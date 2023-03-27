Алоэ вера: Мощное средство для оздоровления всего организма

Одним из наиболее известных преимуществ алоэ вера является его способность поддерживать хорошее пищеварение и функцию кишечника. Алоэ вера богата витаминами, минералами и антиоксидантами - питательными веществами, необходимыми вашей печени, почкам. Алоэ вера не только успокаивает пищеварительный тракт, но и помогает успокоить нервы.

Он поддерживает ваши надпочечники. Алоэ – адаптоген, растительный препарат, который помогает организму адаптироваться к стрессу. Употребление преимущественно щелочных продуктов является одной из основ здорового питания. Поддержание кислотно-щелочного баланса посредством здорового питания и образа жизни может уменьшить воспаление, укрепить иммунную систему и даже предотвратить рак. Одним из многих преимуществ алоэ вера является его подщелачивающая природа, Алоэ вера —удивительная целебное растение и природный антибиотик, которой пользовались на протяжении многих веков. Принятый внутрь, алоэ творит чудеса.

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Алоэ вера укрепляет иммунную систему с помощью всех антиоксидантов, аминокислот, витаминов и минералов, содержащихся в геле этого суккулента. Алоэ вера содержит иммуностимулирующие полисахариды, которые помогают иммунной системе правильно выполнять свою работу.

Тем, кто хочет поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы и защитить организм от окислительного стресс, Энтони Уильям в своем блоге рекомендует готовить напиток с алоэ вера.

Вода алоэ. Рецепт

Ингредиенты:

1 свежий лист алоэ (для одной порции необходимо 5 см листа)

250-500 мл воды

Приготовление:

Отрежьте 5-сантиметровый кусочек листа алоэ. Выньте гель и поместите в блендер с водой. Взбейте на высокой скорости в течение 10-20 секунд. Налейте в стакан и выпейте сразу натощак для получения максимальной пользы*.

*оставшийся лист алоэ оберните в кухонное полотенце или полиэтиленовую пленку и храните в холодильнике в течение 1-2 недель. опубликовано econet

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