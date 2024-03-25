3 целебных напитка, которые укрепят ваши легкие

Если Вы хотите, чтобы Ваши легкие были здоровы, прежде всего, следует придерживаться здоровых привычек. Не курите, избегайте токсичных или загрязненных мест, выполняйте хотя бы минимальный комплекс физических упражнений и заботьтесь о здоровье своей иммунной системы. Все это, несомненно, жизненно важные вещи для поддержания здоровья легких.

Но иногда легкие, такие важные органы нашего тела, могут подвергаться серьезным заболеваниям, например, таким как бронхит, астма, или инфекции, требующие особого лечения.В дополнение к советам, которые обязательно даст вам ваш лечащий врач, очень полезна может оказаться помощь этих натуральных лечебных напитков, о которых мы сейчас вам расскажем. Мы просто уверены, что они вам помогут. Налейте их в вашу любимую кружку и наслаждайтесь ими в горячем виде!

Полезные напитки для ваших легких

1. Лечебный напиток из тимьяна и крапивы

Этот напиток идеально подходит для того, чтобы очистить и укрепить легкие. Хотите знать почему?

Тимьян, возможно, наиболее эффективное лекарственное растение, для поддержания здоровья легких. Средства на его основе обычно используются для облегчения кашля и респираторных инфекций. Это отличное отхаркивающее и антисептическое средство, которое идеально подходит как для заваривания травяных чаев, так и ингаляций.

Крапива — это лекарственное растение, которое используют с древних времен для лечения множества проблем со здоровьем, и одно из ее главных свойств это способность «чистить» и оздоравливать нашу кровь и легкие. Это растение содержит множество витаминов и минералов, таких как железо, кальций, магний, кремний… Это просто идеальное средство для людей с анемией или находящихся в периоде реабилитации после болезни.

Ингредиенты

30 г тимьяна

30 г сушеной крапивы

Стакан воды (200 мл)

Одна столовая ложка меда (3o г)

Приготовление

Эти лечебные травы, крапиву и тимьян можно без проблем приобрести уже в готовом для заваривания виде в любом магазине натуральных продуктов или аптеке. Как правило, они продаются в фасовке от 300 до 500 граммов и стоят совсем недорого.

Первое, что мы сделаем это вскипятим стакан воды. Как обычно, мы рекомендуем использовать керамический или стеклянный чайник, так как в металлической посуде лекарственные растения могут потерять часть своих полезных свойств.

После того, как вода закипела, добавьте в нее тимьян и крапиву, и поварите около 15-20 минут. После этого, дайте отвару настояться еще 10 минут.

Добавьте столовую ложку меда и пейте небольшими глотками, вдыхая пар от этого отвара, он тоже обладает лечебными свойствами. Это очень приятный процесс. Вы можете побаловать себя двумя чашками в день.

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2. Лекарственные настой из подорожника и мелиссы

Вкусный и целебный, именно это можно сказать об этом травяном напитке. Этот чай одно из наиболее эффективных средств для очистки наших легких и выведения из них токсинов, он просто незаменим для курильщиков, которым нужно не просто очистить свои альвиолы, но и облегчить симптомы инфекций, например, кашель. Сейчас мы расскажем, в чем именно заключены «волшебные» свойства чая из этих растений:

Подорожник: Это растение, которое является отхаркивающим средством и помогает выведению слизи и мокроты из легких, которые препятствуют нормальному дыханию. Кроме того, подорожник действует как хорошее противовоспалительное средство, которое идеально подходит в виде отвара или ингаляций, можно даже приготовить горячие компрессы на грудь.

Укроп и мелисса: Сочетание этих двух лекарственных растений поможет вам вывести токсины из легких и, кроме того, расслабиться. Часто, когда у нас появляются проблемы с легкими, это происходит из-за того, что мы испытываем крайнюю усталость и чувство сдавленности в нашей дыхательной системе. Чай из мелиссы поможет нам чувствовать себя гораздо лучше.

Ингредиенты

20 г мелиссы

20 г подорожника

20 г укроп

Один стакан воды (200 мл)

2 столовые ложки меда (60 г)

Приготовление

Для начала, как всегда, вскипятите стакан воды. После того, как она закипит, добавьте травы: подорожник, мелиссу и укроп. Дайте им повариться в течение 20 минут, затем снимите с огня и настаивайте еще 10 минут.

Следует предупредить вас, что этот чай имеет довольно резкий вкус из-за присутствия в нем подорожника, поэтому мы рекомендуем, если он вам покажется не очень приятным, добавить две столовые ложки меда. Несмотря на это небольшое неудобство, советуем принимать этот отвар три раза в день, так как, как мы уже писали, он просто идеально подходит для очищения легких и снятия воспалений.

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3. Целебный напиток из зеленого чая и липового цвета

Этот очень вкусный чай служит в первую очередь для профилактики, предотвращения проблем с легкими, для их укрепления и оптимизации функции. Этот травяной является своего рода «витамином», который мы можем ежедневно пить на завтрак. Если же вы страдаете от каких-либо болезней легких, то более эффективными будут чаи, описанные выше.

Мы взяли зеленый чай для этого настоя из-за его высокого содержания антиоксидантов, это было особенно наглядно доказано в исследованих «Медицинского центра Университета штата Мэриленд,» в Соединенных Штатах, которые были проведены пару лет назад. Они доказали, что зеленый чай является эффективным средством для защиты от рака легких. Конечно, это не будет 100% эффективным средством, но шансы заболеть снизятся, если вы будете пить его каждый день.

Липовый цвет обладает спазмолитическим действием и его легко найти в любом магазине натуральных продуктов. Он поможет расслабиться, лучше дышать и укрепить наше здоровье легких. Он ароматный, имеет приятный вкус и хорошо сочетается с любыми травяными чаями.

Ингредиенты

20 г зеленого чая

20 г липового цвета

Один стакан воды (200 мл)

Одна столовая ложка меда (30 г)

Приготовление

Все очень просто. Вкипятите стакан воды, а затем добавьте в него зеленый чай и цветы липы. Дайте отвару немного снова закипеть, а затем оставьте на 10 минут, чтобы он лучше настоялся. Налейте этот волшебный травяной чай в вашу любимую кружку и добавьте в него столовую ложку меда. Этот вкусный и полезный напиток идеально подходит для завтрака! опубликовано econet

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