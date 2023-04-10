7 сигналов вашей кожи, предупреждающие о серьезных заболеваниях

Кожа - зеркало нашего здоровья. Покраснение кожного покрова, подозрительные родинки, шелушащиеся пятна, прыщики могут стать сигналами серьезных заболеваний. Поэтому важно осматривать свою кожу и обращать внимание на малейшие изменения.

Доктора говорят, что состояние кожного покрова может многое рассказать о нашем здоровье. Например, изменение оттенка кожи, возникновение пятен, сыпи служат тревожными сигналами сложных заболеваний.

Кожа расскажет о вашем здоровье

1. О сбоях в работе иммунитета, которые чреваты развитием волчанки, скажет появление чешуйчатых пятен розово-красного цвета. Обычно они проявляются на лице. У больного волчанкой организм производит антитела к клеткам «родной» соединительной ткани. Заболеть волчанкой можно после травмы, перенесенной инфекции, стресса или простого переохлаждения.

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2. Если на лице систематически появляются покраснения и мелкие прыщи, напоминающие угри, - это тоже повод забеспокоиться. На кожном покрове могут явно просматриваться тонкие кровеносные сосуды. Возможно, это хронический недуг розацеа. Почему он возникает, специалисты пока точно ответить не могут. Это либо генетическое заболевание, либо связанное с дисфункцией иммунитета, патологией желудка или эндокринными нарушениями.

3. Если кожа покрывается сыпью с зудящими «островками», возможно, это сигналы псориаза или экземы.

4. Сыпь синевато-фиолетового оттенка, переходящего в красный, может свидетельствовать о начальной симптоматике онкологии. Возникает она, как правило, на кожных покровах вокруг век и на конечностях. Причиной этому гормоноподобные вещества, выделяемые опухолью. Фиолетовая сыпь на голенях, трудно поддающаяся лечению местными лекарствами, может быть признаком инфекции гепатита С.

5. Родинки подозрительного характера – еще один повод записаться на прием к специалисту-дерматологу. Тем более, если они зудят или шелушатся. Нехорошим знаком является то, что родинка увеличилась в диаметре, стала более выпуклой, изменила оттенок.

6. Бархатистая сыпь на задней стороне шеи или вокруг рук, обычно немного темнее, чем нормальный оттенок кожи человека, является признаком того, что у пациента может быть повышенный риск развития диабета 2 типа.

Реже бархатистая сыпь, называемая черным акантозом (acanthosis nigricans), может быть предупреждающим признаком рака внутреннего органа, такого как желудок или печень.

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7. Очень дряблая и шелковистая кожа является симптомом редкого заболевания соединительной ткани, называемого приобретенной Кутис Лаксой, которое может сигнализировать о раке крови, таком как лимфома или множественная миелома, и может прогрессировать, поражая внутренние органы. опубликовано econet

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