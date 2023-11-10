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8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое!

Источник: edaifigura.ru 10 ноября 2023 6884
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Сбои в работе эндокринной системы не менее опасны, чем, к примеру, нарушение работы сердечно-сосудистой или пищеварительной системы, потому что могут привести к таким серьезным последствиям. В нашей статье вы узнаете 8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое! Проверьте себя! Не пропустите!

8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое!

Внешность обманчива, но вовсе не тогда, когда организм сигнализирует о проблемах. В этом случае каждый посыл имеет конкретное значение. Это как азбука Морзе, изучив которую, можно понять в порядке ли гормональная система и избежать серьезных проблем со здоровьем, если они есть.

8 симптомов, которые говорят о сбоях в работе гормональной системы

  • Нарушение терморегуляции
  • Проблемы со сном
  • Депрессия
  • Грудь колесом
  • Гормональная система сигнализирует о проблеме выпадением волос
  • Излишняя растительность
  • Вес не от котлет
  • Сыпь на лице

Во всем виноваты гормоны

Безусловно, никто не любит ходить по врачам, когда ничего не болит. Но гормональная система не может по-другому сообщить человеку о возможных проблемах, кроме внешних проявлений.

Выпадение волос, потливость, темные круги под глазами, прыщи, депрессия, лишний вес – косметологи, диетологи и фармацевты давно научились использовать эти недостатки внешности человека себе во благо, но они лишь маскируют симптомы. Устранить причину внешних особенностей поможет врач-эндокринолог.

Мы расскажем, как не пропустить первые симптомы сбоев в работе гормональной системы.

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8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое!

Нарушение терморегуляции

Потеть – нормально! Так функционируют процессы терморегуляции. Но если потливость преследует даже тогда, когда другим совсем не жарко, да еще при этом все время хочется открыть окно и расстегнуть верхние пуговицы, не стоит списывать эти симптомы на излишнюю теплокровность.

Возможно, в такой способ гормональная система просит о помощи. Дело в том, что гипергидроз – признак колебаний гормонов. Опытный врач установит причину и назначит лечение.

Проблемы со сном

Когда не получается уснуть которую ночь подряд, под глазами появляются темные круги. Маскировать их тональным кремом также бесполезно, как включать зимой на улице обогреватель – лето от этого не наступит. Снотворные тоже не станут панацеей – причиной бессонных ночей являются гормональные неполадки. Хотите каждую ночь засыпать сном младенца? Не откладывайте визит к доктору.

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8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое!

Депрессия

Все не то и все не так, и даже любимый шоколад не спасает ситуацию? Во всем виноват гормональный фон. Если состояние депрессии слишком затянулось, не стоит винить в этом унылый ноябрь: вашим настроением управляют бойцы невидимого фронта – гормоны.

Грудь колесом

Внезапно ставшая упругой грудь – сомнительный повод для гордости и веская причина показаться опытному доктору. Вполне вероятно, что в организме избыток гормона эстрогена. Эндокринолог выяснит причину сбоя и назначит терапию.

8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое!

Гормональная система сигнализирует о проблеме выпадением волос

За день у человека выпадает около сотни волос – и это нормально! Но если процесс происходит гораздо интенсивнее, не стоит тянуть с медосмотром – в такой способ организм сигнализирует о том, что гормон эстроген по каким-то причинам вырабатывается по минимуму.

Излишняя растительность

Излишняя растительность на женском теле – признак того, что в организме с избытком вырабатываются так называемые мужские гормоны. Устранить проблему поможет грамотная консультация врача.

Вес не от котлет

Едите еще меньше, чем балерина, а на весах упорно высвечивается трехзначное число? Причина лишнего веса – не в переедании. Грамотный эндокринолог установит, каких гормонов не хватает в вашем организме и определит схему лечения.

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8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое!

Сыпь на лице

Прыщи не появляются просто так. Любая сыпь на лице – попытка организма обратить на себя внимание. И самым верным решением будет поход к профильному специалисту – и это совсем не косметолог, а эндокринолог. Только выровняв гормональный фон, можно избавиться от визуальной симптоматики.опубликовано econet

Автор Галина Гришина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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