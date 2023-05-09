Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 9 лучших продуктов, которые помогают облегчить симптомы ПМС

9 лучших продуктов, которые помогают облегчить симптомы ПМС

Автор: Econet 09 мая 2023 6288
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Предменструальный синдром можно пережить с меньшим ущербом для своего физического и психологического состояния. Для этого женщинам рекомендуется примерно за неделю до начала менструации ввести в пищевой рацион следующие продукты питания.

9 лучших продуктов, которые помогают облегчить симптомы ПМС

До 75% женщин на планете страдают от ПМС. Предменструальный синдром каждый месяц заставляет женщин терпеть болезненные испытания. Боли внизу живота и пояснице, спазмы, рвота, бессилие, перепады настроения – вот главные признаки ПМС. Эти пищевые продукты помогут облегчить болезненные симптомы и принесут пользу для здоровья.

Эти продукты помогут при ПМС

1. Витамин B

Полезно вводить в свой пищевой протокол продукты с высоким содержанием витамина B. Это бобовые, бананы, орехи, курица. Витамин В в рационе поможет уменьшить симптоматику ПМС. 

2. Витамин С

Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), ягоды, ананасы, картофель содержат витамин С - мощный антиоксидант, который поможет снять вздутие живота, вялость, болезненные ощущения в молочных железах и обильные выделения. Рекомендуется начинать есть продукты с витамином С за неделю до менструации.

3. Витамин Е

Снижает амплитуду скачков настроения и предотвращает обильные выделения. Добавка витамина Е поможет повысить уровень энергии, ослабить спазмы, беспокойство, депрессивные признаки и тягу к еде.

4. Кальций (немолочные продукты)

В период менструации рекомендуется получать микроэлемент кальций из таких источников как орехи и семена: грецкие, миндальные, кунжут, семечки подсолнечника. Подойдут также капуста и бобовые культуры.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

9 лучших продуктов, которые помогают облегчить симптомы ПМС

5. Железо

Кровопотеря истощает содержание микроэлемента железа в организме и может стать фактором развития анемии, которая усиливает спазмы при менструации. Пища с высокой концентрацией железа: шпинат, листовая зелень, изюм, говяжья печень, свекла, морепродукты. Достаточный уровень железа уменьшает симптоматику ПМС.

6. Шоколад

Шоколад позволяет контролировать менструальный цикл благодаря присутствию в нем жирных кислот омега-3. Но важно помнить, что злоупотребление шоколадом является сигналом нехватки магния в организме.

7. Магний

Дефицит микроэлемента магния усиливает болезненные признаки ПМС - вздутие живота (из-за задержки жидкости в мочевом пузыре), боли в молочных железах, скачки настроения, тревожность. Продукты с высоким содержанием магния: рис, овсянка, шоколад, соевые бобы, орехи.  

8. «Медленные» углеводы

Сложные углеводы позволяют контролировать количество съеденной пищи и повышают серотонин (гормон счастья), который ослабляет депрессивные проявления. «Медленные» углеводы содержатся в авокадо, киноа, яблоках, кукурузе, корнеплодах, семечках подсолнечника.

9. Вода

Нормальный уровень гидратации уменьшает вздутие живота в менструальный период. Важно уменьшить потребление, соленой пищи, спиртных напитков и сладкого. Рекомендуется выпивать 8-10 стаканов воды в день и употреблять продукты с высоким процентом воды (огурцы, арбузы), чтобы предотвратить вздутие живота.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье пмс менструация витамин с омега-3 витамин е железо кальций шоколад вода цитрусовые орехи магний углеводы витамин в беспокойство анемия депрессия настроение серотонин

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Бернард Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.