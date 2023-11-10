7 способов определить низкую кислотность

При взаимодействии с целым рядом факторов меняется уровень кислотности желудка. Это может привести к развитию необратимых отклонений. Показатели кислотности ниже нормы вызывают неприятную симптоматику. Пища не переваривается должным образом. Как определить пониженную кислотность?
Желудочная кислота представляет собой механизм защиты против болезнетворных микроорганизмов, которые были проглочены, это активатор ферментов желудочного сока и их поддержка в переваривании белков.
Пониженная кислотность желудка развивается по трем главным причинам: атрофия желудка, приём лекарств, которые снижают кислотность желудка, удаление части желудка.
Максимально объективный метод.
Суть заключается в том, что после приема содового раствора измеряют возвращение уровня кислоты (субъективный способ).⠀
Не исключена ложная реакция из-за непосредственного влияния на желудочно-кишечный тракт. Если будут признаки атрофии и на биопсии (гистология), возможно снижение функции.
ФГДС (фиброгастроэндоскопия) необходима в случае, если имеются подозрения на нарушение структуры слизистой пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.
Анализ крови на биомаркеры, которые косвенным образом отражают работу желудка, присутствие воспаления, атрофии. Проводится дополнительно ко всем исследованиям.⠀
По гастропанели определяется:
Косвенные показатели: нерасщепленные мышечные волокна, перевариваемая клетчатка, соединительная ткань, оксалат кальция (в кристаллах).
Важно обратить внимание на то, насколько тщательно вы пережевываете пищу.
Чувство тяжести, распирания в области желудка после приема пищи, отсутствие аппетита, быстрое насыщение малым объемом пищи, активная отрыжка, вздутие после еды, посторонний привкус в полости рта.опубликовано econet
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