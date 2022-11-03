Делайте это 1 раз в неделю — и ваше лицо будет выглядеть на 10 лет моложе!

Рис - удивительный источник линолевой кислоты и сквалена - мощного акнтиоксиданта, который стимулирует выработку коллагена. Последний замедляет образование на коже морщин и защищает ее от негативного воздействия солнца.

А еще в рисе полно витамина Е и гамма-орзинола, известного своей способностью защищать сердце и снижать уровень холестерина в крови.

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К сожалению, если не считать японцев, большинство людей не знают об этих фактах. Рис действительно способен на чудеса, когда дело доходит до вопросов омоложения.

Мы предлагаем вам сделать эту супер-простую маску для лица, которая улучшит его цвет и сгладит морщины.

Вам понадобится:

3 столовые ложки риса;

1 столовая ложка молока;

1 столовая ложка меда;

Как готовить:

Отварите и процедите рис. Воду, которая с него стечет, сохраните. Добавьте в кашу столовую ложку теплого молока и теплую ложку меда.

Нанесите маску из этого раствора на чистую и сухую кожу. Оставьте ее на лице, пока она полностью не высохнет. А потом смойте ее водой, в которой вы готовили рис.

Рисовая вода обладает сильными антиоксидантными свойствами. Она увлажняет кожу и стимулирует кровообращение. Эта вода также помогает в удалении пигментных пятен и снимает воспалительные процессы на коже. Использовать ее можно и перед тем, как вы собираетесь загорать: она увлажнит кожу и защитит ее от образования новых морщин.

Для получения оптимальных результатов рекомендуется накладывать рисовую маску по крайней мере один раз в неделю. Повторите эту процедуру несколько раз - и станете выглядеть на 10 лет моложе. опубликовано econet.ru

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