7 признаков дефицита цинка и лучшие продукты, чтобы победить его

Дефицит минерала цинка в организме может обернуться тяжелыми последствиями. Например, у человека возникают проблемы с кишечником, иммунитетом, неврологией. Как восполнить нехватку цинка в организме? Важно вводить в пищевой рацион продукты с высоким содержанием этого микроэлемента. Вот десятка лучших продуктов с цинком.

Дефицит цинка в организме – настоящая проблема современных людей. ВОЗ сообщает, что нехваткой цинка страдает 31% населения планеты. Употребление переработанных продуктов, нездоровый рацион питания не способствуют обогащению организма этим ключевым микроэлементом. Пришло время задуматься и обогатить свое меню продуктами, насыщенными цинком. Вот 10 самых лучших из них.

Симптомы нехватки цинка и продукты, восполняющие дефицит этого минерала

Наряду с низким содержанием железа, йода, витамина А, нехватка цинка выступает фактором задержки роста, умственных патологий, перинатальных осложнений и вероятности различных болезней.

Что значит нехватка цинка?

И молодым, и пожилым людям, необходимо систематическое потребление цинка. Он имеется в каждой клетке, органе, кости, ткани и жидкости в организме.

Если не потреблять достаточно продуктов с высокой концентрацией цинка, есть риск ослабления иммунитета и когнитивных функций.

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Факторы риска при нехватке цинка

Люди с этими заболеваниями и состояниями максимально подвержены нехватке цинка.

Алкоголизм : плохая абсорбция цинка.

Диабет: страдающим этим заболеванием важно осторожно употреблять препараты цинка, так как значительные дозы критически снижают сахар в крови.

Гемодиализ.

ВИЧ/СПИД.

Синдром всасывания питательных веществ.

Ревматоидный артрит.

Люди, которые также подвержены риску нехватки цинка:

недоношенные и дети с малыми весом,

дети, находящиеся на грудном вскармливании и грудные дети с дефицитным потреблением, продуктов, насыщенных цинком ,

женщины в период беременности и лактации,

с проблемами пищевого поведения,

со стабильной диареей,

с воспалениями кишечника,

с хроническими проблемами почек,

с серповидно-клеточной анемией,

в возрасте 65 лет и старше,

жесткие вегетарианцы.

Симптомы нехватки цинка

1. Слабая неврологическая функция

Важное для роста и нейропсихологических функций низкое содержание цинка связано с вниманием и двигательными патологиями у младенцев, они сохраняются и в будущем. Цинк лучше усваивается при грамотном балансе прочих ценных веществ.

2. Слабый иммунный ответ

Цинк необходим для иммунной функции. Он важен для:

роста и дифференцировки Т-клеток в лейкоциты,

апоптоза («запрограммированной гибели клеток») для уничтожения патогенной флоры, вирусов и онкоклеток,

защитных функций мембран клеток

Цинк, кроме того, является важным компонентом для гормональных рецепторов и белков.

3. Диарея

Постоянная диарея может возникнуть из-за сбоев иммунитета, инфекционных заболеваний.

4. Аллергия

Стойкий стресс вызывает усталость надпочечников и ведет к тотальной нехватке кальция, магния и цинка, что повышает гистамин. Цинк - это ключевой фактор содержания гистамина в организме.

Дефицит цинка приводит к большему высвобождению гистамина в жидкости ткани. Это важно, так как:

избыток гистамина вызовет симптомы, связанные с аллергией (заложенность носа, зуд, крапивница),

высокий гистамин повышает чувствительность к аллергенам.

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5. Истончение волос

Нехватка цинка связана с гипотиреозом, который является причиной истончения волос. Гормоны щитовидки важны для поглощения цинка.

6. Проблемы с кишечником

Кишечная проницаемость вызывает такие состояния как нарушение всасывания необходимых веществ, дерматологические недуги, аллергии, аутоиммунные проблемы и патологии щитовидки.

7. Высыпания на коже

При недостатке цинка появляются кожные высыпания, прыщи.

Восполнение дефицита цинка

Оптимальный вариант избежать нехватки цинка и поддерживать достаточное его содержание в крови – вводить в рацион продукты с высокой концентрацией этого минерала. Это мясо, «дары моря», яйца. Цинк присутствует в зерновых, бобовых, фруктах, овощах. Вторым вариантом является прием добавок с цинком.

10 продуктов, богатых цинком

Тыквенные семена тыквы

Говядина

Мясо ягненка

Кешью

Нут

Грибы

Мясо цыпленка

Кефир/ йогурт

Шпинат

Какао-порошок

Побочные эффекты цинка

Возможно, небезопасно потреблять повышенную дозу цинка длительное время. Это может спровоцировать кашель, жар, боли в животе и прочие осложнения.

Систематический прием 450 мг и более цинка в сутки влияет на содержание железа в крови.

Полезно ограничить потребление цинка беременным женщинам и женщинам в период лактации.опубликовано econet

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