактор крови.

Для чего необходимо определить группу крови?

Знание группы крови больного, может помочь ему в критических ситуациях, например, при переливании крови для соблюдения совместимости.

Анализ крови позволяет выявить разные болезни.

Дополнительные анализы

Тест 12. Биопсия костного мозга

В чём состоит биопсия костного мозга?

Биопсия костного мозга состоит в отборе образца кости и его анализе под микроскопом после фиксации и раскраски. Исследование является мало болезненной и делается под действием локальной анестезии.

Для чего необходима биопсия костного мозга?

Биопсия костного мозга позволяет проверить данные миелограммы по поводу таких диагнозов:

аплазия костного мозга;

наличие клеток в костном мозге, которые при нормальных условиях там отсутствуют (лейкоз).

Тест 13. Исследование лимфатических узлов

В чём состоит исследование лимфатических узлов?

Исследование лимфатических узлов делается двумя способами:

пункция: с помощью специальной иглы;

биопсия: хирургические удаление части лимфатического узла.

После этого образцы анализируются под микроскопом.

Для чего необходимо исследование лимфатических узлов?

Исследование лимфатических узлов делается для того чтобы определить наличие аденопатии лимфоузлов (злокачественное образование, воспаление, инфекция).

Тест 14. Интрадермореакция

В чём состоит интрадермореакция?

Интрадермореакция состоит в инъекции под кожу незначительного количеств аллергена.

Для чего необходима интрадермореакция?

С помощью этого анализа можно выявить чувствительность организма к определенному аллергену.

Тест 15. Миелограмма (анализ костного мозга)

В чём состоит миелограмма?

Данный вид исследования делается путём пункции маленького количества костного мозга на уровне грудной кости и его анализа под микроскопом после раскраски.

Для чего необходима миелограмма?

С помощью миелограммы получаются данные для таких целей:

объяснение причины уменьшения или увеличения количества некоторых видов лейкоцитов;

выявление многих форм тромбопении и анемии;

мониторинг эволюции болезней костного мозга во время терапии.

Тест 16. Время кровотечения

Время кровотечения — важный индикатор, который определяется как общее время необходимое надрезу для того чтобы закончилось кровоизлияние.

В чём состоит время кровотечения?

Метод Иви считается одним из самых использованных методов установления времени кровотечения. Принцип метода состоит в надрезе в руке глубиною в 1 мм и длиною в 1 см.

Для чего необходимо время кровотечения?

С помощью этого исследования устанавливается первый промежуток времени необходимый для того чтобы началась агрегация тромбоцитов и первичный гемостаз.

Тест 17. Тест жгута и тест присоски

В чём состоит тест жгута (присоски)?

Тест жгута состоит в определении количества травм после компрессии, в то время как тест присоски — в определении декомпрессии различной интенсивности и длительности.

Для чего необходим данный тест?

Тест жгута (или присоски) определяет противодействие маленьких сосудов (капилляров).

Тест 18. Вид ткани

В чём состоит выявление вида ткани?

Выявление вида ткани — анализ, который делается на лейкоциты и состоит в определении антигенов на гистосовместимость (антигены которые характеризуют группу тканей каждого человека).

Для чего необходимо выявление вида ткани?

Этот анализ требуется для людей, который нуждаются в трансплантации органа. С помощью него определяются подходящие кандидаты, а также выявляется возможный риск аутоиммунных заболеваний.опубликовано econet

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