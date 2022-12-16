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Узнайте зачем замачивать зерна, семена и орехи

Источник: vk.com 16 декабря 2022 5418
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Дело в том, что сухие зерна, семечки и орехи находятся в спящем состоянии и удерживают содержащиеся внутри вещества, которые называются ферментные ингибиторы (вещества, угнетающие активность ферментов), чья функция – защищать семя и сдерживать

Узнайте зачем замачивать зерна, семена и орехи

Дело в том, что сухие зерна, семечки и орехи находятся в спящем состоянии и удерживают содержащиеся внутри вещества, которые называются ферментные ингибиторы (вещества, угнетающие активность ферментов), чья функция – защищать семя и сдерживать прорастание в неблагоприятных условиях. Именно они дают горечь во вкусе орехов, например.

Когда зерно собрано, лишившись источника влаги, оно высыхает и зародыш засыпает, чтобы при определенных условиях вновь проснуться и дать новую жизнь. Природа не дает семечку прорастать ранее определённого срока, сохраняя его жизнеспособность. Поэтому даже простое замачивание цельнозерновых и орехов на ночь намного улучшает их питательную ценность.

Замачивание в теплой воде нейтрализует ингибиторы ферментов, которые присутствуют во всех семенах, и способствует дополнительной выработке ряда энзимов. Действие этих энзимов, в свою очередь, повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Употребление в пищу зерен, не прошедших длительное замачивание, ферментацию или проращивание, влечет за собой серьезный дефицит микроэлементов и минералов, а также расстройство пищеварения. Этот эффект часто бывает незамечен людьми, так как проявляется не сразу, а спустя некоторое время.


Узнайте зачем замачивать зерна, семена и орехи
Замачивание или проращивание также позволяет энзимам, лактобактериям и другим дружественным микроорганизмам расщепить и нейтрализовать фитиновую кислоту, которая замедляет пищеварение, образует нерастворимые соединения с минеральными веществами, препятствуя их всасыванию в кишечнике. Не нейтрализованная фитиновая кислота может соединяться в кишечнике с кальцием, магнием, медью, железом и особенно с цинком и тем самым препятствовать их усвоению.

Всего лишь 7 часов замачивания в теплой, немного кислой среде позволяет нейтрализовать основную часть фитиновой кислоты в зернах. опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.by/

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