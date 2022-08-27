Лекарственные травы в сочетании со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями помогут обеспечить правильную циркуляцию крови в организме. Как часто вы чувствуете усталость в ногах

Лекарственные травы в сочетании со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями помогут обеспечить правильную циркуляцию крови в организме.

Как часто вы чувствуете усталость в ногах? Когда приходите вечером домой, а они как будто «гудят», становятся тяжелыми, отекшими и т.д. Знакомо? На самом деле это очень распространенное явления в современном обществе: судороги, покалывание, онемение… и другие «симптомы» плохого кровоснабжения. А помочь в этой ситуации могут такие натуральные средства, как травы. И сегодня мы расскажем вам о них.

Лечебные настои для улучшения кровообращения в ногах

Как известно, нельзя говорить о хорошем состоянии здоровья, если нет адекватного распределения крови по всем органам и клеткам нашего тела. Только при хорошей циркуляции крови все полезные вещества, минералы, витамины и пр. смогут питать наши волосы, ногти, мышцы, суставы и кости скелета.

Проблемы кровоснабжения, как правило, появляются из-за неправильного образа жизни, когда телу не хватает физической нагрузки или организм испытывает недостаток в питательных веществах из-за некорректного питания. Не менее важен и генетический фактор, гормональные изменения и стресс.

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Кровеносные сосуды теряют свою эластичность, в них скапливается жир, который препятствует нормальному кровотоку, из-за этого и появляются отеки, чувство тяжести в ногах и такие проблемы, как варикоз. Но к счастью, если приложить немного усилий, имеется в виду правильное питание и физические упражнения, можно значительно улучшить состояние. И лекарственные травы, вне всяких сомнений, будут прекрасным к тому дополнением. Так какие же настои помогут улучшить кровообращение в ногах?

1. Одуванчик

Это отличное лекарственное средство. Если вы еще не включили его в свой ежедневный рацион, то стоит это сделать как можно скорее. Ведь одуванчик очень богат веществом под названием танин, он оказывает успокаивающее действие и помогает справиться с проблемой плохого кровообращения в конечностях.

Идеальным вариантом было бы в день выпивать по 1 или 2 чашки настоя из одуванчика (во время завтрака и во второй половине дня). Для приготовления вам понадобятся цветы этого растения. Можно также приобрести уже готовый сбор в аптеке. На стакан кипятка нужна всего одна чайная ложка цветов одуванчика. Дайте настояться напитку в течение 5 минут и можно пить. Еще можно делать себе расслабляющие ванны с этим лекарственным растением или просто смочить полотенце в настое из одуванчика и растереть себе ноги.

2. Розмарин

Да, это ароматическая трава, которую чаще всего мы используем в качестве приправы к мясным блюдам или блюдам на основе риса. Но помимо этого розмарин — это еще и прекрасное лекарственное растение, которое поможет улучшить циркуляцию крови в ногах! Его используют в качестве основы для тоников и различных масел для массажа, так как розмарин эффективно снимает болевые ощущения и тяжесть в ногах.

Мы же рекомендуем делать из него настой и пить его один раз в день по утрам. Для этого нужно просто заварить две палочки этого растения в стакане кипятка и дать настояться в течение 10 минут. Затем процедите, добавьте немного меда, чтобы улучшить вкусовые качества напитка и пейте на здоровье!

3. Хвощ (конский хвост)

Вы без труда сможете купить это растение. Сейчас оно, можно сказать, вошло в моду, так как люди по достоинству оценили его полезные для здоровья свойства. Это идеальное средство для снижения уровня холестерина в крови, предотвращения атеросклероза и улучшения циркуляции крови.

Достаточно выпивать по одной чашке этого настоя в день после приема пищи. Главное быть последовательным и не забывать пить это лекарство каждый день, тогда вы увидите и прочувствуете его действие, в ногах появится давно забытая легкость и вы не будете ощущать такого давления, как раньше.

4. Боярышник

Боярышник считается лучшим растением, которое помогает работе сердца. Его рекомендуют людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, для улучшения коронарного кровообращения. Его тоже без труда можно найти в аптеках. Это известное и очень эффективное средство.

Боярышник улучшает циркуляцию крови, регулирует возможные аритмии (такие как тахикардия и др.). Как его правильно потреблять? Очень просто, после еды. Заварите одну чайную ложку сушеного боярышника в стакане кипятка, дайте настояться в течение 5 минут, процедите и пейте маленькими глотками. Чувствовать себя будете просто великолепно!

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5. Листья оливкового дерева

Знали ли вы об этом средстве? Его используют еще с глубокой древности для улучшения кровообращения в ногах.

Листья оливкового дерева оказывают гипотензивное действие, это очень эффективное сосудорасширяющее и мочегонное средство. Настой из оливковых листьев используют, как правило, для снижения давления, а также для предотвращения стенокардии и аритмии сердца. Если комбинировать этот настой, например, с настоем из боярышника, то эффект будет максимальным.

Достаточно заварить всего два листочка оливкового дерева в чашке воды, дать настояться в течение 5 минут и выпить вместе с одной ложечкой меда. Об этом лекарстве знали еще наши бабушки и дедушки!

6. Остролист

Остролист — тоже очень хорошо известное тонизирующее средство для вен и артерий. Найти это лекарственное растение можно в аптеках. Оно также весьма эффективно, используется для лечения и профилактики варикозного расширения вен, геморроя, отеков и тяжести в ногах и лодыжках и пр.

Такой настой можно пить до двух чашек в день. На стакан воды достаточно будет одной чайной ложки сушеного остролиста. Еще можно делать себе расслабляющие ванны с добавлением этого растения. Кроме того, остролист можно встретить в виде таблеток или найти в продаже крема для массажа на его основе, так как он действительно идеально подходит для снятия тяжести в ногах. Попробуйте обязательно! опубликовано econet.ru

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