Как убрать синяки под глазами: 5 несложных способов

Все, что вам нужно, вы найдете на собственной кухне!

В борьбе с синяками под глазами отлично подойдут проверенные домашние рецепты. И не нужно тратиться на дорогие косметические средства! Все, что вам нужно, вы найдете на собственной кухне.

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Одну очищенную сырую картофелину натрите на терке. Полученную массу смешайте в равных пропорциях с овсяной мукой (по половине столовой ложки). Добавьте в смесь немного молока, чтобы образовалась густая кашица, после чего наложите ее на кожу вокруг глаз. Держать около 20-ти минут.

Творожная маска

Хорошенько разотрите творог ложкой и наложите под глаза на 15-20 минут. После уберите ватным тампоном, смоченным в холодном черном или зеленом чае.

Также при синяках под глазами рекомендуется делать компрессы из прохладного чая или же просто прикладывать к глазам остывшие использованные пакетики чая.

Огуречная маска

Огурец натрите на самой мелкой терке. Возьмите половину столовой ложки полученной массы, добавьте к ней такое же количество измельченной зелени петрушки или кориандра (кинзы) и столько же сметаны.

Все размешайте и наложите под глаза. Через 15 минут умойтесь прохладной водой. Или же просто приложите к глазам кружочки свежего огурца на 20-25 минут.

Маска из петрушки

1 столовую ложку измельченных листьев и стеблей петрушки тщательно разотрите с 2-мя чайными ложками жирного творога и небольшим количеством молока (вместо творога и молока можно использовать половину столовой ложки сметаны).

Наложите массу на темные круги под глазами и оставьте на 20 минут, после умойтесь прохладной водой, а еще лучше – слабой заваркой чая.

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Маска из грецких орехов

Очищенные грецкие орехи измельчите в кофемолке до состояния муки. 2 чайные ложки этой муки размешайте с 1-1,5 столовой ложки растопленного сливочного масла и добавьте 2-3 капли натурального лимонного или гранатового сока. Нанесите маску на кожу вокруг глаз и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте водой комнатной температуры.опубликовано econet.ru

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