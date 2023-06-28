6 точек, которые быстро снимут головную БОЛЬ

Головная боль достает всех. Каждый человек на земном шаре переодически страдает от неприятных болей — и не дай Бог они перерастут в настоящую мигрень, способную свалить с ног даже здорового мужчину.

Конечно, можно купировать симптомы таблетками, если печень не жалко. А можно воспользоваться акупрессурным способом лечения, чтобы снять неприятные ощущения всего за пару минут и безо всяких последствий для организма. Ничего сложного в массаже акупрессурных точек нет, да и длится процедура максимум минуту. Устройтесь поудобнее, постарайтесь расслабить все мышцы тела. Давить на область не нужно, массируйте ее легкими круговыми движениями. Эффект последует либо еще во время массажа, либо спустя десять минут после него.

Лечебные точки от головной боли

Точка Цзюй-Ляо

По обе стороны ноздрей, примерно на середине мимических морщин и на одной линии с глазами находятся точки цзюй-ляо.

Пальцами найти небольшие углубления в нижней части скулы очень просто. Массаж точек моментально способствует открытию пазух, а заодно снижает уровень головной и зубной боли.

Точка Хэ-Гу

Между большим и указательным пальцем, на тыльной стороне кисти, расположены точки хэ-гу. Массаж этого места облегчает сильную боль в спине и расслабляет мышцы шеи.

Точка Тянь-Чжу

Вы наверняка часто массировали эти точки в бессознательных попытках убрать напряжение в шее и головную боль. Тянь-чжу находятся в задней части головы, примерно у начала позвоночника. Массаж поможет снять заложенность носа, усталость глаз и даже сильную мигрень.

Точка Цуань-Чжу

Вернее, сразу две точки, расположенные симметрично у начала верхнего края бровей. Цуань-чжу следует массировать ровно одну минуту, слегка надавливая пальцами.

Точка Инь-Тан

Третий глаз слышали? Вот это он и есть, по крайней мере, так утверждают китайские мудрецы.

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Точка находится аккурат между бровями — найдите место перехода переносицы в лоб. Кстати, массаж инь-тан поможет и с глаз усталость снять, что для офисных работников настоящий подарок.

Точка Той-Вэй

Нащупайте пальцами небольшое углубление, примерно на сантиметр выше края уха и чуть левее виска. Это точка той-вей — такая же есть на другой стороне головы. Несколько аккуратных нажатий на область должны прогнать мигрень.опубликовано econet

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