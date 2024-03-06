6 упражнений для расслабления глаз

Самый простой способ сохранить зрение – делать зарядку для релаксации глаз. Ежедневное выполнение упражнений позволит снять напряжение, избежать покраснения и сухости. Выделите 7-10 минут на перерыв, сядьте прямо и расслабьтесь

Самый простой способ сохранить зрение – делать зарядку для релаксации глаз. Ежедневное выполнение упражнений позволит снять напряжение, избежать покраснения и сухости. Выделите 7-10 минут на перерыв, сядьте прямо и расслабьтесь. Начинаем!

1. Посмотрите направо, а затем налево, каждый раз расширяя диапазон рассматриваемых предметов и их деталей. Повторите по 10-15 движений в каждую сторону, закройте глаза на 2-3 секунды и повторите движение глаз в стороны еще 1-2 раза.

2. Выполните аналогичное упражнение для глаз, только переводя взгляд уже вверх-вниз, расширяя представление о рассматриваемом окружении. Повторите движение глазами вверх-вниз 10-15 раз в 2-3 приема с 3-5 секундным интервалом. Глаза во время отдыха должны быть закрыты.

3. Выполните движение глаз по часовой стрелке, сделав 10-12 круговых вращений, а затем – против часовой стрелки, совершив 10-12 движений глаз по кругу. Закройте глаза и дайте им отдохнуть 3-5 секунд, а затем повторите еще раз комплекс движений глаз по кругу.

4. Выберите точку (предмет) перед глазами и начните его внимательно рассматривать, постепенно расширяя круг предметов, находящихся по соседству. Почувствовав сильное напряжение в глазах, вновь переведите взгляд на начальную точку (предмет) рассматривания. Посмотрите несколько секунд на данный предмет и вновь расширяйте обзор зрения. Повторить упражнение 3-5 раз.

5. Посмотрите вправо-вверх, а затем влево-вниз. Выполните комплекс движений 12-15 раз и поменяйте траекторию движения глаз, переводя взгляд сначала влево-вверх, а затем вправо-вниз. Выполнить упражнение в 2-3 приема.

6. Поднести к кончику носа палец руки и посмотреть на него, затем, отодвигая палец от кончика носа на расстояние вытянутой руки и вновь приближая, продолжать смотреть на него. Выполнить 15-20 движений рукой в 2 приема с 6-8 секундным интервалом, закрывая глаза на период паузы.опубликовано econet

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