7 важных моментов, о которых расскажет ваша группа крови

Что каждому человеку необходимо знать о своей ✅группе крови? Оказывается, группа крови может рассказать о человеке и его организме много. Вот 7 ключевых моментов, знание которых поможет вам сберечь здоровье и продлить жизнь.

Как известно, существуют всего четыре группы крови, которые могут рассказать о человеке и его организме очень много интересного. Понимая некоторые вещи о своей группе крови, вы сможете лучше понимать себя и свое тело. Например, существует диета согласно каждой группе крови. И ваш характер также определяется этим важным показателем организма.

7 фактов о своей группе крови, которые никто не знает, но обязаны знать все!

Диета по группе крови

1-я группа крови: рыба, мясо и овощи. Сторонитесь молочных продуктов, переедания и обработанной еды.

2-я группа крови: рыба, йогурт, курица, вегетарианская еда. Необходимо избегать острых продуктов, кофе и бобовые культуры.

3-я группа крови: рыба, баранина, молочные продукты, овощи и чай. Важно избегать консервантов и алкоголя.

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4-я группа крови: экологически чистые продукты, очень свежие. Важно отказаться от жареной еды, потому что она отнимает энергию.

2. Главные черты характера

1-я группа крови: внимательность, практичность, чуткость, напористость.

2-я группа крови: организованность, лидерство, сострадательность, эффективность.

3-я группа крови: гибкость, медитативность, ориентированность на результат, дружелюбность.

4-я группа крови: спокойствие, свободомыслие, рациональность, сила.

3. Реакция на стресс

1-я группа крови: часты вспышки гнева, передающиеся по наследству. Восстановить спокойствие поможет визуализация приятных вещей.

2-я группа крови: очень высокая восприимчивость стресса, необходимо много времени для восстановления. Поможет успокоиться большое количество жидкости.

3-я группа крови: в большинстве случаев спокойно воспринимает стресс, но иногда может выйти из себя, перестав контролировать свои эмоции.

4-я группа крови: отлично справляется со стрессом, очень тяжело вывести из равновесия. Физические нагрузки и активный образ жизни помогут победить напряжение.

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4. Жировые отложения

1-я группа крови: скопление лишнего жира вызвано нерегулярным питанием.

2-я группа крови: скопление жира происходит из-за чрезмерного употребления сахаросодержащих и мясных продуктов.

3-я группа крови: плохо усваивается хлеб и жареная еда.

4-я группа крови: жир накапливается из-за бездействия.

5. Резус-фактор

Резус-фактор занимает вторую позицию по степени важности в системе крови. Он бывает положительный, у которого есть D-антиген, и отрицательный, у которого антиген отсутствует.

Если у будущей мамы кровь с отрицательным резусом, а у будущего папы кровь с положительным резусом, то есть вероятность возникновения резус-конфликта, последствиям которого могут быть: распад эритроцитов (гемолитическая болезнь) и выработка незрелых эритроцитов у ребенка (эритробластоз плода).

При правильном лечении и при принятии нужных профилактических мер помогут сохранить ребенка. На 28 неделе беременности женщине необходимо сделать инъекцию плазмы крови, чтобы избежать появления антител. То же самое нужно сделать в течение 72 часов после родов.

6. Совместимость по группе крови

1-я группа крови: является универсальным донором для всех остальных групп, но принимать может только 1-ю.

2-я группа крови: может быть донором для 2-й и 4-й, но принять кровь может лишь от 2-й и 1-й.

3-я группа крови: является донором для 3-й и 4-й, принять может от 3-й и 1-й.

4-я группа крови: может принять любую группу крови, но донором может быть исключительно для 4-й.

7. Совместимость по плазме

1-я группа крови: универсальный получатель, но отдать плазму может исключительно 1-й.

2-я группа крови: может получать плазму от 4-й и 2-й, а донором быть для 2-й и 1-й.

3-я группа крови: может получать плазму от 3-й и 4-й, а донором быть строго для 3-й и 1-й.

4-я группа крови: может получать плазму исключительно от 4-й, при это являясь универсальным донором.опубликовано econet

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