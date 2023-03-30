8 признаков тромбоза, которые опасно игнорировать

Тромбоз – опасная ситуация, которую нельзя оставлять без внимания. Наличие тромба в организме может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать первые признаки тромбоза. А при их обнаружении необходимо срочно обратиться к врачу.

Тромб – это кровяной сгусток, который образуется в сосудах в результате повреждения их стенок. На наличие тромба в организме указывает несколько признаков.

Основные симптомы тромбоза

1. Частое головокружение

При затрудненном дыхании и боли в груди у человека начинает кружиться голова и такое состояние может привести даже к обмороку.

2. Ускоренная работа сердца

Если сердце бьется слишком часто, это может свидетельствовать о легочной эмболии. Такой симптом нельзя игнорировать, поскольку, возможно, тромб находится рядом с легкими, провоцируя тем самым нехватку кислорода и учащенное сердцебиение.

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3. Сильная головная боль

Если боль невыносимая и устранить ее не получается с помощью обычных препаратов, то, возможно, в головном мозге образовался тромб. В этом случае нужна срочная консультация специалиста.

4. Боль в ногах

Особенно следует насторожиться, если боль резкая, сильная и ощущается в области икроножных мышц.

5. Отеки конечностей

Если ноги стали отекать на участке, где расположена косточка, то не исключено, что это симптом тромбоза.

6. Повышенная температура кожи

На участке, где находится тромб, температура кожи может быть выше, это связано с нарушением кровотока.

7. Появление красных прожилок

Такие прожилки довольно заметны и теплые на ощупь, внешне похожи на сыпь или ссадины, при их обнаружении нужно проконсультироваться с врачом.

8. Боль в животе

При тромбозе мезентериальных сосудов возникает резкая боль в области живота, причиной этого служит нарушенный кровоток в каком-либо участке кишечника. Но такой симптом может появиться и при наличии большого кровяного сгустка, поэтому без консультации специалиста не обойтись.

Не игнорируйте перечисленные выше симптомы и будьте здоровы! опубликовано econet

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