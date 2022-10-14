Маски для лица на каждый день— 7 лучших рецептов!

Беспокоят круги под глазами? Лицо выглядит уставшим? Хочешь сделать кожу лица сияющей и гладкой?Помогут домашние маски для лица! Мы поделимся 7 рецептами масок из натуральных ингредиентов...

Беспокоят круги под глазами? Лицо выглядит уставшим? Хочешь сделать кожу лица сияющей и гладкой?

Помогут домашние маски для лица! Мы поделимся 7 рецептами масок из натуральных ингредиентов, которые способствуют питанию, смягчению и увлажнению кожи, а также позволяют ей справляться с усталостью в первые дни недели и выглядеть по-прежнему сияющей в выходные.

Понедельник: Овсянка

В понедельник наша кожа особенно нуждается в энергии и питании, поэтому приготовим для нее маску из молотой овсяной крупы. Для этого необходимо смешать ее с небольшим количеством горячей воды и оставить на 10 минут. Затем наносим маску на лицо на полчаса, смываем теплой водой, и можно считать, что мы готовы к началу новой недели.

Вторник: Йогурт

Во вторник мы обычно устаем меньше, чем в понедельник, но коже по-прежнему требуется заряд бодрости и питания на всю неделю. Для этого воспользуемся полезными свойствами йогурта — продукта, который увлажняет кожу, но не делает ее жирной. Нет более простого рецепта, чем йогуртовая маска — просто нанеси необходимое количество натурального йогурта на лицо на полчаса. Это не требующее особых затрат средство эффективно поможет твоей коже.

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Среда: Глина

Мы находимся в середине недели, и это хороший момент для глубокого очищения кожи, освобождения ее от токсинов и загрязнений и насыщения ее минералами.

Для такой маски потребуется натуральная зеленая глина, которую можно найти в аптеке или фитомагазине.

Смешай порошок из зеленой глины с теплой водой, добавляя ее по чуть-чуть до получения пасты (масса не должна быть очень жидкой). Нанеси маску на лицо, избегая контура глаз, и оставь на 20-30 минут, пока она не высохнет. Затем смой теплой водой.

Маска из зеленой глины помогает убрать жирный блеск, сделать кожу более сияющей и здоровой. Если у тебя сухая кожа, используй в рецепте маски йогурт вместо воды , а после очищения кожи нанеси на лицо увлажняющий крем или немного оливкового масла.

Четверг: Лимон и мед

Близится конец недели, и пришла пора очистить кожу от несовершенств с помощью лимона и увлажнить и добавить ей сияния, воспользовавшись натуральным медом.

Натри цедру на терке и мелко нарежь лимон, подогрей мед на водяной бане, чтобы он стал более жидким. Смешай мед и лимон и нанеси маску на лицо на половину часа, после смой теплой водой.

Пятница: Огурец

Наконец наступает пятница, до выходных остается один день. За неделю наша кожа накопила усталость и токсины, поэтомуосвежим, глубоко увлажним и вернем ей упругость с помощью огурца.

Для приготовления маски лучше натереть огурец на терке. Смешиваем его с молоком или рисовым отваром, а затем наносим смесь на лицо мягкими движениями при помощи ватного диска. Два ломтика огурца прикладываем к векам, чтобы оживить кожу вокруг глаз.

Приляг на диван на 20 минут, а затем умой лицо прохладной водой. Также такой лосьон можно наносить на кожу перед сном, чтобы избавить ее от сухости и чувства стянутости.

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Суббота: Авокадо

В субботу можно использовать не только для отдыха, но и для питания кожи. Приготовь маску, размягчив мякоть авокадо вилкой.

Поскольку авокадо итак богато жирными кислотами, витаминами и минералами, других ингредиентов не потребуется. Нанеси маску на лицо и оставь смесь на коже, пока она не подсохнет, затем маску можно смыть теплой водой.

Воскресенье: Лаванда

То, что нужно нашей коже в воскресенье, это успокоить и расслабить ее. Для этого хорошо подойдет отвар из лаванды (сухой сбор можно купить в аптеке и приготовить отвар по рецепту на упаковке).

Дай горячему отвару остыть, а затем нанеси на лицо с помощью ватного диска. Стоит делать этого мягкими движениями от подбородка и носа к вискам и от переносицы по лбу также к вискам и скулам.

Не забывай также про область шеи и декольте. Все, что нужно далее, — это полноценный сон перед новой неделей. опубликовано econet.ru

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