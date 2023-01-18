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6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцем

Автор: Econet 18 января 2023 6646
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Недавние исследования ученых Калифорнийского университета подтвердили эффективность воздействия на акупунктурные точки человека. С помощью добровольцев они доказали, что направленная стимуляция на точки, приводит к расширению сосудов и улучшению кровообращения.

6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцемПредполагается, что практика акупунктуры зародилась еще во времена неолита. На человеческом теле имеется более трехсот акупунктурных точек, которые можно поделить на канальные и внеканальные. Канальные точки располагаются на 14 меридианах – основных линиях, по которым движется Ци (жизненная энергия). Внеканальные точки находятся вне основных линий.

При направленной манипуляции с определенными точками, происходит воздействие на конкретный меридиан, на котором они находятся. Работа с ними помогает уменьшать или увеличивать энергию, влиять на функции внутренних органов или систем, связанных с ними. В это статье мы рассмотрим точки, которые находятся на сердечном меридиане и помогают улучшить кровообращение, наладить работу сердца и повысить жизненную энергию.

Как воздействовать на акупунктурные точки

Воздействие и манипуляцию с точками проводят разными методами: введением специальных игл, воздействовать пальцем или бесконтактно. С иглами работают только опытные специалисты, так как слишком велик риск навредить здоровью. А противопоказаний для самого простого метода — воздействия пальцем — как таковых нет. Точки можно растирать, надавливать, похлопывать, раскатывать или прогревать. 

Шэнь-мэнь. Она расположена на руке, у края лучезапястной складки. Воздействие на нее помогает избавиться от бессонницы, раздражительности, бороться со снижением памяти, при депрессии. Если имеются боли в груди, области сердца, одышка, гипертония, то работа с акупунктурной точкой поможет исправить проблему.

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Шао-хай. Точка располагается на складке сгиба локтя, посредине расстояния между внутренним надмыщелком плечевой кости и концом складки. Ее можно использовать для воздействия при заболеваниях сердца, связанных с застоем или недостатком крови: головокружении, болях, чувстве переполнения в грудной полости. Кроме этого, работа с ней помогает быстро успокоиться, снизить тревожность, излишнюю эмоциональность.

6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцем

Цин-лин. Локализуется на медиальной поверхности плеча. Ее используют при ограниченных болевых синдромах: боли в плече, ограничении подвижности плечевого сустава. Также, воздействие на нее снижает головные боли, чувство озноба, дискомфорт в боковых поверхностях грудной клетки.6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцем

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Цзи-цюань. При отведенной в сторону руке, находится в центре подмышечной впадины, у медиальной стороны артерии. Надавливание помогает при болях в сердце, плече и локтевом суставе, сухости в носоглотке, ощущении холода в руках.

Ней-гуань. Находится на 2 цуня (примерно три пальца), выше лучезапястной складки. Воздействие на нее снижает чувство беспокойства, улучшает сон, уменьшает боли в сердце, помогает при болезнях пищеварительной системы, желудка, селезенки.6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцем

Лао-гун. Расположена в середине ладони, если согнуть пальцы, то она будет сразу под кончиком ногтя большого пальца. Ее массирование поможет быстро справиться с истерикой, унять сердечную боль. Надавливание и растирание позволяет быстро восстановиться при сильном утомлении, повысить иммунитет, улучшить энергию всего организма.6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцем

Сегодня акупунктура набирает все большую популярность. Многие ученые признают ее положительное воздействие при терапии различных заболеваний. Кроме этого, большое значение имеет то, что воздействие на акупунктурные точки, приводит в гармоничное состояние движение жизненной энергии и способствует расслаблению организма.опубликовано econet

6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцем

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Источник: https://econet.by/

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