Алкоголь и печень: все дороги ведут в кишечник 

✅Любой АЛКОГОЛЬ опасен не только для ПЕЧЕНИ, но и для КИШЕЧНИКА, а значит, и для всего организма.

С каждым годом учёные всё больше склоняются к идее, что все проблемы организма так или иначе завязаны на кишечнике. Уже доказано, что сердечная недостаточность, атеросклероз, ожирение, аутизм, мочекаменная болезнь, аллергические и аутоиммунные патологии связаны с состоянием кишечной микрофлоры. И чем больше специалисты «копают вглубь», тем сильнее убеждаются – все дороги ведут в кишечник.

Алкоголь, печень и кишечник

Сколько ни принимай лекарств для сердца, сосудов, головного мозга и т.д., без восстановления кишечника полностью не вылечиться.

Печень получает токсическую нагрузку через кишечник

Алкоголь – гроза печени. Спиртное разрушает гепатоциты – клетки печени – и таким образом подрывает работу органа. Это известно каждому, Америку не откроем. В новинку другое: печень получает не только прямую токсическую нагрузку, но и опосредованную – через кишечник.

Заболевания печени часто связаны с повышенной проницаемостью желудочно-кишечного тракта. Разрушение кишечного барьера позволяет бактериям и токсинам перемещаться из просвета кишечника в другие органы. Большая часть венозной крови из пищеварительной системы отводится в портальное кровообращение, которое является частью двойного кровоснабжения печени. Таким образом, печень является первым органом в организме, который сталкивается не только с питательными веществами, но также с кишечными бактериями.

Российский учёный доктор медицинских наук Игорь Бакулин провёл исследование, изучающее связь алкоголя, печени и микрофлоры кишечника. Его результаты показали, что под влиянием ацетальдегида – промежуточного продукта метаболизма этанола – снижается барьерная функция слизистой оболочки. Из-за этого меняется состав кишечной микрофлоры: у злоупотребляющих алкоголем начинается активный рост грамотрицательных бактерий. Последние являются источником эндотоксинов, которые провоцируют воспаление в печени.

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Алкоголь способен существенно изменить количественный и качественный состав микрофлоры кишечника. Он приводит к избыточному бактериальному росту в тонкой кишке и способствует развитию «дырявого кишечника».

Т.е. для того, чтобы вылечить алкогольную болезнь печени, нужно не только отказаться от спиртного и принимать гепатопротекторы, но ещё и пить лекарства для восстановления слизистой оболочки и улучшения состава кишечной микрофлоры.

Чем выше градус, тем сильнее повреждение

Научная работа американских учёных, опубликованная в 2015 году, обнаружила интересный нюанс. Проницаемость кишечника становится тем сильнее, чем выше концентрация этанола (>40%). При этом даже низкой дозы спиртного достаточно, чтобы спровоцировать развитие «дырявого кишечника» и нарушение кишечной микрофлоры.

Любой алкоголь опасен не только для печени, но и для кишечника, а значит, и для всего организма.

Итак, заболевания печени тесно связаны с состоянием слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и микрофлоры кишечника. Алкоголь повреждает одновременно печень и кишечный барьер. Это влечёт за собой не только ускоренное прогрессирование алкогольной болезни печени, но и развитие других заболеваний. Учёные продолжают исследования в этом направлении, но уже сейчас понятно, что кишечник хранит великое множество тайн и в скором времени подход к лечению известных болезней изменится. Грядут перемены, как говорил герой «Покровских ворот».опубликовано econet

Автор Катерина Александрова

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