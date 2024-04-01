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20-минутный тренинг для сжигания жира

Источник: dnpmag.com 01 апреля 2024 6634
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Ответить на вопрос, какие упражнения могут  помочь вам избавиться от лишнего веса и одновременно укрепить мышцы, и к тому же сделать это быстро – довольно сложная задача. Тем не менее нам удалось найти такую тренировку, которая способна на все это и, кроме того, не требует никакого специального оборудования.

20-минутный тренинг для сжигания жира

Ответить на вопрос, какие упражнения могут  помочь вам избавиться от лишнего веса и одновременно укрепить мышцы, и к тому же сделать это быстро – довольно сложная задача. Тем не менее нам удалось найти такую тренировку, которая способна на все это и, кроме того, не требует никакого специального оборудования.

Она составлена знаменитым фитнес-инструктором Адамом Розанте, и сочетает в себе упражнения, развивающие силу и ловкость вашего тела. Кроме того, придуманная им программа позволяет избавиться от лишнего веса быстрее, чем любая обычная кардиотренировка. Начните с небольшого количества подходов (2-3), на каждое выполняя по 10-15 повторов, и постепенно увеличьте число подходов. Всего через пару недель вы гарантировано станете гораздо сильнее и здоровее, чем когда бы то ни было.

180 градусов

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. В прыжке, вытянув руки над головой, развернитесь на 180 градусов, чтобы приземлиться ровно в противоположном положении. При повторе, вы должны вернуться в то положение, с которого начинали упражнение.

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20-минутный тренинг для сжигания жира

«Шаги альпиниста»

Примите положение как для отжиманий. Опирайтесь на ладони и пальцы ног. Стараясь не менять положение тела, согните ногу в колене и подтяните к груди. Задержитесь на пару секунд и вернитесь в исходное положение. Это упражнение хорошо сжигает жир, так и укрепляет мышцы нижнего пресса и спины.

20-минутный тренинг для сжигания жира

Прыжки в длину в сочетании с бегом

Выберите точку на полу, через которую собираетесь прыгать. Встаньте перед ней, ноги на ширине плеч, и, сделав глубокий вдох, прыгните так далеко, как только можете. Приземлившись, тут же разворачивайтесь и бегите обратно. Продолжайте чередовать прыжки и бег. Если жизненного пространства недостаточно, прыгайте в высоту и бегайте на месте, это тоже принесет определенную пользу.

20-минутный тренинг для сжигания жира

Приседания с прыжком

Поставьте ноги на ширине плеч, согните их как для обычного приседания и резко прыгните вправо. Пальцами рук во время прыжка тянитесь вверх. Приземляйтесь на пальцы ног и тут же прыгните влево, возвращаясь в исходное положение. Поздравляем, это было одно повторение. Продолжайте выполнять упражнение.

20-минутный тренинг для сжигания жира

Плие со скольжением

Поставьте ноги вместе, пятки прижаты друг к другу. Чтобы сохранить равновесие, держите руки на бедрах. Удерживая одну ногу на месте, другой выполните скользящее движение в сторону и опуститесь в присед. Задержавшись на секунду, вернитесь в исходное положение и повторите, задействовав другую ногу.

20-минутный тренинг для сжигания жира

Присед-планка-отжимание

Опуститесь в присед, пока бедра не окажутся параллельны полу, затем упритесь руками в пол, выпрыгните ногами назад, и выполните отжимание. Чтобы вернуться в положение приседа, сделайте прыжок вперед. Звучит достаточно сложно, но как только вы поймете принцип, это упражнение будет даваться легко.

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20-минутный тренинг для сжигания жира

Стометровый бег

Сразу же после последнего упражнения, пробегите стометровку так быстро, как только можете. Если у вас недостаточно места для такого забега, выполняйте бег на месте в течение 15 секунд. На этом ваша 20-минутная тренировка будет завершена.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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