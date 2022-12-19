Как избавиться от пигментных пятен и веснушек на руках

С течением времени кожа начинает менять цвет из-за дисбаланса меланина в организме, поэтому у пожилых людей часто появляются пигментные пятна и веснушки на разных частях тела, прежде всего на руках, шее, плечах и лице.

Коричневые пятнышки и веснушки, которые с течением времени появляются на руках, являются явным признаком старения. Поэтому лучше держать под рукой разные советы, которые помогут замаскировать или их или вообще избавиться от них. Читай нашу статью дальше, если хочешь узнать подробности.

Возрастные пятна: что следует знать

С течением времени кожа начинает менять цвет из-за дисбаланса меланина в организме, поэтому у пожилых людей часто появляютсяпигментные пятна и веснушки на разных частях тела, прежде всего на руках, шее, плечах и лице.

Некоторые факторы ухудшают ситуацию, например, регулярное длительное нахождение на солнце, редкое использование полезных кремов для кожи, наследственность или генетическая предрасположенность, неправильное питание с высоким содержанием жиров, малое количество воды, алкоголь и курение, злоупотребление макияжем, использование определенных продуктов для умывания, менопауза, беременность, прием некоторых лекарственных препаратов.

Лучше принимать профилактические меры, чтобы избежать появления пятен на коже, потому что если они уже появились, бороться с ними довольно сложно.

Вот что нужно сделать, чтобы избежать их появления:

Не находись долго под воздействием солнечных лучей, особенно летом, потому что солнечный свет способствует возникновению пятен. Используй защитные средства. Если у тебя очень белая кожа, пользуйся солнцезащитным кремом с высоким фактором защиты. Не забывай наносить достаточное количество крема на руки.

Чаще увлажняй руки, чтобы избежать появления новых пятен.

Пей много воды, чтобы поддерживать водный баланс организма в норме. Это поможет вывести токсины и замедлит старение в целом, в том числе старение клеток кожи.

Придерживайся сбалансированной питательной диеты с высоким содержанием антиоксидантов, которые помогают сохранить кожу более здоровой и молодой, избавляют от новых пятен и не позволяют старым пятнам увеличиваться.

Проконсультируйся с дерматологом, если пигментные пятна слишком темные или если они очень долго не исчезают.

Как удалить пигментные пятна в домашних условиях

Для этого рецепта тебе понадобится отбеливающий крем, сок одного лимона и солнцезащитное средство. Сначала нанеси крем на кожу, чтобы осветлить ее и улучшить ее внешний вид. После этого нанеси солнцезащитное средство на тыльную сторону ладоней перед тем, как выходить на улицу, особенно перед посещением пляжа или бассейна.

Ты можешь использовать косметику для маскировки пятен, но обращай внимание на свой тон кожи, чтобы не ошибиться с выбором тонального средства. Выжми сок одного лимона и наноси его сок на руки раз в неделю, только не выходи на улицу в этот день, потому что в комбинации с солнечным светом лимонный сок только спровоцирует появление еще большего количества пятен.

Что еще поможет избавиться от возрастных пятен на руках:

Наноси мякоть алоэ вера на руки дважды в день.

Если у тебя дома есть пахта или молочная сыворотка, промокни в ней хлопчатобумажную ткань и намотай ее на руки или просто опусти рыки в сыворотку на несколько минут.

Смешай яблочный уксус с кремом для рук в равной пропорции. Ты можешь использовать эту смесь для любой части тела, включая руки.

Перекись водорода также эффективно справляется с пятнами. Намочи в перекиси ватный тампон и проведи им по рукам перед сном.

Приготовь настой из одуванчика (столовая ложка травы на чашку воды). Наноси на руки два-три раза в день. Если у тебя во дворе растут одуванчики, ты можешь наносить свежий сок прямо на руки каждый день.

Измельчи 1/3 стакана нута и добавь к нему немного воды. Оставь смесь на весь день и нанеси на руки вечером, позволь ей высохнуть и смой. Повторяй каждый день.

Как избавиться от веснушек с помощью домашних средств

Если тебя беспокоят не пигментные пятна, а веснушки, ты можешь воспользоваться натуральными средствами, чтобы удалить их:

Смешай сок кресс-салата или петрушки с водой и настаивай всю ночь. Протри этим настоем руки перед сном.

Подогрей стакан пива на водяной бане. Когда оно начнет закипать, сними с огня. Дай немного остыть и вымой пивом руки. Повторяй процедуру каждый день в течение двух недель. После этого наноси на кожу оливковое или касторовое масло, чтобы защитить ее.

Смешай полторы столовых ложки измельченного корня хрена с чашкой сметаны или сливок. Добавь полторы столовых ложки овсянки и помассируй круговыми движениями.

Смешай чашку воды с щепоткой соли, небольшим количеством лимонного сока и столовой ложкой спирта. Нанеси на руки ватным тампоном перед сном, смой утром.

Раствори немного сахара в лимонном соке. Наноси кистью на каждую веснушку, оставь на полчаса и смой.

Смешай столовую ложку меда с соком одного лимона до однородности, также нанеси смесь на веснушки на полчаса и оставь действовать. Лимон удалит пятна, а мед защитит и увлажнит кожу.

Измельчи три ягоды клубники и два абрикоса до получения пасты. Нанеси на руки и оставь на 15 минут перед тем, как смыть.

Каждый день натирай веснушки кусочком папайи. Оставь высохнуть или подожди минимум 20 минут до мытья. Так кожа будет выглядеть более чистой и сияющей. опубликовано econet

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