Боль в суставах: 5 натуральных противовоспалительных средств

Куркума обладает абсолютно теми же противовоспалительными и обезболивающими свойствами, что и всем известный ибупрофен, так что она станет полезным аналогом и незаменимым помощником, чтобы снять боль в суставах, не прибегая к помощи медикаментов.

Куркума обладает абсолютно теми же противовоспалительными и обезболивающими свойствами, что и всем известный ибупрофен, так что она станет полезным аналогом и незаменимым помощником, чтобы снять боль в суставах, не прибегая к помощи медикаментов.

Воспаление коленного сустава, боли в пальцах рук или ног — это те случаи, которые практически всегда заставляют нас использовать различные лекарственные средства, чтобы избавиться от этих дискомфортных ощущений.

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Но знаете ли вы, что существуют натуральные противовоспалительные средства, которые облегчают боль в суставах и, надо сказать, очень эффективно?

Конечно, необходимо в первую очередь выполнять рекомендации врача и принимать лекарства по рецепту, но если вы находитесь дома и понимаете, что нужно срочно что-то сделать, то вместо обычного ибупрофена попробуйте воспользоваться одним из этих природных обезболивающих.

Вот увидите, как вам сразу станет легче!

1. Розмарин

Розмарин — очень распространенная и известная ароматическая трава, обладающая также целебными свойствами, розмарин широко используется в средиземноморской диете, придавая блюдам характерный вкус, а еще для приготовления различных домашних лекарственных средств.

Но знаете ли вы, что розмарин является еще и натуральным анальгетиком? Так что это будет просто превосходным вариантом, чтобы избавиться от любого типа боли в суставах.

Все дело в том, что в розмарине содержится урсоловая кислота, которая эффективно борется с такими видами воспалений, которые обычно возникают в суставах и хрящах, при этом данная трава не дает каких-либо побочных эффектов.

Предлагаем вам рецепт, чтобы воспользоваться полезными свойствами розмарина.

Ингредиенты:

200 г розмарина

2 стакана воды (400 мл)

Способ приготовления:

Вам нужно будет просто заварить траву и приготовить настой. Добавьте в кипящую воду веточки розмарина и оставьте их на 20 минут. По истечении этого времени, снимите с огня и дайте настояться. Пить можно по две чашки в день.

2. Хвощ

Сегодня хвощ можно без труда купить в аптеках. Второе его название — конский хвост, а замечателен он тем, что вдобавок к его противовоспалительным и обезболивающим свойствам в нем содержится масса витаминов и минеральных веществ.

Как его принимать? Также в виде настоя, два раза в день. Результат не заставит себя долго ждать!

3. Куркума

Про куркуму и ее полезные свойства мы уже не раз говорили на страницах нашего сайта. Этот вид специи родом из Азии не только придает блюдам привлекательный цвет, но и чудесным образом снимает боли в суставах. Поэтому когда вы в следующий раз почувствуете боль, попробуйте воспользоваться куркумой вместо привычного ибупрофена.

Благодаря своим противовоспалительным, обезболивающим и антиоксидантным свойствам куркума эффективно борется с инфекциями в нашем организме, восстанавливает поврежденные ткани и способствует детоксикации.

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Чтобы ощутить на себе целебные свойства куркумы, приготовьте настой по нашему рецепту.

Ингредиенты:

1 столовая ложка куркумы (20 г)

3 чашки воды (750 мл)

3 столовые ложки меда (60 г)

Способ приготовления:

Сначала ставим воду на огонь. Когда увидите, что она начинает закипать, добавьте ложку куркумы, вода при этом сразу окрасится в приятный желтый цвет. Продолжайте кипятить в течение 10 минут, затем снимите с огня и дайте настояться и остыть.

Каковы следующие действия? Процедите напиток и добавьте три столовые ложки меда. Все, вкусный и полезный настой готов. Можете пить его в течение дня и увидите, как воспаление проходит и боли в суставах постепенно затихают. Очень просто, не правда ли?

4. Имбирь

Уверены, что вы догадывались увидеть имбирь в нашем списке. Ведь этот целебный корень, возможно, является лучшим из натуральных противовоспалительных средств, поэтому он будет очень актуален при лечении боли в суставах.

Так что если однажды вы столкнетесь с такой проблемой, вспомните о следующем средстве.

Ингредиенты:

200 г тертого корня имбиря

2 стакана воды (400 мл)

2 столовые ложки меда

Способ приготовления:

Точно так же, как и в предыдущих случаях, готовим настой, только теперь на основе имбиря. Доводим воду до кипения и добавляем тертый имбирь, оставляем примерно на 20 минут и снимаем с огня. Даем настояться и остыть минут 10 и процеживаем напиток.

Затем добавляем мед. Как видите, мед является незаменимым ингредиентом в подобных лекарственных настоях, так как помимо своих вкусовых качеств он тоже помогает эффективно бороться со всеми видами болей в суставах.

Не забывайте выпивать по две чашки в день и очень скоро вы заметите положительный результат.

5. Льняное семя

Льняное семя сегодня продается даже в супермаркетах, но в крайнем случае его всегда можно найти в аптеках. Это недорогой продукт, но при этом является весьма эффективным натуральным противовоспалительным средством. Но знаете ли вы, почему льняное семя будет актуально и поможет снять именно при боль в суставах?

Конечно, из-за наличия жирных кислот Омега-3, благодаря которым естественным образом укрепляется наша иммунная система и организму становится легче справляться со всеми инфекциями и воспалительными процессами, которые имеются в области суставов.

Следует помнить, что когда речь заходит о приеме жирных кислот Омега-3, то всегда предпочтительнее, если они будут растительного происхождения, потому что в противном случае (если это будут животные жиры) можно получить обратный эффект, то есть усилить воспаление и усугубить ситуацию.

Как правильно принимать льняное семя? В день вам понадобится примерно 40 г (две столовые ложки семян). Можете съесть их просто так или же добавить в салат, только никогда не подвергайте их тепловой обработке, так как в этом случае они теряют часть этих самых жирных кислот, а значит и часть своих полезных свойств для организма, кроме того, они так плохо перевариваются. Так что старайтесь есть их «живьем», чтобы обеспечить свое тело всеми полезными элементами.

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Итак, прежде, чем выпить ибупрофен, попробуйте одно из предложенных нами натуральных средств, так вы точно не навредите своему здоровью. Тем не менее, если врач дал вам какие-либо конкретные рекомендации, то следует прислушаться к ним и действовать так. опубликовано econet.ru

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