20-минутный тренинг для сжигания жира

Ответить на вопрос, какие упражнения могут помочь вам избавиться от лишнего веса и одновременно укрепить мышцы, и к тому же сделать это быстро – довольно сложная задача. Тем не менее нам удалось найти такую тренировку, которая способна на все это и, кроме того, не требует никакого специального оборудования.

Ответить на вопрос, какие упражнения могут помочь вам избавиться от лишнего веса и одновременно укрепить мышцы, и к тому же сделать это быстро – довольно сложная задача. Тем не менее нам удалось найти такую тренировку, которая способна на все это и, кроме того, не требует никакого специального оборудования.

Она составлена знаменитым фитнес-инструктором Адамом Розанте, и сочетает в себе упражнения, развивающие силу и ловкость вашего тела. Кроме того, придуманная им программа позволяет избавиться от лишнего веса быстрее, чем любая обычная кардиотренировка. Начните с небольшого количества подходов (2-3), на каждое выполняя по 10-15 повторов, и постепенно увеличьте число подходов. Всего через пару недель вы гарантировано станете гораздо сильнее и здоровее, чем когда бы то ни было.