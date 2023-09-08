20 причин полюбить свеклу

Свекла полезна как в сыром, так и в вареном виде — это один из немногих подарков природы, полезные вещества которого не подвержены разрушению при температурной кулинарной обработке.

История свеклы насчитывает не одно тысячелетие. Предком современной свеклы была дикая свекла, произраставшая в Индии и на Дальнем Востоке. Причем, уже издревле ее использовали в народной медицине. К нам она была завезена лишь в Х веке. Причем, сперва в пищу употреблялись только листья корнеплода, и только со временем жители давней Руси оценили вкус самого корневища. Сегодня, благодаря селекции, мы имеем множество разновидностей свеклы — она бывает белая, черная, желтая, красная, листовая, столовая, сахарная... Но, сколько бы видов этого овоща не существовало, поводов его полюбить намного больше. Вот лишь часть из них.

20 веских причин включить свеклу в свой рацион

1. Предотвращение остеопороза

Свекла содержит в себе оксид кремния, который помогает нашему организму эффективно усваивать кальций. В свою очередь, кальций отвечает за состояние нашей скелетно-мышечной системы и профилактику остеопороза и других заболеваний костей. А такие питательные вещества, как магний, витамин С и фолиевая кислота, которые также присутствуют в свекле, будут прекрасным дополнением для здорового развития костной ткани.

2. Профилактика заболеваний крови

Сок свеклы — отличный способ профилактики различных заболеваний крови, в том числе, железодефицитной анемии. Употребление свеклы увеличивает выработку крови в нашем организме, поднимает уровень гемоглобина, улучшает циркуляцию крови и кислорода в ней, а также пропускную способность эритроцитов (красных кровяных тел).

3. Лекарство от диабета

Свекла содержит натуральный сахар — без жиров и с низким содержанием калорий — и имеет невысокий гликемический индекс. Это означает, что такой сахар поступает в кровь медленно. Соответственно, диабетикам проще будет контролировать уровень сахара в крови и поддерживать его оптимальный уровень.

4. Снижение уровня «плохого» холестерина и чистка артерий

Свекла богата пищевыми волокнами, флавоноидами и бетацианином. Бетацианин — это мощный антиоксидант, который способствует снижению окисления липопротеидов низкой плотности и не дает им осаждаться на стенках артерий. Это защищает организм от возможных болезней сердца и инсультов.

5. Нормализация кровяного давления

Магний, который в изобилии содержится в свекле, способствует лечению гипертонии и атеросклероза. Свекла является отличным источником нитратов, которые при потреблении, преобразуются в нитриты и оксид азота. Именно эти компоненты способствуют расширению артерий, следовательно, увеличивают содержание кислорода в крови, снижают кровяное давление, а с ним и риск атеросклероза, сердечных приступов и инсультов.

6. Польза для беременных

Свекла является колоссальным источником витамина B и фолиевой кислоты, которые имеют решающее значение для предотвращения врожденных расстройств плода, таких как спинномозговая грыжа и дефект нервной трубки. Кроме того, употребление свеклы обеспечивает энергию и снижает усталость у беременных.

7. Афродизиак

Окисление нитратов, содержащихся в свекле, расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток крови к половым органам. Другой химический компонент — бор — имеет важную роль в производстве полового гормона, который отвечает за повышение либидо и подвижность сперматозоидов.

8. Профилактика рака

Бетацианины, содержащиеся в свекольном соке, замедляют процесс клеточных мутаций, предраковых поражений и опухолей пищевода, молочной железы, простаты, толстой кишки, печени, заболеваний крови и лейкемии.

9. Против запора

Высокое содержание пищевых волокон позволяет свекле осуществлять функцию слабительного и мочегонного средства. Корнеплод поможет вам очистить толстую кишку, стимулировать кишечник и переваривать жирную пищу и выводить из организма соли тяжелых металлов. В свою очередь, бетаин повышает уровень желудочной кислоты и помогает пациентам с гипохлоргидрией.

