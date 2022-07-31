7 привычек, которые продлевают молодость

Улучшить свое настроение и самочувствие, подтянуть фигуру можно с помощью простых методов. Самое главное – нужно привить несколько полезных привычек, которые помогут быстро добиться желанных результатов без неприятностей для здоровья.
Утром не следует сразу же вскакивать с постели, устремляясь на кухню за заветной чашечкой кофе. Лучше хорошенько потянитесь, подумайте о чем-нибудь приятном, и в течение некоторого времени проделайте несколько массирующих движений кожи головы. Массаж головы поможет проснуться, активизирует лимфатическую систему, улучшает настроение и состояние волос.
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Вода прекрасно впитывает и запоминает всю информацию. При питье воды мысленно произнесите слова благодарности, думайте о любви к себе, своим близким и Вселенной, загадывайте желания. Постепенно вы сами почувствуете, что стали намного привлекательнее и успешнее, а пожелания вскоре начнут исполняться.
Пейте каждый день до 2 литров чистой активизированной воды, старайтесь не держать питьевую воду в пластике.
Всего 150-200 гр. гречки и зелени петрушки в ежедневном питании, и вы сами не заметите, как исчезнет несколько лишних килограмм и отеки. Кожа отблагодарит за заботу сиянием, энергия заметно возрастет, здоровье наладится:
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Самой лучшей профилактикой от провисания нижней части лица, одутловатости и второго подбородка является постоянный контроль за своей осанкой. Макушкой нужно тянуться вверх, а подбородок следует держать параллельно поверхности пола.
Не следует с силой сжимать зубы. Необходимо держать рот немного расслабленным. Пусть на лице будет легкая полуулыбка, радуя окружающих и повышая ваше настроение. Это не только сделает вас более привлекательной в глазах окружающих, то также улучшит настроение, за счет того, что в мозг будут поступать сигналы об улыбке. Кроме того, легкая улыбка поможет укрепить круговую мышцу рта, уменьшить носогубные складки и приподнять уголки губ.
Обнимайте своих близких. Это порадует их, улучшит ваши отношения и стимулирует выработку гормона привязанности окситоцина и гормона радости дофамина.
Регулярно делайте «невидимые» упражнения, которые подтягивают кожные покровы, стимулируют органы и системы и способствуют красоте и здоровью всего организма.
Одно из таких упражнений — «Шлем». Регулярное выполнение этого упражнения поможет предотвратить раннее появление морщин и провисаний кожи. Оно способно заменить хирургическую подтяжку лица и обойтись без скальпеля и финансовых затрат.
Для начала следует потренироваться перед зеркалом, чтобы убедиться в правильном выполнении. Необходимо сесть или встать перед зеркалом, выпрямить спину и втянуть живот. Кончиком языка упирайтесь в небо за верхними зубами. Расслабьте челюстные мышцы и губы. Приняв такое положение, потяните всю мускулатуру черепа к затылочной части.
Ощутите, как потянулись вверх мышечные ткани лба и затылка, задняя поверхность шеи. Это движение должно напоминать тугую шапочку, которая сдавливает голову и тянет кожу вверх.
В конечном итоге вы должны ощутить притяжение всех мышц к наиболее высокой точке головы. Зафиксируйте это положение на 10-20 секунд. Повторите движения 2-3 раза, постепенно доведите до 10 раз. Привыкнув, после выполнения не расслабляйтесь полностью, а поддерживайте лицо в легком напряжении.
Выполняйте эти рекомендации регулярно, пока они не войдут в привычку. Благодаря таким привычкам вы станете энергичнее и моложе, уберете зажимы, станете испытывать меньше стресса, а значит, будете здоровее!опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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