9 продуктов питания, от которых лучше отказаться вовсе

Существует целый ряд продуктов, которые рекламируются как полезные для здоровья, хотя, на самом деле они нарушают работу органов и систем и негативно воздействуют на организм. Какие продукты приносят гораздо меньше пользы, чем считается?

Основатель руководства по здоровому питанию и сертифицированный диетолог Джаред Кох перечислил 9 опасных для здоровья продуктов.

1. Переработанное мясо

Мясные полуфабрикаты, колбасные и ветчинные изделия, которые в изобилии предлагают во всех магазинах, делают из мяса животных, выращенных без свободного выгула. Это значит, что они постоянно находятся в неволе, что способствует развитию многих заболеваний и повышенной смертности. Поэтому, им дают корма, насыщенные антибиотиками, гормонами роста и другими препаратами.

Кроме этого, обработанные мясные продукты наполняют консервантами, такими как нитрат натрия, искусственными ароматизаторами и красителями. Все эти синтетические вещества ухудшают здоровье организма и провоцируют развитие злокачественных опухолей. Это подтвердили боле 7000 исследований, изучавших взаимосвязь продуктов питания с риском раковых заболеваний. Специалисты предлагают заменить нездоровые полуфабрикаты органическим мясом травоядного скота.

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2. Консервированные продукты

Многие консервированные овощи, особенно томаты, содержат Бисфенол-А – токсическое вещество, которое негативно влияет на половую и нервную систему, провоцирует диабет, сердечные и раковые заболевания и другие нарушения. Лучше заменить консервы свежими овощами и фруктами, или приобретать консервы с томатами только в стеклянной таре.

3. Транс-жиры

Реклама диет с низким содержанием жиров привела к тому, что натуральное сливочное масло стали заменять маргарином и другими искусственными спредами. Вещества, которые образуются в процессе их приготовления, провоцируют множество проблем со здоровьем: заболевания ССС, рак, проблемы с кожей и костной тканью, бесплодие, гормональный дисбаланс, проблемы роста и трудности в обучении у детей.

А линолевая кислота, которая содержится в органическом масле, не только блокирует развитие рака и диабета, но и способствует похудению.

4. Попкорн в микроволновке

Химические вещества, которыми обрабатывают обертки продуктов быстрого питания, попадают на продукты и в организм вместе с едой. Агентство по охране окружающей среды признает их «вероятными канцерогенами» и веществами, которые вредят развитию и здоровью репродуктивных органов. Кроме этого, эти продукты влияют на выработку гормонов и способствуют «стиранию» половых отличий.

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5. Растительное масло

Рафинированные низкокачественные масла подвергаются сильной обработке, в результате которой нарушается соотношение жирных омега-3 и омега-6 кислот, ведет к заболеваниям сердца и риску опухолей.

6. Загрязненные овощи и фрукты

Многие свежие плоды являются генно-модифицированными, и практически вся традиционная сельскохозяйственная продукция обрабатывается токсическими пестицидами. Лучше выбирать овощи и фрукты, выращенные органическим способом в фермерских хозяйствах.

7. Обработанная соль

Поваренный вид соли содержит небольшое количество опасных химикатов, которые токсичны и вредят здоровью. Джаред Кох предлагает приобретать неочищенную природную соль, которая обладает многими исцеляющими свойствами.

8. Соевые продукты

Около 95% соевых бобов являются генетически модифицированным продуктом. Соевый белок добавляют практически во все приготовленные продукты и напитки. По данным исследований, соевые продукты провоцируют нарушения пищеварительной, эндокринной и иммунной системы, патологии репродукции, бесплодие, рак.

9. Аспартам и сахарин

Все искусственные подсластители содержат вещества, которые вызывают усиленный аппетит, повышают углеводную зависимость, стимулируют откладывание излишков жира и провоцируют набор веса. Их безопасность, основанная на тестировании на животных, является ошибочной, так как в их организмах содержатся соединения, которые разлагают и выводят эти вещества, а в организмах людей они отсутствуют. опубликовано econet

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