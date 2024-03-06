Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 6 упражнений для расслабления глаз

6 упражнений для расслабления глаз

Источник: goodhouse.com.ua 06 марта 2024 5422
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Самый простой способ сохранить зрение – делать зарядку для релаксации глаз. Ежедневное выполнение упражнений позволит снять напряжение, избежать покраснения и сухости. Выделите 7-10 минут на перерыв, сядьте прямо и расслабьтесь

6 упражнений для расслабления глаз
Самый простой способ сохранить зрение – делать зарядку для релаксации глаз. Ежедневное выполнение упражнений позволит снять напряжение, избежать покраснения и сухости. Выделите 7-10 минут на перерыв, сядьте прямо и расслабьтесь. Начинаем!

1. Посмотрите направо, а затем налево, каждый раз расширяя диапазон рассматриваемых предметов и их деталей. Повторите по 10-15 движений в каждую сторону, закройте глаза на 2-3 секунды и повторите движение глаз в стороны еще 1-2 раза.

2. Выполните аналогичное упражнение для глаз, только переводя взгляд уже вверх-вниз, расширяя представление о рассматриваемом окружении. Повторите движение глазами вверх-вниз 10-15 раз в 2-3 приема с 3-5 секундным интервалом. Глаза во время отдыха должны быть закрыты.

3. Выполните движение глаз по часовой стрелке, сделав 10-12 круговых вращений, а затем – против часовой стрелки, совершив 10-12 движений глаз по кругу. Закройте глаза и дайте им отдохнуть 3-5 секунд, а затем повторите еще раз комплекс движений глаз по кругу.

4. Выберите точку (предмет) перед глазами и начните его внимательно рассматривать, постепенно расширяя круг предметов, находящихся по соседству. Почувствовав сильное напряжение в глазах, вновь переведите взгляд на начальную точку (предмет) рассматривания. Посмотрите несколько секунд на данный предмет и вновь расширяйте обзор зрения. Повторить упражнение 3-5 раз.

5. Посмотрите вправо-вверх, а затем влево-вниз. Выполните комплекс движений 12-15 раз и поменяйте траекторию движения глаз, переводя взгляд сначала влево-вверх, а затем вправо-вниз. Выполнить упражнение в 2-3 приема.

6. Поднести к кончику носа палец руки и посмотреть на него, затем, отодвигая палец от кончика носа на расстояние вытянутой руки и вновь приближая, продолжать смотреть на него. Выполнить 15-20 движений рукой в 2 приема с 6-8 секундным интервалом, закрывая глаза на период паузы.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

глаза упражнения здоровье зрение напряжение

Еще от goodhouse.com.ua

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Чем больше человек имеет внутри себя, тем меньше он ждёт от окружающих. Ирвин Ялом
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.