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7 шагов для улучшения функции надпочечников

Автор: Econet 31 июля 2024 5878
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Надпочечники синтезируют важные для адаптивных и защитных механизмов гормоны. Они выполняют целый ряд других ключевых функций в организме. Дисфункция надпочечников негативно отражается на здоровье и общем состоянии человека. Как поддержать их работу?

7 шагов для улучшения функции надпочечников

Можно назвать несколько главных причин дисфункции надпочечников. Это хронический стресс, воспаление, недостаток отдыха. В результате - нарушение сна, тяга к сладкому, набор веса, постоянная усталость. Восстановить работу надпочечников бывает непросто.

Как наладить функцию надпочечников

Симптомы нарушения работы надпочечников

  • Утомляемость,
  • проблемы с утренним пробуждением,
  • тяга к сладкому и соленому,
  • набор веса (особенно в области живота и талии),
  • нарушение сна,
  • туманность сознания,
  • ослабленный иммунный ответ,
  • депрессия, тревожность.

7 стратегий для восстановления функции надпочечников

1. Сдать анализы

Работа надпочечников, которые производят гормон кортизол, варьируется у разных людей. И возможен как низкий, так и высокий показатель кортизола в течение дня. Имеет смысл сдать полный биохимический анализ крови, чтобы увидеть четкую картину.

7 шагов для улучшения функции надпочечников

2. Сон - приоритет в режиме дня

Важно отправляться спать не позднее 10-11 часов вечера. В таком случае организм вырабатывает необходимый гормон мелатонин. Продолжительность ночного сна должна быть как минимум 8 часов.

3. Восстанавливающие физические нагрузки низкой интенсивности

При дисфункции надпочечников важно практиковать легкие физические тренировки (например, кардио на велотренажере). Это поможет снизить нагрузку на надпочечники.

4. Больше белков и жиров в пищевом рационе

Пищевой протокол при дисфункции надпочечников должен содержать 40% белка, 40% жира и 20% углеводов. Это поможет стабилизировать сахар в крови. Но метаболизм для каждого человека индивидуален.  Поэтому вопрос потребления макроэлементов лучше обсудить с вашим доктором.

5. Диетические добавки

Поддерживающий эффект при дисфункции надпочечников окажут

  • жирные кислоты омега-3,  
  • витамины (А, Е, В5, С), 
  • микроэлементы,
  • пробиотики. 

6. Отказ от кофеина

Кофеин усугубляет проблему надпочечников и негативно влияет на сон. Важно переключить акцент на увлажнение и выпивать минимум 2 литра воды ежедневно.  

7. Контроль стресса

Управление стрессом важно не только для работы надпочечников, но и для общего здоровья. Чтобы контролировать стресс, можно применять разные техники: медитацию, иглоукалывание, дыхательные упражнения. Позитивное действие оказывают и прогулки на свежем воздухе.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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