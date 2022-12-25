3 питательных завтрака, которые помогут убрать живот!

Для того, чтобы завтрак обеспечивал организм необходимой ему энергией, при этом не способствовал увеличению веса тела, а, наоборот, позволял терять объемы, он должен обязательно включать в себя фрукты, белок и пищевые волокна.

Возможно ли сжигать жиры, начиная прямо с завтрака? Да, но для этого необходимо придерживаться некоторых правил относительно питания, а также вести здоровый образ жизни в целом. То есть убрать живот возможно, но всегда важен именно комплексный подход.

Начнем? Предлагаем вашему вниманию три варианта полезного, вкусного и питательного завтрака!

Каким должен быть завтрак, чтобы не поправляться?

Живот, вне всяких сомнений, является одной из самых проблемных зон нашего тела. Объемный, выпирающий, который так бросается в глаза, если мы надеваем чуть более обтягивающую одежду, чем обычно, — конечно, это расстраивает.

Можно ли это как-то исправить? Конечно! Самыми эффективными будут физические упражнения, но не менее важно позаботиться и о своем питании: то есть важно обеспечить организм всеми необходимыми ему витаминами и минералами и одновременно избавить от вредных жиров.

Для этого постарайтесь следовать следующим инструкциям:

Никогда и ни при каких обстоятельствах не отказывайте себе в завтраке. Ведь многие поступают именно так, стараются меньше есть, а с утра им это сделать легче всего. Но это большая ошибка, которая помимо всего прочего может еще и навредить вашему здоровью. Ведь отправляясь на работу, не получив должного количества питательных веществ и энергии вы рискуете как минимум чувствовать головокружение и головные боли. Сил на выполнение своих должностных обязанностей у вас не будет, им просто не откуда взяться. Единственное, чего вы таким образом добьетесь, так это замедлите свой метаболизм, в результате чего жиры (которые впоследствии все равно попадут в ваш организм) будут накапливаться в теле, вместо того, чтобы сжигаться. Поэтому завтракать нужно обязательно.

«Жиросжигающие» завтраки должны включать в себя очищающий сок, фрукт, белок и цельные злаки. Наша цель заключается в том, чтобы ускорить все обменные процессы в организме и использовать для этого подходящие ингредиенты. Те, что мы перечислили выше, позволят вам долгое время ощущать сытость и избежать перекусов между приемами пищи.

Диетологи рекомендуют съедать на завтрак около 350 калорий. Но нужно учитывать следующее: не бросайтесь к столу, едва вы открыли глаза и встали с кровати. Выпейте сначала сок, а по прошествии получаса или даже минут 40 приступайте к завтраку. Это время можно использовать, чтобы принять душ, например, или привести себя в порядок. Да, для этого, скорее всего, вам понадобиться встать пораньше, но поверьте, это того стоит!

Завтрак № 1

Лимонный сок и стакан воды, чтобы проснуться

Через 40 минут 1 зеленое яблоко

1 чашка овсянки с виноградом (несколько ягод)

Зеленый чай

Как вы уже, наверное, не раз слышали, начинать свой день очень полезно со стакана теплой воды с лимонным соком. Это позволит естественным образом очистить организм и получить хороший запас антиоксидантов.

Затем начинается, собственно, завтрак: с полезного зеленого яблока, компоненты которого позволяют нам понизить содержание сахара в крови и запустить процесс сжигания жиров.

Идеально для того, чтобы уменьшить объемы своего живота. А овсянка и зеленый чай также являются двумя ингредиентами, которые прекрасно впишутся в любую диету для борьбы с лишними килограммами и сантиметрами.

Завтрак № 2

Настой из кайенского перца с медом

Через 40 минут сэндвич: кусок цельнозернового хлеба, куриное яйцо, сваренное вкрутую и порезанное дольками, несколько кусочков авокадо.

Стакан грейпфрутового сока

Возможно, вас удиви первый пункт меню. Но поверьте, что заварка из кайенского перца с медом — это один из лучших способов заставить свой организм быть активным с самого утра и запустить процесс сжигания жиров. Это действительно очень эффективный напиток.

Сэндвич с цельнозерновым хлебом позволит обеспечить организм цельными злаками, которые должны присутствовать в каждом здоровом завтраке, а яйцо повысит его питательную ценность.

Так мы получим еще и белок и, главное, чувство сытости, которое останется с нами надолго. Одно из научных исследований на эту тему показало, что люди, съедающие на завтрак куриное яйцо менее склонны к тому, чтобы перекусывать между приемами пищи, то есть им физически легче следовать ограничениям диеты.

Сок из грейпфрута, в свою очередь, также поможет сжигать жиры и обеспечит наш организм необходимыми витаминами.

Завтрак № 3

Очищающий напиток с клубничным соком

Через 40 минут: греческий йогурт с овсяными хлопьями

Цельнозерновой тост с несколькими капельками оливкового масла

Знаете ли вы, что клубничный напиток — это прекрасный способ похудеть? Дело в том, что в клубнике содержится огромное количество антиоксидантов, которые оказывают очищающее действие на организм, выводя из него излишки буквально всего (жидкости, жира, токсинов и шлаков…).

Чтобы приготовить этот чудодейственный коктейль, вам понадобится просто смешать в блендере 5 шт. клубники и добавить один стакан воды. Можете также заварить клубнику в стакане воды, только не добавляйте сахар.

Затем вы съедаете греческий йогурт, который богат пробиотиками. Он дает чувство сытости, при этом низкокалориен и в нем меньше лактозы, чем в обычном йогурте. Завершить свой завтрак предлагается кусочком цельнозернового хлеба, смоченного оливковым маслом.

Очень просто, но это подразумевает: очищение организма, ускорение обменных процессов и, как следствие, сжигание жиров, а также большое количество питательных веществ.

В заключение хотим повторить, что никогда не следует пропускать свой завтрак. Начинайте свой день с очищающего напитка (подойдет просто обыкновенная питьевая вода с соком алоэ вера). И не забудьте включить в меню завтрака какой-нибудь фрукт, немного белка и клетчатку. Результат вы скоро заметите и оцените по достоинству. опубликовано econet