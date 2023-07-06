9 утренних упражнений для оздоровления Арнольда Эрета

Все физические действия встряхивают и заставляют вибрировать ткани тела, что стимулирует кровообращение. В результате этого ослабляются и удаляются чужеродные вещества - причина всех заболеваний.

Человеческое тело делает это самостоятельно: когда вы голодаете или как только состав вашей крови начинает меняться под влиянием переходной и бесслизистой диет. Поэтому физиотерапию, физкультуру и природное воздействие солнца, воздуха и воды полезно совместить с диетой и голоданием для усиления и ускорения элиминации (выделение и выведение). Однако здесь важно не переусердствовать. К тому же если вы уставший и плохо себя чувствуете, следует больше отдыхать. Самые естественные «упражнения» и, безусловно, лучшие для применения - ходьба, танцы и пение. Пение - это природное упражнение для дыхания, кроме того, при этом колеблется грудь, что стимулирует кровообращение в ней. Также замечательным «упражнением», о котором все знают, являются пешие путешествия, в частности в горы. При подъеме на холмы изменяется ритм дыхания естественным образом - лучше и более гармонично, чем с помощью любой системы физических упражнений.

Комплекс упражнений Арнольда Эрета

Выполнять каждое упражнение нужно, стоя перед открытым окном. Воздух необходим для жизни еще больше, чем пища, поэтому не тренируйтесь в закрытой, душной комнате. И во время выполнения упражнений дышите полно и глубоко. Вдыхайте только через нос, а выдыхать можете через рот.

Упражнение № 1

Встаньте прямо, руки разведите в разные стороны, крепко сожмите кулаки. Медленно поднимайте руки над головой - так высоко, насколько возможно. Глубоко вдохните. Расслабьтесь, медленно выдохните. Расслабляясь еще больше, опустите руки. Повторить 5 раз.

Упражнение № 2

Встаньте прямо, выпрямите руки перед грудью. Сцепите пальцы в замок и потяните вправо, сопротивляясь усилию левой руки. Затем потяните влево, компенсируя усилия правой рукой. Расслабляйтесь и выдыхайте после каждого движения. Повторите каждое упражнение 5 раз.

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Упражнение № 3

Встаньте прямо, выпрямите руки перед грудью и пальцами левой руки возьмитесь за кисть правой. Опираясь левой рукой в полную силу, поднимайте правую над головой. Делайте глубокий вдох на восходящем движении и расслабляйтесь перед выдохом. Повторите, поднимая теперь левую руку над головой, преодолевая при этом сопротивление правой. Сделайте 5 раз на каждую руку.

Упражнение № 4

Положите ладони, сцепив пальцы в замок, на голову. Согнитесь туловищем вправо, чувствуя усилия, потом влево - сделайте так 5 раз. После этого согнитесь сначала влево, затем вправо - тоже 5 раз. Между каждым движением глубоко вдыхайте и выдыхайте во время расслабления. Это упражнение хорошо стимулирует печень.

Упражнение № 5

Сцепите пальцы рук в замок и положите на шею сзади, напрягите мышцы рук. Повернитесь туловищем вправо, затем влево 5 раз. Далее оторвите руки от шеи и потяните замок вправо, а потом влево - тоже 5 раз.

Упражнение № 6

Заведите руки за спину, сцепив пальцы, и, не сгибая тело, поднимите руки насколько можете, вдыхая на восходящем движении, расслабьтесь и выдохните. Повторите 5 раз.

Упражнение № 7

Положите правую руку на правое бедро, сожмите левый кулак и медленно поднимайте левую руку, глубоко вдыхая. Одновременно сгибайте тело как можно больше вправо, насколько это возможно. Разгибаясь, держите руку, расслабляйтесь и выдыхайте, опуская руку тогда, когда уже стоите ровно. Сделайте то же в другую сторону. Повторите в каждую сторону 5 раз.

Упражнение № 8

Согните руки в локтях перед грудью, сцепив пальцы в замок и, напрягая все мышцы торса, повернитесь влево. Затем повернитесь вправо. Поворачивайтесь медленно и как можно дальше. Ноги не должны двигаться. Повторите в каждую сторону 5 раз.

Упражнение № 9

Поднимите руки над головой как можно выше, давая телу даже прогнуться назад. Теперь наклонитесь вперед и, не сгибая колен, попытайтесь коснуться пальцами пола. Выдыхайте медленно, когда разгибаетесь. Повторяйте это упражнение 5 раз, постепенно увеличивая до 20.

Выполняя любое упражнение, не изнуряйте себя и не напрягайте излишне. Если после упражнений ноют мышцы, то это хорошо, это признак того, что движения приносят вам пользу. Нытье вскоре пройдет, если вы постоянно будете упражняться. К этим упражнениям вы можете добавить и другие, но убедитесь, что они обеспечивают глубокое дыхание. Такую зарядку лучше делать утром - сразу после пробуждения. Начните с небольшого количества повторов и постепенно увеличивайте их, но главное - не считайте это обязанностью, а, скорее, развлечением.

Солнечные лучи - замечательный очиститель

Как только есть возможность, принимайте солнечные ванны. Сначала они не должны длиться дольше 20-30 минут, кроме того, обязательно надевайте что-то на голову. В плохие дни - дни «активной элиминации» - следует искать прохлады. Чем больше вы будете очищаться, тем больше будете наслаждаться солнечными ваннами и дольше сможете оставаться на солнце. К тому же вы заметите, что легче переносите жару, чем было раньше.

