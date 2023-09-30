Детоксикация при отравлении алкоголем: 7 способов

Алкогольное отравление – состояние весьма неприятное. Как почистить организм от алкоголя? В каких случаях можно справиться домашними мерами, а в каких – без помощи медиков не обойтись?

Алкогольное отравление – состояние весьма неприятное. Как почистить организм от алкоголя? В каких случаях можно справиться домашними мерами, а в каких – без помощи медиков не обойтись?

Медицинские процедуры

В ряде случаев очищение организма от алкоголя стоит доверить врачам. В больницу нужно обязательно обратиться, если человек отравился некачественным алкоголем – вполне возможно, что без форсированной чистки наступит летальный исход. Также к медикам придется обратиться, если у человека имеются серьезные заболевания. В условиях медицинского учреждения осуществляют инфузионно-капельную процедуру с использованием специальных препаратов. Находят применение аппаратные методики – гемосорбция, плазмаферез, гемодиализ. Вариант чистки выбирает врач.

Жидкий рацион

Чтобы восстановить обменные процессы в организме и очистить кровь от алкогольных токсинов, необходимо усилить питьевой режим (норма жидкости должна быть выше привычной нормы на 10-15%). Вы можете пить обычную питьевую воду без газа, а можете добавлять в нее сок лимона или мед. Спасают положение рассол, куриный бульон, овощные отвары, зеленый чай, отвар шиповника, травяные чаи с мочегонным эффектом. Полезно пить молоко (по 1 ст. в час). Окажутся кстати и кисломолочные напитки. Противопоказано пить любой алкоголь и кофе. Вариант жидкости стоит выбирать «под себя» — что больше подойдет лично вам, подскажет многострадальный организм. Желательно пить жидкость маленькими порциями, чтобы она успевала усваиваться.

Сорбенты

Сегодня выпускается большое количество сорбентов – веществ, способных впитывать и выводить токсины. Вы можете воспользоваться как обычным активированным углем, так и новомодным атоксилом. На помощь страдающему организму придут смекта, полифепан, карболонг, полисорб и прочие подобные препараты. Принимая их, следует придерживаться инструкции.

Аптечные препараты

Хорошо снимает последствия алкогольных излишеств глицин. Препарат следует класть под язык с интервалом в 1 час (по 2 таблетки сразу). Повторить нужно 4-5 раз.

Другой полезный препарат — янтарная кислота. Принимать лекарство нужно 3 раза в день по 1-2 таблетки. Янтарная кислота нейтрализует ацетальдегид (токсин, появляющийся после употребления алкоголя).

В некоторой мере спасает положение и обычная аскорбиновая кислота, вот только действует она не сразу, а очень постепенно — очистка организма от алкоголя займет не несколько часов, а несколько дней.

Отвар овса

Отлично очищает организм отвар овса – варите зерна на протяжении часа (1 ст./1.5 л). Процеженный отвар пейте понемногу весь день (можете его подсолить).

Сауна

Справиться с последствиями алкогольной интоксикации позволяет сауна (русская баня нежелательна, поскольку она создает нагрузку на сердечнососудистую систему). Сауна активизирует кровообращение, стимулирует обменные процессы, избавляет от токсинов, нейтрализует отечность. Рекомендуется сделать 3 захода (5, 10, 20 минут).

Цитрусовые коктейли

Цитрусы богаты витамином С, органическими кислотами, пектиновыми веществами – все это позволяет очистить организм от алкогольных токсинов. Переработайте блендером лимон (вместе с кожурой), добавьте 1 ст. апельсинового фреша и 1 ст.л. меда. Взбейте. Более простой рецепт: положите в стакан колотый лед, выдавите половину лимона, долейте минеральную воду.опубликовано econet

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