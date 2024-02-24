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8 неочевидных симптомов, которые могут указывать на поликистоз яичников

Автор: Econet 24 февраля 2024 6080
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Диагноз "синдром поликистоза яичников" ставится 5-10% женщин репродуктивного возраста. Заболевание сопровождается сложными симптомами, ухудшающими качество жизни. Но главной проблемой при поликистозе яичников является невозможность зачать ребенка.

8 неочевидных симптомов, которые могут указывать на поликистоз яичников

Синдром поликистоза яичников требует серьезного подхода и точной диагностики. Заболевание имеет сложную симптоматику. Кроме того, оно не только наносит удар по репродуктивной системе женщины, но и ставит под угрозу её эмоциональное состояние и здоровье сердца и сосудов. Как распознать признаки синдрома поликистоза яичников?

Симптоматика поликистоза яичников

Синдром поликистоза яичников (будем для краткости использовать аббревиатуру СПЯ) относится к гинекологическим недугам. СПЯ пока изучен специалистами недостаточно. Его еще называют синдром Штейна-Левенталя. 

Данным расстройством страдают 5-10% женщин фертильного возраста. СПЯ показывает сложную симптоматику, ухудшающую общее качество жизни. Но ключевой проблемой при СПЯ является невозможность забеременеть. Плюс ко всему, синдром обычно сопровождается внезапной потерей массы тела. 

8 неочевидных симптомов, которые могут указывать на поликистоз яичников

Довольно распространенный метод терапии СПЯ – приём оральных контрацептивных препаратов.

Давайте разберемся подробнее с этим заболеванием.

Итак, симптомы поликистоза яичников, которые могут вас насторожить.

На первый план при данном расстройстве выходят симптомы, связанные с гормональным дисбалансом. Но важно знать, что наличие диабета, ожирения и сбои менструального цикла не подтверждают наличие синдрома поликистоза яичников. Не факт, что заболевания обязательно сопутствуют друг другу. 

В любом случае, если вы заметили тревожные сигналы организма, оптимальным вариантом является запись к гинекологу и сдача соответствующих анализов. А теперь о самих симптомах синдрома поликистоза яичников.

Невосприимчивость к инсулину

Ее еще называют гиперинсулемия, и связана она с патологией обмена веществ, когда организм не в состоянии полноценно использовать инсулин.

При гормональном дисбалансе производство этого гормона в поджелудочной железе ухудшается.
Со временем в организме производится чрезмерное количество глюкозы, что угрожает перерасти в развитие сахарного диабета второго типа.

Активный рост волос

Чрезмерный рост волос на разных участках тела (гирсутизм) – типичный симптом СПЯ.
Места на теле, где начинают расти волосы:

  • Лицо (усики, бакенбарды, подбородок)
  • Шея
  • Спина
  • Грудь
  • Ягодицы

Избыточный рост волос связан с большим количеством андрогенов в организме женщины, страдающей СПЯ. Но важно помнить, что на гирсутизм влияют и другие факторы. Установить точную причину данного явления может только специалист. 

Облысение, активное выпадение волос

Симптом носит название андрогенная алопеция. Он напрямую указывает на поликистоз яичников. Причина скрывается также в гормональных сбоях. Помочь может гормональная терапия, которая остановит выпадение волос и возвратит им здоровые свойства.

Депрессия, тревожность, стрессы

Важно помнить, что львиная доля эмоциональных проблем зависят от гормонального фона, а точнее – дисбаланса. Устранить проблему можно, применив медикаментозное лечение.

Гормональное расстройство, которое связано с СПЯ, провоцирует чувство внутренней неполноценности.
Гиперинсулемию может вызвать избыточное количество кортизола. Это гормон стресса, «руководящий» нервозностью человека. В итоге мы утрачиваем контроль по любому, даже незначительному поводу. 
А это – прямой путь к депрессии.

Высокое давление и повышенный холестерин в крови

СПЯ ведет к ряду деструктивных процессов в организме. Молодые женщины приобретают диабет, ожирение, высокое давление и повышенный холестерин. Все это повышает вероятность инфарктов, инсультов в молодые годы.

Сбои в обмене веществ дают следующую картину: показатель «хорошего» холестерина падает, а показатель «плохого» холестерина растет. Данный процесс ведет к росту показателя триглицеридов в крови. В результате артерии утрачивают эластичность и развивается атеросклероз.

Кроме того, яркими симптомами СПЯ являются:

  • избыточный вес,
  • сбои менструального цикла
  • проблемы с зачатием.

Важное значение имеет правильная диагностика и последующая стратегия лечения. 
Здоровое питание, физические нагрузки, ликвидация стрессов и систематические походы к врачу помогут вам справиться с этой проблемой.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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