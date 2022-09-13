Синдром ночного аппетита: волшебство заканчивается в полночь

Синдром ночного аппетита (жора, еды): волшебство заканчивается в полночь. В нашем обществе ночную еду воспринимаю как шалость или как данность при определенном режиме работы. Более того, многие оправдываются тем, что с утра нет аппетита, нет времени, устал на работе и др.

На самом деле, это не ваши личностные особенности, а проявления заболевания, которое называется синдром ночного питания (синдром ночного аппетита), (Night eating syndrome, NES) и входит в классификатор психических заболеваний. Это состояние не так безобидно как кажется и может прогрессировать, приводя к серьезным проблемам со здоровьем.

СНА: Синдром ночного аппетита

Синдром Ночного Питания (СНП) был впервые описан в 1955 году Альбертом Станкардом, исследователем проблем переедания Пенсильванского Университета. Данный синдром находится на стыке психических, пищевых, стрессовых и нарушений режима дня. Станкард обнаружил, что люди, страдающие СНП, потребляют более половины своей суточной нормы пищи в период между ужином и завтраком следующего дня, часто прерывая сон ради ночных перекусов. Утром у них отсутствует аппетит, а завтрак приходится на послеполуденный период. Другим признаком СНП может служить эмоциональная напряженность, тревожность и подавленность, особенно в ночное время суток.

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Около 9% населения страдают от этого синдрома независимо от пола и возраста. Несмотря на то, что расстройства пищевого поведения традиционно считаются «женским» заболеванием, частота встречаемости данных состояний среди мужчин также значима. Это характерно и для изучаемого в данной работе СНЕ. В двух исследованиях показано, что СНЕ достоверно чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин. У людей, страдающих от данного синдрома, нарушаются биологические ритмы, гормональный фон и обмен веществ, наблюдается состояние эмоциональной гипогликемии.

В последующие несколько лет Станкард и ряд других исследователей обнаружили, что у людей, страдающих от СНП, наблюдаются гормональные сбои. У страдающих NES, нарушается суточный гормональной ритм, который и приводит к сбою в работе биологических часов, а значит и к нарушениям обмена веществ. У здорового человека в ночное время суток вырабатывается гормон мелатонин, позволяющий человеку заснуть. Если же человек подвержен СНП, то уровень мелатонина становится недостаточно высок, так же как и уровень гормона лептина, отвечающего за подавление голода. В то же время, в организме человека уровень гормона стресса кортизола начинает повышаться в течении всего дня и ночи. Таким образом, СНП – это комплексное расстройство режима питания и сна, так же приводящее к снижению стрессоустойчивости.

Люди с синдромом ночного питания могут страдать от обжорства. Сейчас стало известно, что несмотря на склонность таких людей к ожирению, малый процент людей с нормальным весом так же подвержены СНП. У многих люди, страдающих от СНП, существует убеждение, что: «Если я не поем, то не смогу уснуть.» Исследования показали, что проблема переедания более чем в три раза распространенней среди людей с СНП, нежели чем среди здоровых людей. Это сравнимо с количеством случаев проблемы переедания у людей, страдающих от таких заболеваний как булимия.

Эксперты, в том числе и доктор Станкард соавтор книги «Преодоление Синдрома Ночного Питания», согласны с тем, что первым шагом в борьбе с СНП является осведомленность о наличии проблемы. Если вы страдаете от ожирения, съедаете более половины еду в ночное время суток, испытываете трудности со сном и не хотите завтракать – у вас может быть СНП. Если вы находитесь под наблюдением врачей, то вам может быть предложено специальное медицинское лечение. Но самостоятельные техники, такие как физические упражнения, техника глубокого дыхания и иные методы могут помочь побороть стресс. Ограничения на время приемы пищи и на количество потребляемых продуктов ночью и ведение дневника также доказали свою эффективность.

