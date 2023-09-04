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9 невероятно простых и эффективных способов очистить организм лимонами

Источник: Econet 04 сентября 2023 6316
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В последние несколько лет люди стали больше внимания уделять своему питанию и состоянию организма, все больше растет заинтересованность в индивидуальном оздоровлении.

9 невероятно простых и эффективных способов очистить организм лимонами

В последние несколько лет люди стали больше внимания уделять своему питанию и состоянию организма, все больше растет заинтересованность в индивидуальном оздоровлении. Мы постоянно ищем рецепты, продукты и любую информацию о том, что едим, лишь бы стать красивее и оставаться как можно дольше здоровыми.

Сегодня мы предлагаем вам попробовать очистить организм с помощью обычного лимона! Следуя этим несложным правилам, вы скоро заметите отличный результат.

1. Смузи с лимоном на завтрак

 

То, что завтрак является самым важным приемом пищи за весь день — не миф. Еда, с которой вы начнете день, определяет скорость обмена веществ, заводит пищеварительную систему и придает тонуса на весь день. Отличным решением удачного начала дня станет смузи из фруктов, овощей или ягод, куда необходимо добавить немного свежевыжатого лимонного сока и или тертой цедры.

2. Приправа вместо соли

Многие блюда можно сделать лучше на вкус, если заправить их лимонным соком. Не тянитесь за солью, а лучше посыпьте его тертой цедрой. Так вы получите приятный кисловатый привкус.

3. Тоник для самого начала дня

Если ваш организм нуждается в значительной очистке, то этот тоник окажет быстрое и эффективное воздействие. В стакане смешайте сок одного лимона и половину чайной ложки меда, добавьте щепотку кайенского перца, 1 ст.л. яблочного уксуса и холодной чистой воды. Тоник нужно пить сразу же, как проснетесь.

9 невероятно простых и эффективных способов очистить организм лимонами

4. Заправка для салата

 

Отставьте в сторону майонез, горчицу и другие готовые приправы. Смешайте немного лимонного сока, немного меда и оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу, либо не добавляйте соль-перец совсем.

5. Средство для кожи

Если ваша кожа страдает от зашлакованности организма, сделайте специальную мазь из сока линома и куркумы. Просто смешайте эти два ингредиента и наносите прямо на проблемные места.

6. Лимонная вода

Стаканчик холодной воды с лимоном улучшит пищеварение и окажет отличный очищающий результат. Добавьте порезанные кружочками лимон и огурец в воду и пейте, когда захочется попить воды. Можете дать напитку предварительно настояться.

9 невероятно простых и эффективных способов очистить организм лимонами

7. Союз лимона и имбиря

 

Лимон и имбирь обеспечат максимальную детоксикацию. В соковыжималке выдавите сок из двух лимонов и корня имбиря (ок.5 см длиной). Выпейте полученный сок залпом. Особенно хорош такой напиток в холодную погоду и зимой.

8. Чай с лимоном

Пьете ли вы обычный черный чай, зеленый или травяной, лимон окажется к любому из них кстати. Выдавите немного лимонного сока в кружку или добавьте пару кружочков — и так, и так будет отлично. Не только вкусно, но и полезно.

9. Соки с лимоном

Свежевыжатые соки — правильное решение для любой системы здорового питания. Усильте оздоровительный эффект, закладывая в соковыжималку вместе с овощами и лимон.

Какой же лимон все-таки чудесный цитрус! И вкусный, и полезный, и лекарственный — просто чудо.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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лимон детокс организм здоровье

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