7 способов определить низкую кислотность

При взаимодействии с целым рядом факторов меняется уровень кислотности желудка. Это может привести к развитию необратимых отклонений. Показатели кислотности ниже нормы вызывают неприятную симптоматику. Пища не переваривается должным образом. Как определить пониженную кислотность?

Желудочная кислота представляет собой механизм защиты против болезнетворных микроорганизмов, которые были проглочены, это активатор ферментов желудочного сока и их поддержка в переваривании белков.

Пониженная кислотность желудка развивается по трем главным причинам: атрофия желудка, приём лекарств, которые снижают кислотность желудка, удаление части желудка.

Как определить пониженную кислотность желудка

Суточная рН-метрия желудка

Максимально объективный метод.

Варианты с использованием соды

Суть заключается в том, что после приема содового раствора измеряют возвращение уровня кислоты (субъективный способ).⠀

ФГДС с экспресс-методом определения уровня кислотности

Не исключена ложная реакция из-за непосредственного влияния на желудочно-кишечный тракт. Если будут признаки атрофии и на биопсии (гистология), возможно снижение функции.

ФГДС (фиброгастроэндоскопия) необходима в случае, если имеются подозрения на нарушение структуры слизистой пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

Гастропанель

Анализ крови на биомаркеры, которые косвенным образом отражают работу желудка, присутствие воспаления, атрофии. Проводится дополнительно ко всем исследованиям.⠀

По гастропанели определяется:

Гастрин – гормон, который регулирует по принципу обратной связи показатель кислоты. При высокой кислотности он снижается, при низкой - повышается.

При высокой кислотности он снижается, при низкой - повышается. Гастрин 17 базальный (содержание кислоты в состоянии покоя) и стимулированный (в ответ на пищу – образуется ли кислота).

Пепсиноген 1 и 2 – будут под действием кислоты превращаться в пепсин.

Исследования про дисфункцию желудка в усвоении

Белок. Его уровень в крови снизится последним – чтобы держать показатель белка в норме, подключаются резервы (мускулатура, кожа, волосы, иммунная защита и даже мышление).

Но усвоение белка связано не только с кислотностью и функцией желудка, а и с желчью.

Анемия. В том числе дефицит железа, особенно нехватка витамина В12.

Дефициты витаминов комплекса В по анализу крови недостаточно информативны.

Дефицитный статус микроэлементов цинка, кальция, магния и симптомы, связанные с этими состояниями.

Копрограмма

Косвенные показатели: нерасщепленные мышечные волокна, перевариваемая клетчатка, соединительная ткань, оксалат кальция (в кристаллах).

Важно обратить внимание на то, насколько тщательно вы пережевываете пищу.

Симптоматика

Чувство тяжести, распирания в области желудка после приема пищи, отсутствие аппетита, быстрое насыщение малым объемом пищи, активная отрыжка, вздутие после еды, посторонний привкус в полости рта.опубликовано econet

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