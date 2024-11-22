Адаптогены: Травы и грибы, которые восстанавливают здоровье

В настоящее время активно изучается использование адаптогенных трав в качестве возможного решения проблемы стрессов. Эти древние лекарства применяются для снятия напряжения и восстановления организма. Вот главные тенденции в области фитнеса и здоровья с использованием адаптогенов.

Ни для кого не секрет, что стремительный и зачастую напряженный характер современной жизни может сказаться на нашем физическом и психическом состоянии. Начиная с утренних поездок на работу, стресса, связанного с работой, и заканчивая физическими упражнениями - все это несёт большую нагрузку на наш организм. Для борьбы с последствиями этого стресса многие из нас принимают витамины и пищевые добавки, а в некоторых случаях даже лекарства. Но может ли быть другой путь?

Адаптогенные травы, корни и грибы снимают стресс и восстанавливают здоровье

Что такое адаптогены?

Адаптогенные травы и корни.

Адаптогенные грибы.

Что такое адаптогены?

Адаптогены - продукты растительного происхождения, естественный способ предотвращения или борьбы со стрессом и повышения жизнеспособности. Эти корни и травы веками использовались в традиционной китайской медицине и медицине других стран, и становятся все более популярными в наши дни.

Название "адаптогены" связано с их способностью помогать организму неспецифическим образом. Это может показаться немного странным, но данные растительные лекарственные средства приспосабливают свой лечебный эффект к тому, что нужно вашему телу: к перестройке баланса тела и нормализации физиологической функции. В стрессовом состоянии ваше тело вырабатывает гормон кортизол, это нормально. Длительные периоды высокого уровня кортизола в организме могут негативно повлиять как на щитовидную железу, так и на надпочечники. Использование этих трав может быть как реактивным, так и профилактическим.

Адаптогенные травы и корни

На рынке есть много адаптогенных трав, но как узнать, что вам подходит и как их принимать? Итак, мы создали список самых популярных адаптогенов с описанием того, что они из себя представляют, для чего они используются, а также, в какой форме они производятся. Хотя эти средства являются естественными, всегда консультируйтесь с врачом перед использованием добавок, особенно если вы принимаете лекарства по рецепту или беременны.

Женьшень

Возможно, вы уже знакомы с одной из самых популярных трав в этом списке: женьшень. Распространенный сорт происходит из Кореи и Южного Китая и считается наиболее ценным лекарственным растением в этих регионах. Этот чудесный корень используется в Восточной Азии тысячелетиями в качестве помощи для общего здоровья. Вы можете найти экстракт женьшеня во многих формах, включая таблетки, капсулы и масло. Приготовленный чай из женьшеня ​​идеально подходит для отдыха.

Преимущества использования женьшеня:

Улучшает память и настроение: женьшень может улучшить психическое самочувствие, также высоко ценится за улучшение общего настроения, содержит много антиоксидантов.

Снижает стресс и беспокойство: Женьшень также использовался для лечения расстройств, вызванных стрессом. Он помогает блокировать стрессовые реакции в надпочечниках.

Святой базилик

Этот тип базилика из Юго-Восточной Азии и невероятно отличается от обычной травы, которую мы часто используем в кулинарии. Святой базилик имеет богатую историю использования в индийской системе медицины. Считается, что в индуистской религиозной традиции каждая часть этого растения обладает адаптогенными свойствами - от листа до семени. Святой базилик можно купить в форме таблеток или капсул и использовать в качестве дополнения. Если вы предпочитаете использовать свежий базилик, вы можете раздавить листья и залить горячей водой, превратить эту адаптогенную траву в чай.

Снижение уровня стресса: базилик содержит фитохимические соединения, которые имеют заметные антистрессовые функции.

Содержит высокий уровень антиоксидантов, которые могут защитить структуру клеток от свободных радикалов, которые играют роль в болезни сердца и рака.

Ашваганда

Эта невероятная трава встречается в Индии, Африке и на Ближнем Востоке и происходит от корня растения Withania Somnifera. Данная адаптогенная трава улучшает как физическое, так и психическое здоровье. Вы можете купить ашвагандху в качестве биологически активной добавки в виде порошкообразного корня или экстракта листьев и корней.

Снижение стресса и тревоги: исследование показало значительное снижение уровня кортизола при использовании ашваганды по сравнению с группой плацебо. Улучшение устойчивости к стрессу у людей.

Уменьшение воспаления.

Борьба с симптомами депрессии: обладает способностью стабилизировать настроение, что делает его потенциально очень эффективным природным антидепрессантом.

Адаптогенные грибы

Существует много разных видов адаптогенных грибов, которые используются для восстановления здоровья.

Чага грибы

Вы можете найти этот гриб в холодном климате Северной Европы, России и Канады. Гриб обычно растет на коре березы. Эти темные и не особенно привлекательные грибы. Обладают действительно полезными для здоровья свойствами. Имеют высокое содержание антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания.

Грибы чага также приписывают укреплению иммунной системы путем увеличения синтеза специфических иммунных клеток, которые могут улучшить способность вашего организма бороться с вирусами и помочь в регулировании иммунной системы. Многие магазины продают чай и кофе Chaga - здоровую альтернативу, чтобы поддержать вас утром!

Кордицепс

Кордицепс повышает уровень поглощения кислорода клетками, что хорошо сочетается с тренировками по фитнесу.

Помогает в выработке постоянного уровня энергии.

Используется для борьбы с усталостью и мышечной слабостью.

Кордицепс может улучшить иммунную функцию организма.

Он содержит противовоспалительные соединения, такие как полисахариды, которые могут помочь оптимизировать эффективность дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Заключение

Природа современной жизни может иногда казаться хаотичной, и способность сбалансировать свой график работы и здорового питания, а также поддерживать себя в форме является сложной задачей. Поэтому неудивительно, что мы все ищем способы помочь управлять этими аспектами нашей жизни. И включение адаптогенных продуктов в нашу диету может быть одним из этих способов.

Благодаря их способности бороться с хроническим стрессом и естественно высокого уровня антиоксидантов эти продукты могут стать ключом к достижению баланса.опубликовано econet

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