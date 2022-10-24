«Убойная» тренировка кора дома

Тренировка кора имеет важное значение для хорошей физической формы. Все мы ищем пути, чтобы построить не только кубики пресса, но и в целом улучшить внешний вид живота.

Тренировка кора имеет важное значение для хорошей физической формы. Все мы ищем пути, чтобы построить не только кубики пресса, но и в целом улучшить внешний вид живота. Уделяя своему прессу несколько тренировок в неделю и придерживаясь плана здорового питания, вы, безусловно, получите рельефный живот, о котором мечтали.

Большинство людей настолько стремятся иметь плоский живот, что тренируют пресс каждое занятие. Правда в том, что почти в каждом упражнении участвует ваш живот и косвенно работает пресс. Профессионалы советуют делать упор на брюшной области от двух до трех раз в неделю максимум. Проверьте на себе указанную ниже «убойную» тренировку кора, которая обязательно поможет сжечь жир на животе.

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Эту тренировку можно делать в любом месте и она не требует никакого оборудования. Такой комплекс приводит в работу все мышцы пресса, прямые мышцы живота, нижний пресс и косые мышцы живота, так что вы заставите «гореть» свой кор полностью.

Стандартные скручивания для пресса — 20 повторений

Исходное положение — лягте на пол, колени согнуты, руки разместите позади шеи. Используйте кор, чтобы поднять голову от пола; делайте выдох, когда поднимаетесь вверх. Находясь в верхней точке упражнения, задержитесь на 2 секунды, затем медленно опускайтесь на пол. Повторите упражнение 20 раз.

Совет: разведите локти и убедитесь, что ваши руки только направляют шею, а не толкают ее вверх; поднимайтесь за счет кора, а не шеи.

Велосипедные скручивания — 30 повторений

Исходное положение — лягте на пол, колени согнуты, руки разместите позади шеи. Вытяните одну ногу прямо и поднимите противоположное колено вверх так, чтобы нога оторвалась от пола. Начните упражнение, касаясь локтем противоположного колена (левый локоть — правое колено), затем переключитесь на другую сторону, касаясь правым локтем левого колена (во время движения вторая нога вытянута прямо и удерживается над полом). Продолжайте выполнять эти «движения велосипедиста», пока не завершите 30 повторений. Касание локтя с противоположным коленом — одно повторение.

Совет: это упражнение лучше делать в более быстром темпе, чем обычные скручивания для пресса; не забывайте дышать при каждом «нажатии на педали».

Толчки ногами для пресса — 15 повторений

Исходное положение — лягте на пол, ноги прямые, приподняты над головой перпендикулярно полу, руки вытянуты по обе стороны вдоль тела ладонями вниз. Поднимите ягодицы от пола вверх, делая при этом выдох. Затем медленно опуститесь обратно на пол и повторите движение.

Совет: это очень короткое, но эффективное движение; ваша цель — двигаться медленно и постепенно, фокусируясь и контролируя движение с самого начала и до конца.

Подъемы ног лежа на спине — 10 повторений

Исходное положение — лягте на пол, ноги прямые, руки вытянуты вдоль тела, ладони под ягодицами. Неспеша поднимайте ноги вверх, пока они не станут перпендикулярно полу. Медленным и контролируемым движением опустите ноги обратно на пол.

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Совет: старайтесь, чтобы ноги не касались пола в нижней точке движения; кор все время удерживайте напряженным (как во время подъема ног, так и во время их опускания на пол).

Планка — 30 секунд

Займите позицию для планки: упритесь в пол пальцами ног и локтями (локти нужно разместить четко под плечами), поясница не прогибается. Все время напрягая мышцы, удерживайте тело ровным (оно должно напоминать прямую линию). Дышите ровно и старайтесь продержаться в этом положении не менее 30 секунд.

Совет: на протяжении всего упражнения не позволяйте бедрам опускаться к полу; не забывайте дышать, делая полноценные вдохи и выдохи в течение всех 30 секунд.

Быстро переходите от одного упражнения к другому, не отвлекаясь на отдых. После завершения цикла из пяти упражнений отдохните около двух-трех минут и повторите комплекс еще раз. опубликовано econet.ru

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