К сожалению, СНА не безобиден и может причинить ущерб вашему здоровью, а также ухудшить качество вашей жизни, вызывая повышение риска ожирения и множества других заболеваний. Данное состояние оказывает негативное влияние на функцию желудка и кишечника. Люди, имеющие синдром ночного аппетита, имеют склонность к метеоризму и запорам, поскольку ввиду отклонений в режиме питания, пища подолгу остается в кишечнике. Кроме того, прием пищи непосредственно перед сном может стать причиной развития гастро-эзофагально-рефлюксной болезни. Подписывайтесь на наш канал VIBER! Регулярные ночные перекусы эксперты готовы рассматривать в качестве одного из признаков серьезного психического расстройства. Для синдрома ночных перекусов свойственно то, что человек садиться есть поздно вечером или глубокой ночью, и не может без этого обойтись – в физиологическом и психологическом плане. Ученые сделали вывод: те люди, у которых неискоренима привычка опустошать холодильник по ночам, серьезно рискуют заполучить то или иное психическое отклонение. Симптомы синдрома ночного аппетита (ночной еды). Самый распространенный из расстройств питания. Синдром ночного питания, в котором главную роль играет нарушение пищеварения принадлежит к той же группе, к которой относятся такие заболеваний, как анорексия или булимия. У людей с этим расстройством, как правило, с утра нет аппетита, 50 % калорий основной части еды съедают в послеобеденное время, часто просыпаются ночью от чувства голода. Из- за отсутствия аппетита по утрам завтракают очень поздно. Как правило один раз в течение 3 ночей в неделю просыпаются и едят . Во время таких просыпании едят калорийную пищу, богатую углеводами, едят сладкое. Болезнь сопровождается депрессией, которая ослабевает по утрам и усиливается вечером и ночью. Люди находятся в стрессе, который сами могут не замечать, также могут винить себя и стыдиться из за того, что едят по ночам. Интересно, то, что среди больных нет переживаний о диете или питании, в то время как большая часть страдают ожирением. Люди, которые страдают синдромом ночной еды, как правило, ограничивают количество съедаемой пищи в течение дня, а затем компенсируют это перееданием перед сном или просыпаются среди ночи, чтобы поесть. У людей с такой моделью пищевого поведения развиваться бессонница или нарушение сна. Многие люди, страдающие этим расстройством, считают, что они не смогут уснуть, если будут правильно питаться.

Другими симптомами синдрома ночной еды являются:

Разгул аппетита перед сном или постоянные приемы пищи в ночное время

Чувство вины, тревоги или расстройства во время еды

Невозможность уснуть или плохой сон

Неконтролируемое желание съесть чего либо в течение ночи

Более половины ваших ежедневных калорий приходится на время после ужина

Слабый аппетит или отсутствие его по утрам

Утренняя тошнота

Беспокойство

Депрессия

Чрезмерное увеличение веса

Потеря контроля над возможностью остановиться в еде.

Существует некоторые признаки, наличие которых подтверждает наличие СНА.

Утреннее нежелание есть.

Повышенный аппетит вечером.

Эпизоды неконтролируемого поглощения пищи.

Ночные пробуждения, связанные с внезапным появлением аппетита. (Пробуждения могут быть нерегулярными, время от времени человек может не просыпаться по ночам, однако позже, пробуждения возобновляются).

Нарушения сна (поверхностный, беспокойный, тревожный сон с частыми пробуждениями). Депрессия, серотонин и синдром ночной еды. Американскими специалистами был проведен ряд исследований, посвященных теме синдрома ночного аппетита. Так, в одном из них однофотонная эмиссионная компьютерная томография показала значительное повышение транспортеров серотонина в среднем мозге людей, страдающих от синдрома ночного аппетита. Повышение уровня транспортера серотонина приводит к снижению постсинаптической передачи серотонина и может нарушать циркадные ритмы и ощущение насыщения. Ввиду действия транспортеров серотонина на химический состав мозга, у человека появляется депрессия, тревога, враждебность. Эти отрицательные эмоции, слившись с чувством вины, связанным с нетрадиционным стилем питания, формируют идеальную почву для психологического усугубления проблемы. Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках! Что же стоит на первом: психологическая проблема, которая вызывает синдром ночного аппетита или неправильное питание в течение дня? Многие люди, столкнувшиеся с этим синдромом, сообщали, что до его появления им пришлось пережить стрессовый период в своей жизни. Также появление синдрома связывают с высоким уровнем тревожности и компенсационном чувстве удовлетворения от еды.

Для того чтобы ослабить симптомы депрессии, необходимо индуцировать синтез серотонина. Это становится возможным при употреблении большого количества высокоуглеводной, легкоусваиваемой пищи, что приводит к повышению уровня глюкозы, а, следовательно, и инсулина в плазме крови. Борьба с подавленным настроением может повлечь за собой нарушение пищевого поведения. В большинстве своем люди, страдающие синдромом ночной еды, стесняются своего ночного обжорства, пытаются скрыть проблему от близких, что в итоге провоцирует еще большее переедание. В результате замыкается порочный круг, включающий снижение настроения вплоть до депрессии, нарушение пищевого поведения и ожирение.

Известно, что при депрессии происходит также нарушение сна и аппетита.

По мнению ученых, ген, контролирующий циркадные ритмы, и ген, связанный с расстройствами сна, должны работать одновременно – благодаря этой синхронности на время сна «отключается» желание есть. Нарушение данного условия провоцирует вспышки голода по ночам, вынуждающих совершать набеги на холодильник. опубликовано econet.ru

Автор Андрей Беловешкин

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