Быстрый прохладный душ или обтирание мокрым полотенцем сразу же после солнечной ванны оказывают положительное воздействие на ваше здоровье. Солнечный свет хорошо выводит из организма отходы. Прямые лучи солнца снабжают обнаженное тело живительной энергией.

Кроме того, очень полезны ежедневные воздушные ванны. Несколько минут, проведенных перед открытым окном сразу после пробуждения и перед сном, а также массаж при этом полностью обнаженного тела помогают коже сохранить свои природные качества.

«Внутренние» ванны

На время переходного периода, даже если у вас регулярные испражнения, желательно очищать толстый кишечник. Природа пытается выгнать липкий мусор, слизь и разные яды, и ей в этом нужно помогать максимально. Маленькую клизму (150-250 мл) можно использовать после регулярного испражнения. Но для полной очистки лучше использовать кружку Эсмарха с 1-2 л воды.

Перед клизмой старайтесь, чтобы произошло естественное испражнение.

Потом следует лечь на правый бок, кружку Эсмарха нужно разместить не выше, чем на 2 м от положения человека. Вода должна быть теплой, ее можно проверить локтем.

Если чувствуете любой дискомфорт, прекратите выполнять процедуру, пока неприятное ощущение не пройдет, а потом продолжите, поскольку всю воду из кружки нужно ввести за один раз. Если судороги или боль станут невыносимыми, дайте возможность воде выйти из кишечника и повторите процедуру сначала.

Вода должна оставаться в кишечнике около 15-20 мин или пока сможете терпеть.

Лежа на правом боку, мягко массируйте живот снизу вверх.

Потом лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол.

Массируйте живот справа налево.

После перевернитесь, лягте на левый бок и массажируйте левую сторону живота.

Теперь вы готовы выпустить воду.

Лучшее время для клизмы - перед сном.

Купание

Система бесслизистой диеты сделает вашу кожу гладкой и бархатистой без помощи косметики, лосьонов и кремов. Не обязательно принимать ванну с мылом и щеткой. Также не будет целесообразным утренний холодный душ в течение всего года без каких-либо скидок на погоду. Нет никакой необходимости специально подвергать тело «холодному» шоку.

Однако кожу следует держать в чистоте, чтобы поры должным образом функционировали.

Для этого достаточно поставить перед собой таз с прохладной водой и, смочив в ней руки, энергично растирать все тело, начиная с лица, - шею, плечи, грудь, живот, потом руки и спину и наконец ноги и ступни.

Если хочется, можно поставить ноги в таз.

Далее нужно хорошо вытереться полотенцем или потереть тело ладонями в течение 5 минут, пока кожа не покраснеет.

Такую процедуру следует делать после утренних упражнений. Результат вас удивит. Однако имейте в виду, что любые крайности вредны. Это касается как упражнений, купания, сна, так и пищи.

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Разрушительная диета цивилизации

Мясо. Любой его вид находится на той или иной стадии разложения, вырабатывая в теле трупные яды, мочевую кислоту и слизь, жиры – самые плохие.

Даже сливочное масло непригодно для человеческого тела.

Яйца. Яйца не только содержат слишком много белка, но и имеют липкие свойства - хуже, чем у мяса, и поэтому вызывают еще больший запор. Сырой яичный белок - превосходный клей. Сваренные вкрутую яйца менее вредны, потому что липкие свойства разрушены.

Молоко. Коровье молоко слишком насыщено для взрослых и для младенцев и является разрушительным для организма. Желудок ребенка не может переварить то, что способен теленок. Если нет возможности избежать использования молока, тогда, по крайней мере, разведите его водой (1:1) и добавьте небольшое количество молочного сахара (лактозы). Простокваша и сыворотка менее вредны и обладают некоторыми слабительными свойствами, а липкие качества исчезают. Творог с тушеными фруктами хорошо применять в диете перехода. Все другие виды сыра (твердые) - вызывают образование кислот и слизи.

Хлебные злаки. Хлебные злаки и все продукты из муки формируют слизь и кислоту. Хуже всех - белая мука. Хлеб отрубной, грубого помола, из цельной пшеницы или ржаной - менее вреден, однако он должен быть хорошо выпеченным, а еще лучше - подсушенным.

Бобы. Чечевица, высушенные бобы и высушенный горох слишком богаты белком - почти так же, как мясо и яйца.

Арахис - тоже боб.

Картофель. Этот овощ немного лучше, чем продукты из муки, поскольку содержит больше минеральных солей. Батат (сладкий картофель) приближен к природным сладостям. Хорошо пожаренный или испеченный, но без животного жира, батат почти бесслизистый.

Рис. Это один из самых слизетворных продуктов, из него делают превосходную пасту.

Орехи. Все орехи слишком богаты белком и жиром, и должны потребляться только зимой, к тому же умеренно. Орехи следует жевать вместе с небольшим количеством высушенных сладких фруктов или с медом, но никогда - с сочными фруктами, потому что вода и жир не смешиваются.опубликовано econet

Из научного диетического трактата «Система бесслизистой диеты», Арнольд Эрет

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