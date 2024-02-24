8 неочевидных симптомов, которые могут указывать на поликистоз яичников

Диагноз "синдром поликистоза яичников" ставится 5-10% женщин репродуктивного возраста. Заболевание сопровождается сложными симптомами, ухудшающими качество жизни. Но главной проблемой при поликистозе яичников является невозможность зачать ребенка.

Синдром поликистоза яичников требует серьезного подхода и точной диагностики. Заболевание имеет сложную симптоматику. Кроме того, оно не только наносит удар по репродуктивной системе женщины, но и ставит под угрозу её эмоциональное состояние и здоровье сердца и сосудов. Как распознать признаки синдрома поликистоза яичников?

Симптоматика поликистоза яичников

Синдром поликистоза яичников (будем для краткости использовать аббревиатуру СПЯ) относится к гинекологическим недугам. СПЯ пока изучен специалистами недостаточно. Его еще называют синдром Штейна-Левенталя.

Данным расстройством страдают 5-10% женщин фертильного возраста. СПЯ показывает сложную симптоматику, ухудшающую общее качество жизни. Но ключевой проблемой при СПЯ является невозможность забеременеть. Плюс ко всему, синдром обычно сопровождается внезапной потерей массы тела.

Довольно распространенный метод терапии СПЯ – приём оральных контрацептивных препаратов.

Давайте разберемся подробнее с этим заболеванием.

Итак, симптомы поликистоза яичников, которые могут вас насторожить.

На первый план при данном расстройстве выходят симптомы, связанные с гормональным дисбалансом. Но важно знать, что наличие диабета, ожирения и сбои менструального цикла не подтверждают наличие синдрома поликистоза яичников. Не факт, что заболевания обязательно сопутствуют друг другу.

В любом случае, если вы заметили тревожные сигналы организма, оптимальным вариантом является запись к гинекологу и сдача соответствующих анализов. А теперь о самих симптомах синдрома поликистоза яичников.

Невосприимчивость к инсулину

Ее еще называют гиперинсулемия, и связана она с патологией обмена веществ, когда организм не в состоянии полноценно использовать инсулин.

При гормональном дисбалансе производство этого гормона в поджелудочной железе ухудшается.

Со временем в организме производится чрезмерное количество глюкозы, что угрожает перерасти в развитие сахарного диабета второго типа.

Активный рост волос

Чрезмерный рост волос на разных участках тела (гирсутизм) – типичный симптом СПЯ.

Места на теле, где начинают расти волосы:

Лицо (усики, бакенбарды, подбородок)

Шея

Спина

Грудь

Ягодицы

Избыточный рост волос связан с большим количеством андрогенов в организме женщины, страдающей СПЯ. Но важно помнить, что на гирсутизм влияют и другие факторы. Установить точную причину данного явления может только специалист.

Облысение, активное выпадение волос

Симптом носит название андрогенная алопеция. Он напрямую указывает на поликистоз яичников. Причина скрывается также в гормональных сбоях. Помочь может гормональная терапия, которая остановит выпадение волос и возвратит им здоровые свойства.

Депрессия, тревожность, стрессы

Важно помнить, что львиная доля эмоциональных проблем зависят от гормонального фона, а точнее – дисбаланса. Устранить проблему можно, применив медикаментозное лечение.

Гормональное расстройство, которое связано с СПЯ, провоцирует чувство внутренней неполноценности.

Гиперинсулемию может вызвать избыточное количество кортизола. Это гормон стресса, «руководящий» нервозностью человека. В итоге мы утрачиваем контроль по любому, даже незначительному поводу.

А это – прямой путь к депрессии.

Высокое давление и повышенный холестерин в крови

СПЯ ведет к ряду деструктивных процессов в организме. Молодые женщины приобретают диабет, ожирение, высокое давление и повышенный холестерин. Все это повышает вероятность инфарктов, инсультов в молодые годы.

Сбои в обмене веществ дают следующую картину: показатель «хорошего» холестерина падает, а показатель «плохого» холестерина растет. Данный процесс ведет к росту показателя триглицеридов в крови. В результате артерии утрачивают эластичность и развивается атеросклероз.

Кроме того, яркими симптомами СПЯ являются:

избыточный вес,

сбои менструального цикла

проблемы с зачатием.

Важное значение имеет правильная диагностика и последующая стратегия лечения.

Здоровое питание, физические нагрузки, ликвидация стрессов и систематические походы к врачу помогут вам справиться с этой проблемой.опубликовано econet

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