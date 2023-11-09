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Пять природных средств для защиты от синусита

Источник: Econet 09 ноября 2023 6354
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Причины хронического синусита могут быть разные: чрезмерное потребление молочных продуктов (сыр, молоко, мороженое, йогурты и т.д.) аллергия на окружающую среду

Пять природных средств для защиты от синусита

Боли и воспаление, вызванные синуситом, – настоящее испытание. Кости в области носа, глаз и щёк состоят из мембран, выделяюoщих слизь, которая служит для нагревания и увлажнения вдыхаемого воздуха, а также защищает от микробов. Когда эти мембраны перегружены и слизь не может уходить естественным образом, она продолжает накапливаться, застаивается, возникает инфекция, и всё это вызывает синусит.

Хронический синусит. Причины хронического синусита могут быть разные:

  • чрезмерное потребление молочных продуктов (сыр, молоко, мороженое, йогурты и т.д.)
  • аллергия на окружающую среду
  • табак и раздражение слизистой вследствие загрязнения окружающей среды
  • пищевая аллергия
  • стоматологическая инфекция
  • грибковые инфекции в полости носа
  • инфекция Кандиды альбиканс (дрожжевая инфекция)
  • простуда и симптомы гриппа

Типичное аллопатическое лечение воспаления околоносовых пазух может включать приём антибиотиков, стероидов,противовоспалительных средств и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство. На самом деле, существует большое разнообразие препаратов, которые люди принимают для лечения инфекции полости носа.

Даже лекарства не способны в полной мере помочь вам, если вы не исключите из рациона молоко, сыр, мороженое и йогурты. Это уменьшает выработку слизи и позволяют полостям носа прочищаться. Существуют также травяные и гомеопатические средства, назальные спреи и ароматические масла, которые могут уменьшить воспаление и ускорить выздоровление.

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Пять природных средств для защиты от синусита

Натуральные средства для лечения синусита

Диета. Во время синусита лучше всего питаться умеренно, делая акцент на цельных зернах, фасоли, чечевице, слегка вареных овощах, супах и холодном отжиме масла. Такие продукты, как хлебобулочные изделия, яйца, шоколад, жареные и обработанные пищевые продукты, сахар и молочные продукты, способствуют образованию слизи. Пейте много чистой минеральной воды.

ТравыВключите красный перец, чеснок, лук и хрен в супы и другие блюда, которые помогут растворить и удалить слизь. Отличным решением является также приём нарезанного редиса, смешанного с лимонным соком, по одной чайной ложке, но помните, что это средство оказывает слишком быстрое действие и лучше принимать его, будучи дома, чтобы в любой момент промыть околоносовые пазухи. Японский хрен васаби можно также принимать во время еды, что также может обеспечить быстрое прочищение носовых проходов.

Нети-Пот. Нети-Пот – это сосуд, помогающий промыть нос очень эффективным способом. Растворите чайную ложку морской соли в двух стаканах тёплой воды. Стоя над раковиной, налейте в нети-пот одну чашку воды и поместите кончик горлышка в одну ноздрю. Наклоните сосуд в одну сторону и слейте воду через одну. Будьте осторожны,  не запрокидывайте и не опускайте голову, чтобы вода не попала в горло. Потом снова заполните нети-пот и повторите с другой ноздрей.

Яблочный уксус. При первых признаках инфекции отмерьте 1-2 чайные ложки концентрированного яблочного уксуса, налейте 170 мл воды, добавьте одну чайную ложку сырого меда или стевии, чтобы подсластить. Принимайте 3 раза в день в течение пяти дней.Яблочный уксус помогает  быстрее удалить слизь, делая её более тонкой и лёгкой для выведения.

Экстракт семян грейпфрута. Экстракт цитрусовых является мощным природным антибиотиком и применяется для подавления активной деятельности микробов, паразитов, бактерий, вирусов и грибков в том числе 30 видов дрожжевых инфекций. Для очищения носовых проходов можно приобрести экстракт семян грейпфрута в виде назального спрея и использовать его в качестве дополнения к курсу лечения.

Большое количество людей страдает от хронического синусита,однако симптомы можно облегчить, изменив рацион и ежедневно принимая некоторые природные средства. Мы привели пять видов лечения синусита, которые доказали свою эффективность в очищении носовых пазух. Безусловно, можно лечить синусит в домашних условиях и другими методами. Помните, что каждый человек индивидуален, и каждый средство может оказывать различное действие. Именно поэтому мы рекомендуем вам найти подходящее вам средство, чтобы добиться наилучшего результата.

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Источник: https://econet.by/

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