10. Улучшение работы головного мозга

Свекла увеличивает поступление в мозг кислорода, что способствует лучшей передаче нервных импульсов и предупреждает наступление деменции. А фолиевая кислота в свекле способна помочь предотвратить не только деменцию, но и болезнь Альцгеймера.

11. Предотвращение проблем с дыханием

Высокое содержание в свекле витамина С стимулирует активность белых кровяных клеток, которые защищают наш организм от вирусных и бактериальных заболеваний. Витамин С также поможет в борьбе с насморком и даже поспособствует предотвращению симптомов астмы. А природный бета-каротин, содержащийся в свекле, станет отличной профилактикой против заболевания раком легких.

12. Профилактика глазных болезней

Бета-каротин является формой витамина А, который препятствует развитию возрастной макулярной дистрофии (ВМД) и катаракты.

13. Капиллярная профилактика

Флавоноиды и витамин C в свекле помогут длительное время поддерживать здоровой структуру ваших капилляров.

14. Здоровье печени

Содержащийся в свекольном соке бетаин стимулирует функции печени и способствует ее детоксикации, выведению из нее токсинов, очищению желчных протоков, почек и мочевого пузыря. Кроме того, свекла поможет предотвратить накапливание в печени жировых отложений, вызванных злоупотреблением алкоголем и дефицитом белка.

15. Кладезь витаминов и минералов

Свекольный сок содержит витамины А, В1, В2, В3, С, бета-каротин, бета-цианин, фолиевую кислоту (В9). Кроме того, свекла богата магнием, фосфором, натрием, калием и кальцием. Содержит в себе небольшие количества меди, селена, цинка, железа и марганца. В ней также присутствуют углеводы, белки, антиоксиданты, пищевые волокна и различные аминокислоты (в том числе D-аминокислоты).

16. Противовоспалительное средство

Свекольный сок поможет с профилактикой любых воспалительных заболеваний, которые являются одной из главных причин преждевременного старения организма и возрастных заболеваний.

17. Здоровье волос

Каротиноиды, содержащиеся в свекле, значительно улучшат внешний вид ваших волос, сделают их блестящими и более прочными. Кроме того, за счет улучшения кровообращения и питания волосяных фолликулов свекла поможет избавиться от перхоти.

18. Эффективное похудение

Высокое содержание пищевых волокон и низкое содержание калорий в свекле способствуют очищению организма от токсичных веществ, а также от излишков воды и жира. А полное отсутствие в ней транс- и насыщенных жиров поможет существенно ускорить в организме процесс метаболизма.

19. Отличный антидепрессант

Магний, содержащийся в свекольном соке, поможет снять напряжение в мышцах, побороть стресс и беспокойство. В то же время, бетаин способствует вырабатыванию в организме серотонина, и тем самым поднимает настроение, а триптофан расслабляет мозг и создает ощущение благополучия.

20. Замедление старение

Свекла содержит в себе чрезвычайно активные антиоксиданты и фенольные соединения, которые препятствуют старению клеток и ДНК.

Внимание, побочные эффекты!

- У 10-15% людей после употребления свеклы может наблюдаться битурия (изменение цвета мочи). Само по себе оно не вредно, а просто свидетельствует о нарушении метаболизма железа. С битурией обычно сталкиваются те, у кого наблюдается дефицит или избыток железа в организме.



- Если вы страдаете мочекаменной болезнью или имеете к ней предрасположенность, то вам лучше сократить количество свеклы в своем рационе. Причиной тому служит щавелевая кислота, которая содержится в этом корнеплоде. Эта кислота ведет к образованию в почках солей, превращающихся в дальнейшем в камни (оксалаты). Причем, максимально свои негативные свойства щавелевая кислота обретает после термической обработки свеклы. В таком виде она намного быстрее соединяется с содержащимся в организме кальцием.

- Медики также советуют не увлекаться свеклой тем, кто страдает гипотонией, поскольку свекольный сок понижает артериальное давление. Соответственно, при низком давлении следует осторожно потреблять блюда из свеклы. опубликовано econet

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