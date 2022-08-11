7 неприятных признаков старения: Как избавиться от каждого из них

Практиковать гимнастику для лица и шеи следует женщинам после 35 лет. Выполнять упражнения важно каждый день. Уделив всего 10-15 минут в день, вы гарантированно предотвратите морщины и замедлите процессы старения.
Каждая женщина хочет максимально продлить молодость и красоту. Но мимические морщины, возраст, вредные привычки, стрессы, неправильное питание – все это дает о себе знать, отражаясь на нашем лице. Чтобы исправить ситуацию, многие обращаются к пластической хирургии, различным инъекциям и другим радикальным косметологическим методам. Не стоит впадать в крайности, ведь существует более лояльный метод, о котором вы узнаете, дочитав статью.
Когда ослабевает тонус мышц вокруг глаз, область под бровями начинает опускаться, выглядеть
тяжелой. Особенно хорошо это заметно в профиль.
Делая упражнение на подъем лба, вы укрепляете мышцы вокруг глаз и мышцы скальпа, и область бровей поднимается естественным образом. Вы также укрепите крошечные, но чрезвычайно важные мышцы век, благодаря чему вся область вокруг глаз выглядит гладкой и молодой.
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Даже если вы сногсшибательная, шикарная кинозвезда или свежеотшелушенная красотка, нет способа избежать нависания век, по мере того как вы становитесь старше. Операция на веках — третья по распространенности хирургическая процедура на сегодняшний день. Набрякшие или тяжелые, нависшие веки могут быть фамильной чертой, а могут быть просто жестокой наградой возраста.
Упражнение для расширения глаз укрепит верхние веки таким образом, что мышцы станут сильнее, и глаза откроются и будут казаться больше, более круглыми, придавая вам тот юный вид, которым мы все хотели бы обладать. Глаза станут мерцающими и более живыми.
Три злейшие врага лица: наследственность, возраст и гравитация. По мере того как атрофируются мышцы щек, лицо начинает терять округлость, выглядит плоским, как доска. Не слишком приятное зрелище.
Помните Пиноккио? Кукольного мальчика, который ожил с помощью волшебства. Если он говорил неправду, нос его вырастал. Нам же не нужно лгать, чтобы наши носы удлинялись. С возрастом это происходит само собой. По мере того как ослабевают и обвисают мышцы щек, вокруг крыльев носа начинает образовываться пустая область. В то же время гравитация тянет наш нос к земле, и мышцы вокруг рта постепенно теряют форму и тонус. Чтобы сохранить нос молодым и крепким, вам необходимо развивать крошечные носовые мышцы, расположенные под ноздрями.
С годами губы и область вокруг них начинают утончаться и западать. Напряжение, курение, солнце и мимические привычки — вот причины такого состояния губ. Это не добавляет красоты, дамы и господа, только годы. А поскольку иссохшие, поблекшие губы никому не нравятся, с этим нужно что-то делать.
Наследственность играет важную роль, когда речь заходит о форме и тонусе мышц челюсти и подбородка. Говорят, что к пятидесяти годам каждый имеет то лицо, которое он заслуживал. Они промахнулись лет на двадцать. В действительности уже примерно к тридцати годам линия нижней челюсти и подбородок могут начать потихоньку обвисать, опускаться и терять четкость и тонус. Вы выглядите постаревшим и физически слабым человеком. Можно значительно улучшить очертания и тонус линии челюсти, если выполнять упражнение для укрепления челюсти и шеи, а также упражнение для усиления тонуса подбородка. Крепкий, четкий овал лица придает человеку уверенность в себе.
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Все мы видели людей, даже относительно молодых, шея которых выглядела жеваной или мятой. Для индейки это, пожалуй, подойдет, но вряд ли добавит привлекательности человеку. Такая шея обычно бывает у тех, кто слишком много был на солнце и/или не делал достаточно упражнений, укрепляющих мышцы шеи. Чаще это просто связано со старением. Поскольку кожа на шее тонкая, она отражает возраст больше, чем другие части тела.
Кэрол Ди Маджио создала комплекс упражнений, который позволяет задействовать сразу 57 мышц лица, что крайне эффективно в борьбе с первыми признаками старения. Отеки, обвисшая и дряблая кожа, второй подбородок, морщины вокруг губ, глаз, впалые щеки – все это исчезнет, если систематически практиковать рекомендованные К. Маджио упражнения.
Предлагаем вашему вниманию несколько простых и эффективных движений для:
Глаз. Упражнение прорабатывает и укрепляет кольцевую мышцу, расположенную вокруг век, что позволяет визуально увеличить глаза, устранить дефекты, сделать взгляд живым и ярким. Прижмите указательные пальцы к уголкам глаз с внешней стороны, средние – с внутренней. Слегка надавите и сощурьте нижние веки. Держите мышцы в напряжении. Повторите движение 10 раз.
Лба. Указательные пальцы надо расположить над бровными дугами, параллельно им. Взгляд направлен вверх. Необходимо давить пальцами на лоб и опускать их вниз, одновременно толкая брови вверх. Повторить движение надо 10 раз. После заданного количества повторений, поднимите брови вверх и надавите на них. Удерживайте положение, пока не почувствуете жжение. Ощутив покалывание, старайтесь зафиксировать положение на 30 секунд, а затем расслабьтесь.
Шеи. Упражнение надо делать лежа. Примите исходное положение, положите ладони на переднюю поверхность шеи, далее оторвите голову от пола на высоту 2-3 сантиметра, зафиксируйте положение, и вернитесь в горизонтальную плоскость. Надо почувствовать, как каждый мускул напрягается, а затем расслабляется.
Носа. Упражнение позволяет ускорить кровообращение и лимфоток в области носа и верхней губы, за счет чего можно скорректировать эти участки. Надавите указательным пальцем на кончик носа, затем максимально опустите нижнюю губу, постарайтесь опустить вниз ноздри. Зафиксируйте положение на 1-2 секунды, потом расслабьтесь. Количество повторений 10-20 раз.
Губ. Для улучшения контура губ прекрасно подойдет следующее упражнение. Лягте на пол, сомкните губы так, как будто вы обижены, но не стискивайте и не сжимайте их. Кончиком пальца начните стучать по середине губ. Затем отведите руку в сторону, почувствуйте жжение. После этого предстоит выполнить 10 вибрирующих движений вверх и вниз, а в конце расслабить мышцы, подув сквозь сжатые губы так, чтобы ощутить вибрацию. Дополнительно можно прорабатывать носогубные складки, челюсть, щеки, подбородок.
Занимайтесь систематически, получайте удовольствие от тренировок, придерживайтесь рекомендаций, и результат не заставит себя долго ждать. Первый эффект можно заметить уже через неделю после интенсивных тренировок.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.by/
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