7 убедительных причин пить теплую воду натощак

Те, кто внимательно относятся к своему здоровью, знают о пользе теплой воды, если пить ее натощак. Это простое средство поможет вам правильно начать свой день, быть энергичными и бодрыми. Узнайте о всех преимуществах теплой воды натощак и начните практиковать это прямо с завтрашнего дня.
Грамотный старт дня – залог нашей продуктивности самочувствия. Поэтому утро имеет особое значение, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Стремясь сбросить с себя остатки ночного сна, мы идем в душ, поем кофе, слушаем музыку. Но это ли необходимо нашему организму, чтобы начать новый день с пользой для организма?
Специалисты утверждают, что намного лучше начинать свой день не с чашки кофе, а со стакана тёплой воды натощак. Что это дает организму и как грамотно осуществить эту манипуляцию.
Стакан воды, если ее выпить тёплой с утра натощак, позитивно действует на кишечную перистальтику, «запуская» его функции в преддверии трапезы.
В придачу к этому, тёплая вода, омывает кишечные стенки, освобождая его от всевозможных шлаков и токсичных веществ.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Тёплая вода имеет свойство разжижать кал и имеет хорошее слабительное действие.
С помощью тёплой воды растворяются твердые жировые остатки, отложенные на кишечных стенках, что служит толчком для процессов гниения в пищевом тракте.
Если каждый день употреблять один или два стакана тёплой воды натощак, температура тела увеличивается, где-то на 30% ускоряется метаболизм через 40 мин. после того как вы выпили воду. Как результат: сжигается большее число калорий.
Прочие функции тёплой воды против избыточного веса:
Тёплое питьё способствует расслаблению мускулатуры, купирует боли различного происхождения.
Тёплая вода для кожи
Если систематически принимать стакан тёплой воды натощак в утреннее время, можно распрощаться с акне, воспалениями и раздражением, обычно вызванными токсичными шлаками.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Тёплое питье активирует мочеиспускание, что будет особенно полезно для тех, кто подвержен отёчности. Почки же совершенно не перегружаются, в отличие от стимуляции мочеиспускания при помощи медикаментов.
Тёплая вода для нервной системы
На нервную систему позитивное действие теплой воды выражается в очищении и активации кровотока, разрушении токсичных соединений и подкожного жирового слоя.
Чтобы получить максимально полезный результат от выпитой воды, рекомендуется придерживаться следующих ниже правил.
Приемлемая температура для воды, которую вы будете пить, - 40 – 42°С. Не рекомендуется чересчур горячая вода, так как она может обжигать слизистую.
Пользу здоровью принесет только очищенная должным образом вода.
Кипяченая теплая вода бесполезна и может даже навредить. Вот как это проявляется:
В ходе кипячения вода утрачивает львиную долю нужных микроорганизмов.
Химический элемент хлор, который есть в воде «из-под крана», при значительных температурах превращается в токсичное вещество.
Накипь, образовавшаяся при кипячении, остается на стенках кишечника и других важных органов, что служит толчком к формированию камней.
Только так можно восполнить возникший за ночь дефицит жидкости.
Придать воде приятный вкус можно, добавив лимон, имбирь, мёд.
Напиток с лимоном «запускает» метаболизм, выводит токсичные вещества, нормализует рН, усиливает иммунную защиту, чистит мочевыводящие пути, имеет желчегонный эффект.
Как приготовить. В стакан теплой воды вводим свежеприготовленный сок ½ лимона.
Это полезно знать! При язвенной болезни и повышенной кислотности данный напиток не желателен.
Стакан воды с 1 ч. ложкой натурального мёда помогает снять высокую кислотность, удалить токсические загрязнения зарядиться энергией на весь день.
Этот напиток имеет жиросжигающий эффект. Он укрепляет иммунную защиту организма и дарит энергию.
Как приготовить. ¼ ч. ложки порошка имбиря разводим в 250 мл тёплой воды.
Это полезно знать! При высокой кислотности данный напиток не рекомендуется.
Теперь вы знаете, что такое доступное и простое средство, как тёплая вода сможет буквально сотворить чудо с вашим организмом. Всего лишь стакан тёплой воды даст возможность укрепить здоровье, сбросить лишние килограммы, придать молодость коже и нормализовать ночной сон.опубликовано econet
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Кипяченую воду нужно пить, но в тоже время она вредна. Как понимать?Ответить
Страх на людей нагоняете?!
Добавить комментарий