Отказавшись от этих 5 видов продуктов, вы сможете избежать мигрени

Если вы страдаете от мигрени, возможно, вам придется отказаться от некоторых продуктов, которые вы любите, но хорошей новостью является то, что вы в состоянии избежать бесполезное времяпрепровождение в постели.

Ежегодно около 50 миллионов европейцев имеют дело с хроническими головными болями, но так или иначе каждый из нас испытывает головную боль в какой-то момент своей жизни. Но знаете ли вы, что употребление в пищу определенных продуктов может фактически вызвать эти болезненные моменты?

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Если вы страдаете от мигрени, возможно, вам придется отказаться от некоторых продуктов, которые вы любите, но хорошей новостью является то, что вы в состоянии избежать бесполезное времяпрепровождение в постели.

1. Продукты с природными танинами

Танины также известны как дубильная кислота, полифенолы водорастворимые во многих растительных продуктах. Исследователи полагают, что они в частности присутствуют в незрелых плодах и овощах, чтобы отогнать хищников и защитить их от паразитов своим горьким вяжущим вкусом.

Танины, как было установлено предотвращают укреплению артерий, но они также известны тем, что способны вызвать мигрень, поэтому следует их избегать:

Чай

Кофе

Вино (особенно красное)

Шоколад

Порошок какао

Пиво

Фасоль

Некоторые фрукты (виноград, яблоки, ягоды, гранат, хурма)

Лесные орехи

Некоторые зерна, как ячмень и сорго (1)

Существует множество сообщений о кофе: танины не единственное соединение, присутствующее в кофе, которое может вызвать мигрень. Небольшое количество кофеина может помочь вам избавиться от мигрени, но если его есть слишком много в вашем организме, снятие симптомов может вызвать убийственную головную боль.

2. Продукты с высоким содержанием нитратов

Пищевые продукты, содержащие большое количество нитратов и нитритов «могут быть весьма предсказуемыми по вызову мигрени у некоторых людей».

Обработанное и копченое мясо, такое как колбаса, сосиски, бекон и хот-дог содержат большое количество нитратов. Нитраты также присутствуют в питьевой воде как в городе и в колодезной воде. Кроме того нитраты могут также быть иногда найдены в консервированных бобах и овощах и даже в упакованных морепродуктах.

Стоит также отметить, что когда нитраты присутствуют в обработанных пищевых продуктах, они могут в организме образовывать нитрозамины, которые могут повысить у вас риск развития рака.

3. Пищевые продукты, содержащие сульфиты

Сульфиты использовались на протяжении веков, чтобы освежить и предотвратить коричневое обесцвечивание продуктов. Они также служат в качестве антибактериальных агентов в ферментационной и винодельческой промышленности. Сухофрукты переполнены сульфитами, за исключением изюма и чернослива.

Пищевые продукты, содержащие большое количество сульфитов, которые могут вызывать мигрень:

Сухофрукты (кроме чернослива и изюма)

Сок лимона и лайма

Вино

Меласса

Квашеная капуста (и все соленые продукты)

Виноградный сок

4. Пищевые продукты, содержащие глутамат натрия (MSG)

В FDA заявляет, что MSG «в целом признан безопасным» (GRAS), хотя организация признает, что многие люди идентифицируют себя, как чувствительные к MSG. Одно из многочисленных исследований, опубликованных в Журнале головной боли (Journal of Headache Pain), показывает, что только одна доза глутамата натрия (MSG) вызвала головную боль у здоровых людей.

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Исследователи провела свой анализ и установили, что употребление MSG вызывало спонтанную боль, головные боли, челюстную боль и другие нежелательные побочные эффекты, включая тошноту, усталость, боли в животе, височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС), головокружение и давление в груди.

Если вы хотите избежать MSG, откажитесь от:

Быстрого питания

Моноблочной лапши

Колбасы

Мясного асорти

Некоторых заправок для салатов

Многих других продуктов

Лучший способ избежать этого, смотрите на этикетку ингредиентов и избегайте продуктов с названиями:

Глутамат натрия (MSG)

Глютаминовая кислота

Глутамат

Глутамат калия

Глутамат кальция

Моноаммонийфосфат глутамат

Глутамат магния

Глютамат натрия

Дрожжевой экстракт

Что-либо гидролизованное

Любой гидролизованный белок

Казеинат кальция

Казеинат натрия

Пищевые дрожжи

Питательное вещество дрожжей

Автолизированные дрожжи

Желатин

Текстурированный белок

Ветсин

Аджиномото

5. Тираминосодержащие продукты

Продукты, содержащие тирамин — это выдержанные сыры, как чеддер, голубой, швейцарский. Тирамин может вызвать мигрень, воздействуя на кровеносные сосуды организма. По данным Национального фонда головной боли, люди должны придерживаться еды, прежде всего американского или плавленого сыра, если выдержанный сыр вызывает у них головные боли. опубликовано econet