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6 тканей и функций организма, которые восстанавливаются диетой

Источник: popmech.ru 03 августа 2022 6740
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Без этого процесса постоянного обновления клеток организм не смог бы существовать, однако некоторые болезни способны нарушать регенеративные процессы. И вот здесь способны помочь натуральные вещества, которые не просто подавляют симптомы заболевания

6 тканей и функций организма, которые восстанавливаются диетой

Человеческое тело «по умолчанию» находится в режиме непрерывной регенерации. Без этого процесса постоянного обновления клеток организм не смог бы существовать, однако некоторые болезни способны нарушать регенеративные процессы. И вот здесь способны помочь натуральные вещества, которые не просто подавляют симптомы заболевания (как это делают лекарства), а еще и способствуют самообновлению организма.

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1. Нервные ткани

Широкий спектр соединений, которые способствуют восстановлению нервных тканей, содержится в куркуме, сельдерее, чернике, женьшене, шалфее, ежовике гребенчатом, китайском плауне, чае и кофе.

2. Печень

Глицирризин из корня солодки известен как мощный стимулятор восстановления массы и функций печени. Другие крайне полезные для печени вещества содержатся в куркуме, орегано, корейском женьшене и ройбуше.

3. Бета-клетки поджелудочной железы

Растения, которые стимулируют рост вырабатывающих инсулин бета-клеток — это джимнема лесная, тмин, куркума, авокадо, барбарис, дыня, мангольд и брокколи.

4. Выработка гормонов

Некоторые соединения способны стимулировать выработку гормонов, одно из них — витамин С. Мощный донор электронов, этот витамин имеет возможность внести свой вклад в генерацию эстрогена, прогестерона и тестостерона, выступая отличным дополнением или даже альтернативой гормональной терапии.

6 тканей и функций организма, которые восстанавливаются диетой

5. Клетки сердца

Еще совсем недавно считалось, что сердечная ткань не способна к регенерации, однако теперь известно, что существуют вещества, способные эффективно стимулировать образование сердечных клеток. Это ресвератрол, который содержится в красном вине, кожуре винограда, какао и орехах, сибирским женьшене и гравилате японском.

6. Хрящевая ткань позвоночника

Куркума и ресвератрол улучшают восстановление после травм спинного мозга, а крапива, рыбий жир, грейпфрут и морские водоросли способствуют регенерации хрящевой ткани. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.by/

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