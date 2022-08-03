6 тканей и функций организма, которые восстанавливаются диетой

Без этого процесса постоянного обновления клеток организм не смог бы существовать, однако некоторые болезни способны нарушать регенеративные процессы. И вот здесь способны помочь натуральные вещества, которые не просто подавляют симптомы заболевания
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1. Нервные ткани
Широкий спектр соединений, которые способствуют восстановлению нервных тканей, содержится в куркуме, сельдерее, чернике, женьшене, шалфее, ежовике гребенчатом, китайском плауне, чае и кофе.
2. Печень
Глицирризин из корня солодки известен как мощный стимулятор восстановления массы и функций печени. Другие крайне полезные для печени вещества содержатся в куркуме, орегано, корейском женьшене и ройбуше.
3. Бета-клетки поджелудочной железы
Растения, которые стимулируют рост вырабатывающих инсулин бета-клеток — это джимнема лесная, тмин, куркума, авокадо, барбарис, дыня, мангольд и брокколи.
4. Выработка гормонов
Некоторые соединения способны стимулировать выработку гормонов, одно из них — витамин С. Мощный донор электронов, этот витамин имеет возможность внести свой вклад в генерацию эстрогена, прогестерона и тестостерона, выступая отличным дополнением или даже альтернативой гормональной терапии.
5. Клетки сердца
Еще совсем недавно считалось, что сердечная ткань не способна к регенерации, однако теперь известно, что существуют вещества, способные эффективно стимулировать образование сердечных клеток. Это ресвератрол, который содержится в красном вине, кожуре винограда, какао и орехах, сибирским женьшене и гравилате японском.
6. Хрящевая ткань позвоночника
Куркума и ресвератрол улучшают восстановление после травм спинного мозга, а крапива, рыбий жир, грейпфрут и морские водоросли способствуют регенерации хрящевой ткани. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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