9 лучших упражнений для кишечника

Эти упражнения сосредоточены на зоне живота. Они ориентированы на кишечник, активирует нервные клетки ЖКТ к взаимодействию с головным мозгом посредством блуждающего нерва. Вот подробное описание к упражнениям специально для кишечника.

До 80% иммунной системы расположено в кишечнике, поэтому так важно сохранять здоровье пищеварительного тракта. Кишечник воздействует даже на психическое состояние человека. Упражнения для кишечника направлены на массаж органов пищеварения и активацию парасимпатической нервной системы, чтобы дать телу перейти в спокойное состояние.

Упражнения для кишечника

Рекомендуется заниматься на голодный желудок.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Крокодил

Для поддержания дыхания диафрагмой.

И.П. – лежа на коврике лицом вниз.

Кладем каждую руку на противоположный локоть.

Втягиваем предплечья таким образом, чтобы грудина была чуть-чуть оторвана от пола, лоб опирается на скрещенные руки. При напряжении в плечах можно слегка раздвинуть локти или подложить валик из одеяла под ключицы.

Немного разводим ноги, пальцы стоп - внутрь, наружу или назад.

Закрываем глаза и расслабляем плечи, живот, ноги. Делая вдох, убираем напряжение глаз и челюсти. Акцентируем внимание на том, как живот упирается в пол на вдохе, когда идет опускание диафрагмы.

Выполняем 2-5 мин.

Поворот лежа

Для укрепления органов, нервной системы, пищеварения и гибкости позвоночника.

И.П. – лежа на спине, руки лежат на полу по бокам тела.

Сгибаем ноги в коленях и ставим стопы на коврик на ширине плеч.

Держа стопы на полу, делаем выдох и опускаем колени и нижнюю зону тела вправо.

Делаем вдох и подтягиваем колени в исходное положение.

Выдох. Плавно опускаем колени и нижнюю область тела влево, желательно посмотреть через правое плечо.

Выполняем 3-5 раз.

Совет: если поворот сжимает дыхание, можно сделать его менее развернутым.

Мост

Для «запуска» застойного пищеварения.

И.П. – лежа на спине, колени согнуты, стопы расставлены на ширине бедер.

Руки лежат на полу по бокам туловища.

Двигаем лопатки под себя и работаем корпусом, давим на пятки, плавно отрывая бедра от коврика. Поднимать бедра излишне высоко не нужно - важно избежать сильного изгиба в нижней зоне спины.

Поднимать бедра излишне высоко не нужно - важно избежать сильного изгиба в нижней зоне спины. Фиксируем положение на 5-10 вдохов, контролируя корпус, в том числе ягодичные мускулы.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Колени к груди

Для массирования внутренних органов и облегчения функций пищеварительной системы.

И.П. – лежа на спине, ноги вытянуты.

Делаем выдох, обхватываем руками правую ногу немного ниже колена и подтягиваем колено к груди.

Фиксируем положение на 15 сек., при этом спина, плечи, таз и вытянутая нога удерживаются на полу.

Выполняем для левой ноги.

Подтягиваем оба колена, обхватываем их руками и притягиваем к груди. Фиксируем положение на 10-15 сек.

Вакуум живота

Для улучшения кровоснабжения органов брюшной полости, укрепления брюшной стенки.

Будьте внимательны! Сжатие и отпускание живота не рекомендуется при следующих состояниях: грыжа, недавняя операция на брюшной полости, беременность, менструация, глаукома, гипертония.

И.П. - стоя, ноги чуть-чуть шире бедер. Сгибаем колени и кладем руки на бедра.

На выдохе «складываемся» пополам, подтягивая пупок к позвоночному столб.

Вдох и расслабление. Возвращаемся в И.П.

Выполняем 10 раз.

Наклон вперед стоя

Для массирования органов пищеварения.

Будьте внимательны! Упражнение не рекомендуется при следующих состояниях: травма нижней зоны спины / подколенного сухожилия, радикулит, глаукома, гипертония отслоение сетчатки.

И.П. – стоя, ноги на ширине плеч.

Выдох. Наклоняемся вперед, опираясь на бедра. Задействуем корпус.

Кладем кончики пальцев на коврик перед ногами.

Вытягиваем позвоночник, делая вдох, и расслабляемся на выдохе.

Задерживаемся на 3-5 вдохов, теперь подключаем внутреннюю часть бедер, сводим ягодицы вместе и поднимаемся через бедра в И.П. Восстанавливаем дыхание.

Скручивание позвоночника сидя

Для укрепления пищеварительной системы, очищения от токсинов.

И.П. - сидя, ноги вытянуты вперед.

Ставим правую стопу через левое колено на коврик.

Правую руку заводим за спину, кончиками пальцев упираемся в коврик.

Делаем вдох, вытягиваем позвоночник.

Выдох. Прикасаемся левым локтем к внешней стороне правого бедра, делая небольшой поворот корпусом вправо.

Бросаем взгляд через правое плечо, не напрягая при этом шею.

Делаем 5 вдохов, удерживаясь в повороте.

Расслабляемся, принимаем И.П. и выполняем поворот влево.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Ноги на стену

Для перехода организма в режим отдыха и переваривания.

Сворачиваем валик из одеяла.

Садимся бедром к стене, валик держим тут же.

Аккуратно перекатываемся на спину, делая взмах ногами вдоль по стене.

Выбираем оптимальное расстояние от стенки так, чтобы ноги опирались на нее.

Сгибаем ноги в коленях и упираемся стопами в стену, чтобы слегка поднять бедра и подложить валик под них.

Укладываем таз на валик и вытягиваем ноги вертикально по стенке, расслабляясь. Закрываем глаза.

Держим позу в течение 3-5 мин., расслабляемся на каждом выдохе.

Акцент на пошаговые подъем живота, расширение ребер и подъем грудной клетки на каждом вдохе.

На выдохе – акцент на расслабление живота и втягивание ребер внутрь.

Дышим ровно, спокойно.

Поза трупа

И.П. – лежа на спине, ноги вытянуты вперед, руки по бокам туловища, ладони вверх.

Подводим под спину лопатки и закрываем глаза.

Следим за дыханием, чувствуя его прохладу.

Отдыхаем таким образом несколько минут.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet