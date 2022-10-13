Эффективное упражнение для запуска микроциркуляции крови в малом тазу

Как Вы думаете, приятно иметь такое заболевание как варикоз, гемморой, остеохандроз, артроз? А может Вы уже с ними познакомились? Особенно те, кто познакомились, хорошо поймут, что лучше было бы их предупредить.

Всем нам хорошо понятно, что предупреждать болезни или лечить их эффективно можно только воздействуя на причину.

Не для кого уже не секрет, что причиной огромного количества заболеваний является остановка микроциркуляции крови, в том или ином сегменте организма.

От чего микроциркуляция останавливается?

Здесь тоже ни одна причина.

Но, одной из них всегда есть и будет физический зажим мышц или спазм.

Вред при этом наносится организму и в результате кратковременного внезапного и резкого сокращения мышц как, например, при испуге или боли, так и в результате переодического или постоянного сжатия мышц и пережатия кровотока как, например, при долгом сидении или при сидении нога на ногу.

Чем более глубокие мышцы спазмируются, тем глубже лежит причина заболевания, тем менее она заметна и тем труднее провести раннюю диагностику, понять что есть нарушение кровообращения.

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Как помочь себе и предупредить вредоносные застои крови и снять болки в организме?

Совсем убрать причины возникновения спазмов мы убрать не сможем. Но, если мы будем регулярно проводить предупреждающую профилактичскуюактивизацию кровообращенияв глубинных мышцах, то тем самым мы не позволим застойным явлениям закрепиться. Чтобы зазпустить кровообращение в малом тазу делаем простое, но эффективнейшее упражнение изкомплекса Волновой гимнастики «Круги и восьмерки» .

Суть упражнения заключается в том, что мы производим вращение тазом в разных плоскостях.

Наша цель — убрать любой намек на застой и запустить микроциркуляцию крови.

Прелесть этого упражнения в том, что оно очень простое и может использоваться как для профилактики и предупреждения застойных явлений в малом тазу, так и для существенной помощи в лечении всех заболеваний с этим связанных и даже суставной обездвиженности.

Амплитуду регулируем сами. Даже, если Вы поймете. что амплитуда вообще невозможна, делайте упражнение с микроамплитудой или вообще через образ: представляя как это Вы делаете с хорошей амплитудой.

Наша задача добиться (или сохранять постоянно, если у Вы сейчас в хорошей форме) равномерной амплитуды во всех плоскостях.

Каким бы простым это упражнение не казалось, многои заметят, что в одних плоскостях упражнение удается хорошо, а в других — совсем не идет.

Поэтому, не оставляйте попыток добиться полного совершенства. И Вы увидите, как новые радостные ощущения будут посещать Вас снова и снова.

Упражнение отлично высвобождает сексуальную энергию.

Выполнять круги и восьмерки можно в любом положении: стоя, сидя, лежа на животе или лежа на спине. Начать привыкать к комплексу можно из положения стоя или из положения лежа на животе.

Первое, крутим 8 кругов паралельно полу по часовой стрелке и 8 кругов против часовой стрелки. Затем тоже самое — параллельно стене впереди, затем тоже самое — паралельно стенам справа и слева (образ — паровоз едет вперед и едет назад).

Второе, крутим 8 восьмерок вытянутых петельками в стороны (как знак бесконечности) паралельно полу в одну сторону и 8 восьмерок в другую сторону. Затем тоже самое — параллельно стене впереди, затем тоже самое — паралельно стенам справа и слева.

Третье, крутим 8 восьмерок вытянутых петельками вперед-назад (как мы рисуем цифру 8) паралельно полу в одну сторону и 8 восьмерок в другую сторону.

Затем тоже самое — параллельно стене впереди (петельки вытянуты в вверх-вниз), затем тоже самое — паралельно стенам справа и слева.

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Червертое, Вы сами можете придумать дополнительные плоскости для кручения восьмерок ( по диагонали. например), а так же сделать этот комплекс для других суставных сочленений (для локтей, колн, шеи).

Энергия движений дает потрясающие результаты: отпускаются блоки, восстанавливается кровообращение, организм запускается на саморегуляцию и, если вы нездоровы, то наступает устойчивое выздоровление.

И дело здесь не только в динамике, но и в действии вихревых энергетических потоках, которые мы запускаем в организме. опубликовано econet.ru

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